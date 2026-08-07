Bé gái 9 tuổi nhưng tuổi xương đã đạt tới 12 tuổi, bác sĩ cảnh báo thói quen gây dậy thì sớm cho trẻ ở nhiều gia đình

Một bé gái 9 tuổi 7 tháng tên Tiểu Lý ở Đông Quan (Trung Quốc) đã đến bệnh viện vì có kinh nguyệt lần đầu. Kết quả khám khiến cha mẹ em vô cùng đau lòng: em cao 140cm, nặng 45kg, và tuổi xương đã 12 tuổi 3 tháng, lớn hơn tuổi thật gần 3 năm tuổi.

Các bác sĩ đánh giá rằng cô bé chỉ còn khoảng 10cm chiều cao có thể phát triển thêm, và chiều cao khi trưởng thành sẽ thấp hơn 8cm so với chiều cao dự đoán theo gen. Xương của cô bé gần như đã dừng phát triển. Cuối cùng, Tiểu Lý được chẩn đoán mắc chứng dậy thì sớm.

Sau khi tìm hiểu thói quen hàng ngày, các bác sĩ cho biết việc Tiểu Lý thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm giàu tinh bột như cơm, bánh mì và bánh ngọt sẽ kích thích sự tiết insulin và hormone sinh dục, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa xương.

Bên cạnh đó, em cũng thường xuyên thức khuya đến 11 giờ đêm khiến cơ thể bỏ lỡ thời điểm hormone tăng trưởng tiết ra ở mức cao nhất, và việc thiếu vận động dẫn đến béo phì, điều này càng đẩy nhanh quá trình đóng lại các sụn đầu xương do tế bào mỡ.

Ngoài ra, việc sử dụng lâu dài các loại văn phòng phẩm có mùi thơm, cốc nước bằng nhựa PC và thường xuyên sử dụng đèn ngủ vào ban đêm có thể khiến hormone môi trường và ánh sáng can thiệp vào quá trình sản xuất melatonin. Sự tiết hormone, cùng với nhiều yếu tố khác, cuối cùng đã dẫn đến dậy thì sớm. Cụ thể:

- Văn phòng phẩm có "mùi hương độc hại": bút bi, tẩy, sổ tay - mùi càng nồng thì càng cần thận trọng. Những mùi hương này thường đến từ phthalate. Chất làm dẻo là chất gây rối loạn nội tiết, bắt chước estrogen của con người , can thiệp vào trục nội tiết bình thường của trẻ và gây ra sự phát triển sớm.

- Các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nước uống: Nhiều trẻ em thường sử dụng chai nước bằng nhựa, đặc biệt là những chai có nhãn "PC" (polycarbonate) ở đáy, có thể giải phóng bisphenol A (BPA) khi bị đun nóng. Bisphenol A (BPA) cũng là một chất có tác dụng tương tự estrogen mạnh. Việc sử dụng lâu dài các loại bát đĩa nhựa kém chất lượng để đựng nước nóng hoặc thức ăn nóng tương đương với việc trẻ em hấp thụ một lượng nhỏ "estrogen ẩn" mỗi ngày.

- Xem video ngắn trước khi ngủ: Đây là yếu tố tâm lý dễ bị bỏ qua nhất. Việc lướt xem các video ngắn hoặc xem phim tình cảm không phù hợp với lứa tuổi trước khi ngủ, với sự kích thích thị giác và thính giác mạnh mẽ cùng nội dung người lớn, có thể kích thích sớm trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục thông qua dây thần kinh thị giác, gây ra sự tiết hormone sinh dục. Kích thích tâm lý là một "công tắc chín muồi" trực tiếp và nhanh hơn so với thức ăn.

- Ngủ với đèn bật cả đêm: Ngủ với đèn bật sẽ ức chế sự tiết melatonin, và melatonin có tác dụng ức chế sự hoạt hóa tuyến sinh dục. Nồng độ melatonin thấp giống như việc "tháo phanh" quá trình phát triển giới tính, điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở những bé gái nhạy cảm với ánh sáng.

Tiêu chí đánh giá dậy thì sớm

Dậy thì sớm là hiện tượng xuất hiện các đặc điểm sinh dục thứ phát ở bé gái trước 7,5 tuổi và ở bé trai trước 9 tuổi. Cha mẹ nên nhớ phương pháp bốn bước "quan sát, sờ nắn, hỏi và kiểm tra":

- Bé gái (dưới 7,5 tuổi): Kiểm tra xem vú có bị sưng hoặc có cục u không, và có đau khi chạm vào không; kiểm tra xem có dịch tiết ra trên quần lót không. Cần hết sức cảnh giác nếu có hiện tượng chảy máu âm đạo hoặc kinh nguyệt không rõ nguyên nhân trước 10 tuổi.

- Đối với bé trai (dưới 9 tuổi): kiểm tra xem tinh hoàn có bị to bất thường không (thể tích > 4ml, đường kính > 2,5cm) và dương vật có dài hơn không; sờ xem yết hầu có nhô ra không; lắng nghe xem giọng nói có trở nên trầm hơn không.

- Dấu hiệu thường gặp: Theo dõi tốc độ tăng trưởng. Cần cảnh giác nếu chiều cao tăng hàng năm >7 cm (3-10 tuổi); quan sát các thay đổi hành vi đột ngột ở trẻ, chẳng hạn như nhút nhát hoặc tránh tắm.

Nguồn và ảnh: QQ