W GALA 2026 dù đã kết thúc nhưng những khoảnh khắc của dàn sao đình đám vẫn là chủ đề bàn tán trên MXH. Trong đó, khung hình chung của Lưu Diệc Phi và Thái Từ Khôn bất ngờ chiếm sóng mạng xã hội xứ Trung. Một người lộng lẫy như cô dâu trong chiếc váy trắng thướt tha, một người bảnh bao, lạnh lùng trong bộ suit đen, cả hai vô tình tạo nên khung cảnh đẹp chẳng khác nào một phân đoạn bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

Đặc biệt, hình ảnh Thái Từ Khôn bước phía sau Lưu Diệc Phi, giữa không gian sự kiện được trang trí mang hơi hướng cổ điển, càng khiến cư dân mạng thích thú vì gợi liên tưởng đến hình ảnh cô dâu chú rể trong đám cưới.

Khung hình như cô dâu chú rể của Lưu Diệc Phi và Thái Từ Khôn.

Nếu Lưu Diệc Phi mang đến vẻ đẹp lãng mạn, mềm mại thì Thái Từ Khôn lại là mảnh ghép đối lập hoàn hảo trong khoảnh khắc viral này. Nam ca sĩ lựa chọn phong cách all-black với áo cổ cao ôm sát, bên ngoài là thiết kế áo khoác đen mang hơi hướng napoleonic, có hàng cúc chạy dọc thân áo và những chi tiết trang trí nhỏ tạo hiệu ứng bề mặt. Phần quần ống rộng được phối cùng boots đen cao cổ, găng tay da và kính mắt tối màu. Đặc biệt, mái tóc bạch kim được vuốt ngược, tạo độ phồng tự nhiên càng làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo.

Tạo hình của Thái Từ Khôn mang tinh thần dark romantic pha chút gothic, vừa có nét quý tộc cổ điển vừa phảng phất sự nổi loạn của thời trang rock, được lấy cảm hứng từ Đại gia Gatsby. Điểm thú vị nằm ở cách nam ca sĩ sử dụng những chi tiết tưởng như đối lập: phom áo mang hơi hướng quân phục cung đình, chất liệu ren đen mềm mại ở phần cổ, găng tay da và đôi giày đế đỏ nổi bật. Tất cả được đặt trong bảng màu đen chủ đạo, giúp tổng thể không bị rối mắt mà vẫn đủ sức tạo dấu ấn.

Đây cũng là kiểu trang phục đòi hỏi người mặc phải có thần thái và khả năng trình diễn hình ảnh tốt. Nếu thiếu sự tự tin, những chi tiết cầu kỳ rất dễ khiến bộ đồ trở nên nặng nề hoặc giống trang phục hóa trang. Nhưng với Thái Từ Khôn, vẻ ngoài lạnh lùng, vóc dáng cao ráo cùng phong thái có phần bất cần lại khiến tạo hình trở nên thuyết phục. Mái tóc sáng màu càng làm tăng độ tương phản, giúp anh nổi bật ngay cả khi đứng giữa một sự kiện quy tụ đông đảo ngôi sao.

Tạo hình bảnh bao và cá tính của Thái Từ Khôn.

Không chỉ viral khi đứng cạnh "thần tiên tỷ tỷ", Thái Từ Khôn còn khiến công chúng khó rời mắt với khoảnh khắc tận hưởng âm nhạc, thoải mái lắc lư và hòa mình vào không khí sân khấu. Nhiều người thích thú trước hình ảnh nam "đỉnh lưu" Cbiz đầy phóng khoáng, có phần ngông nghênh và không ngại trở thành người duy nhất đứng dậy nhảy giữa đám đông và được mọi ống kính chĩa về. Khoảnh khắc này cũng phần nào cho thấy cá tính của một nghệ sĩ vốn xuất thân từ dòng nhạc thần tượng, có khả năng cảm nhận sân khấu và luôn biết cách thể hiện bản thân trước đám đông.

Đoạn video được nhận xét hào quang ngôi sao ngập tràn của Thái Từ Khôn. (Nguồn: Weibo)

Từ đỉnh cao danh tiếng đến hành trình trở lại của Thái Từ Khôn

Sinh năm 1998, Thái Từ Khôn từng là một trong những nam thần tượng có sức ảnh hưởng lớn nhất thế hệ mới của Cbiz. Tên tuổi anh bùng nổ sau chương trình tuyển chọn Idol Producer năm 2018. Với số phiếu bình chọn cao nhất, nam ca sĩ giành vị trí center và ra mắt trong đội hình nhóm nhạc NINE PERCENT, đồng thời đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Sau đó, anh tiếp tục phát triển sự nghiệp solo với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và đạo diễn MV.

Thái Từ Khôn nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt đẹp cùng tài năng âm nhạc.

Giai đoạn 2018-2022 có thể xem là thời kỳ hoàng kim của Thái Từ Khôn. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, anh còn thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng sức ảnh hưởng, nhận được nhiều hợp đồng thương mại từ những thương hiệu lớn. Hình ảnh một nam thần tượng có ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang khác biệt và khả năng làm chủ sân khấu giúp Thái Từ Khôn nhanh chóng trở thành cái tên bảo chứng cho độ thảo luận của các chương trình giải trí, trở thành một trong những nam "đỉnh lưu" với lượng người hâm mộ đông đảo.

Vị thế của mỹ nam sinh năm 1998 từng thuộc top đầu trong showbiz.

Anh cũng từng gây chú ý khi đảm nhận vị trí đại diện nhà sản xuất thanh xuân trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 năm 2020, bên cạnh Lisa trong vai trò huấn luyện viên vũ đạo. Sự kết hợp giữa hai ngôi sao sở hữu sức ảnh hưởng lớn khiến mỗi lần họ tương tác đều thu hút sự quan tâm. Thậm chí, những khoảnh khắc chung khung hình còn từng khiến một bộ phận khán giả nhiệt tình ghép đôi, làm dấy lên những suy đoán về mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, đây chỉ là những đồn đoán từ cộng đồng mạng, không có xác nhận về chuyện hẹn hò giữa hai nghệ sĩ.

Thái Từ Khôn và Lisa từng vướng tin đồn hẹn hò vì quá đẹp đôi.

Năm 2023, sự nghiệp của Thái Từ Khôn gặp biến cố lớn khi những thông tin liên quan đến đời tư bị lan truyền, tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội. Nam ca sĩ sau đó thừa nhận từng có quan hệ tình cảm tự nguyện với một phụ nữ trưởng thành trong năm 2021, đồng thời phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc quan hệ với người vị thành niên hay ép buộc bạn gái cũ phá thai. Dù vậy, sự nghiệp của mỹ nam sinh năm 1998 cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, anh đối mặt với lệnh "phong sát ngầm" và hạn chế hoạt động tại thị trường nội địa.

Thái từ khôn từng là "át chủ bài" của Prada tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Đến tháng 4/2025, Thái Từ Khôn giành chiến thắng trong vụ kiện danh dự liên quan đến những thông tin sai sự thật về cáo buộc quan hệ với người chưa thành niên. Những người bị kiện đã phải công khai xin lỗi và bồi thường theo phán quyết. Cùng thời điểm, nam ca sĩ dần trở lại với các hoạt động công khai, tiếp tục phát triển âm nhạc và xuất hiện tại những sự kiện thời trang quốc tế. Sự trở lại này không đồng nghĩa mọi tranh luận về đời tư đều biến mất, nhưng cho thấy anh vẫn có một cộng đồng người hâm mộ đông đảo và mức độ nhận diện đáng kể.

Dù nhận lệnh "phong sát ngầm" nhưng Thái Từ Khôn vẫn "đắt show" tại các sự kiện thời trang quốc tế, fashion week nhờ lượng người hâm mộ đông đảo.

Đặc biệt, sức hút thương mại của Thái Từ Khôn cũng đang có những tín hiệu đáng chú ý trở lại. Sau scandal, anh từng đảm nhiệm vị tí Đại sứ/ Đại diện toàn cầu của nhiều thương hiệu như Versace, COS, Tasaki, Charlotte Tilbury, hợp tác với Gentle Monster và mới nhất là Valentino.

Giá trị thương mai của Thái Từ Khôn vẫn vững mạnh sau bão tố.

Có thể thấy, Thái Từ Khôn đang từng bước lấy lại sự hiện diện ở những sân chơi lớn. Đáng chú ý, lần xuất hiện này còn cho thấy anh vẫn giữ được thế mạnh vốn có: Sức hút của 1 ngôi sao lớn khi liên tục tạo ra những khoảnh khắc khiến công chúng phải bàn luận, dù là một bộ trang phục khác biệt hay vài giây ngẫu hứng theo điệu nhạc.

Nam nghệ sĩ lấy lại phong độ và visual bảnh bao sau khi cắt tóc ngắn.

Ảnh: Weibo, Instagram.