Em Lisa Tạ, nữ sinh 13 tuổi được phát hiện tử vong tại một căn nhà bỏ hoang sau khi mất tích trên đường đến trường ở Berlin (Đức). Tờ The Sun đưa tin, theo nhận định ban đầu của cảnh sát, em có thể là nạn nhân bị một người đàn ông 22 tuổi bắt cóc và sát hại hoàn toàn ngẫu nhiên.

Năm ngày sau khi mất tích, thi thể em Lisa Tạ được tìm thấy trong tình trạng bị trói tại ngôi nhà bỏ trống ở Altglietzen, bang Brandenburg, gần biên giới Ba Lan. Nằm bên cạnh thi thể nạn nhân là người đàn ông 22 tuổi, được xác định là nghi phạm trong vụ án. Người này đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện sau khi được cho là đã tìm cách tự sát nhưng không thành.

Những thông tin đáng chú ý về nghi phạm, vốn đã nằm trong diện theo dõi của cảnh sát từ trước, vừa được tiết lộ trong quá trình điều tra. Cơ quan chức năng hiện cũng đang làm rõ khả năng nữ sinh bị xâm hại tình dục trước khi tử vong.

Nghi phạm vụ bé gái gốc Việt tử vong tại Đức từng bị điều tra.

Hơn 900 tệp tin xâm hại trẻ em

Theo nhà chức trách, từ tháng 1/2025, nghi phạm bị điều tra vì tình nghi tìm kiếm, thu thập và lưu giữ tài liệu xâm hại tình dục trẻ em. Cảnh sát bắt đầu chú ý đến người này sau khi rà soát các khoản thanh toán có liên quan đến Kidflix - một trong những nền tảng phát trực tuyến bất hợp pháp trên dark web chuyên cung cấp nội dung xâm hại tình dục trẻ em.

Sau đó, cùng năm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm và thu giữ nhiều thiết bị điện tử chứa hơn 900 tệp tin bất hợp pháp.

Theo nhà chức trách, ngày 28/4 năm nay, một cuộc điều tra thứ hai liên quan đến nghi vấn nghi phạm thu thập tài liệu xâm hại tình dục trẻ em đã được chuyển từ cơ quan công tố tại Passau đến cơ quan công tố Berlin. Trong quá trình điều tra tại bang Bavaria, các điều tra viên còn phát hiện nhiều tệp tin nghi chứa nội dung bất hợp pháp khác trên điện thoại di động của người đàn ông này.

Mặc dù từng bị điều tra trong các vụ việc nói trên, nghi phạm chưa từng bị kết án về bất kỳ tội danh nào.

Nạn nhân bị nhắm đến ngẫu nhiên

Các điều tra viên cho rằng nghi phạm có thể đã nhắm đến Lisa một cách ngẫu nhiên và nhiều khả năng hành động một mình. Văn phòng Công tố Berlin cho biết: “Những kết quả điều tra cho đến nay chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nạn nhân và nghi phạm từng có mối quan hệ quen biết”.

Lisa được nhìn thấy lần cuối vào ngày thứ Ba (3/11), khi rời nhà tại thủ đô Berlin để đến trường trên đường Sella-Hasse-Strasse. Tuy nhiên, sau đó em không xuất hiện ở lớp.

Vụ mất tích lập tức kích hoạt chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Hôm 7/11, khoảng 220 cảnh sát được huy động cùng các đội tìm kiếm chuyên nghiệp, chó nghiệp vụ và trực thăng để rà soát khu vực. Hơn 100 cảnh sát tiếp tục tham gia tìm kiếm vào ngày 8/11.

Đến khoảng giữa trưa, lực lượng chức năng nhận được thông tin về dấu hiệu có người đột nhập trái phép vào một ngôi nhà tại Altglietzen, bang Brandenburg. Lý do là khi chủ nhà đến kiểm tra, phát hiện cửa nhà đang mở và có hai người ở bên trong. Đó chính là Lisa và người đàn ông hiện được xác định là nghi phạm trong vụ án.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được cho là đã tìm cách tự bắn vào mình khi cảnh sát có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, tình tiết cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Cảnh sát khi tìm kiếm em Lisa Tạ.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân khiến Lisa tử vong. Các chuyên gia pháp y được yêu cầu tiến hành thêm những xét nghiệm và giám định cần thiết. Bên cạnh đó, cảnh sát đang dựng lại những hoạt động cuối cùng của nữ sinh trước khi mất tích.

Nghi phạm hiện vẫn được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. Danh tính người này chưa được công bố. Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục khám xét nơi ở của anh ta tại quận Marzahn-Hellersdorf, Berlin và thu giữ thêm những vật chứng có thể phục vụ công tác điều tra.