Theo thông tin từ B.Z. Berlin, nghi phạm 22 tuổi trong vụ án mạng liên quan đến bé Lisa T. được cho là sinh sống ngay gần nhà nạn nhân tại quận Marzahn, Berlin (Đức). Người này được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng bên cạnh thi thể cô bé tại một ngôi nhà bỏ hoang ở Altglietzen vào ngày 8/11.

Ngôi nhà nơi thi thể Lisa được tìm thấy (Ảnh: BILD)

Viện Công tố Berlin nghi ngờ nam thanh niên này có liên quan đến cái chết của Lisa, song nguyên nhân khiến nghi phạm bị thương nguy hiểm đến tính mạng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo thông tin từ cơ qua điều tra, khi cảnh sát bước vào ngôi nhà bỏ hoang, họ nghe thấy một tiếng súng. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận chính thức về tình tiết này.

Trong khi đó, những thông tin mới về hiện trường và tình trạng thi thể nạn nhân cũng khiến vụ án trở nên phức tạp hơn. Khi được tìm thấy, thi thể Lisa có dấu hiệu bị trói. Các nhà điều tra nhận định cô bé có thể đã được đưa vào khu đất từ phía sau, thông qua một khu rừng gần đó.

Một giả thuyết khác đang được xem xét là Lisa có thể đã bị đánh thuốc mê trước khi bị đưa đến địa điểm này. Tuy nhiên, những tình tiết trên hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra và chưa phải kết luận chính thức.

Nghi phạm được cho là thông thuộc khu vực phát hiện thi thể

Ngay trong đêm, cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm tại khu rừng phía sau khu nhà bỏ hoang. Lực lượng cứu hỏa cũng nhiều lần chiếu sáng, kiểm tra các vị trí trên khu đất kéo dài đến một con đường mòn trong rừng nhằm tìm kiếm dấu vết liên quan đến vụ án.

Một trong những câu hỏi lớn nhất hiện nay là bằng cách nào Lisa được đưa đến Altglietzen, địa điểm cách nhà cô bé hơn 50 km. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân cũng chưa được xác định.

Theo cơ quan điều tra, Lisa không có vết thương do súng đạn trên cơ thể. Khả năng cô bé là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục cũng chưa được làm rõ.

Khu rừng phía sau ngôi nhà vẫn bị phong tỏa (Ảnh: Til Biermann)

Các nhà điều tra cho rằng nghi phạm có thể khá thông thuộc khu vực xảy ra vụ việc. Cha mẹ của bạn gái cũ của người này sống ngay gần ngôi nhà bỏ hoang nơi thi thể Lisa được phát hiện.

Ngày 9/11, cảnh sát đã mang theo ảnh một nam thanh niên, đi đến từng nhà tại Altglietzen để hỏi người dân liệu họ có nhận ra người trong ảnh hay không.

Nghi phạm sống cách nhà Lisa chưa đầy 800 mét

Một chi tiết đáng chú ý khác được B.Z. Berlin tiết lộ là nơi ở của nghi phạm trước khi vụ án xảy ra. Theo tờ báo này, nam thanh niên 22 tuổi sống cùng cha mẹ tại quận Marzahn, cách đường Golliner Straße, nơi gia đình Lisa sinh sống, chưa đầy 800 mét đi bộ.

Chiều ngày 9/11, các điều tra viên án mạng đã tiến hành khám xét căn hộ của cha mẹ nghi phạm. Theo B.Z. Berlin, người này cũng từng được xác định là mất tích từ giữa tháng 10.

Nhân viên pháp y đưa thi thể cô bé đi trong đêm tại bang Brandenburg (Ảnh: Sergen Kaya)

Nghi phạm không sở hữu ô tô riêng. Trong khi đó, một chiếc xe mang biển kiểm soát Berlin được các nhân chứng nhìn thấy trước ngôi nhà bỏ hoang vẫn chưa được tìm thấy. Hiện các nhà điều tra đang xem xét khả năng có người biết về vụ việc hoặc thậm chí có đồng phạm liên quan.

Theo thông tin được công bố, Lisa rời nhà tại Berlin-Marzahn vào sáng thứ Ba để đến trường nhưng không bao giờ xuất hiện tại lớp học. Đến trưa ngày 8/11, các điều tra viên phát hiện thi thể cô bé bên trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Altglietzen.

Đến nay, nhiều câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải: Lisa đã bị đưa đến nơi này bằng cách nào? Chuyện gì đã xảy ra với cô bé bên trong ngôi nhà bỏ hoang? Và nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của nữ sinh 13 tuổi là gì?

Cơ quan điều tra Đức hiện vẫn tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Nguồn: B.Z. Berlin