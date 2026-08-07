Hạt dẻ không chỉ để rang: Ăn sống được cho là bổ thận, nấu chín lại giúp kiện tỳ

Theo quan niệm của y học cổ truyền, hạt dẻ có vị ngọt, tính ấm, quy vào kinh tỳ và thận. Vì vậy mới có cách nói dân gian rằng ăn sống giúp bổ thận, còn nấu chín lại thiên về kiện tỳ và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, đây là cách nhìn của Đông y và không nên hiểu là tác dụng điều trị bệnh đã được khoa học hiện đại chứng minh.

Điều đáng chú ý là cả hai cách ăn đều có điểm chung: hạt dẻ là thực phẩm giàu năng lượng, chứa nhiều tinh bột, chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất như kali, magie, mangan. Nếu sử dụng hợp lý, đây là nguồn bổ sung dinh dưỡng khá tốt trong giai đoạn giao mùa.

Hạt dẻ ăn sống có thực sự tốt?

Nhiều người thích hạt dẻ tươi vì vị giòn, ngọt nhẹ và cảm giác thanh mát. Theo Đông y, hạt dẻ sống giữ được phần lớn “khí” của thực phẩm nên được cho là có tác dụng hỗ trợ thận, giảm mỏi lưng, mỏi gối và cải thiện thể trạng sau thời gian lao lực.

Dưới góc độ dinh dưỡng, hạt dẻ sống vẫn giữ được hàm lượng vitamin C cao hơn so với khi nấu chín. Tuy nhiên, loại hạt này cũng chứa lượng tinh bột đáng kể và khá khó tiêu nếu ăn nhiều. Người có hệ tiêu hóa yếu, dễ đầy bụng hoặc hay tiêu chảy không nên ăn quá nhiều hạt dẻ sống trong một lần.

Ăn sống thế nào cho hợp lý?

- Chỉ nên ăn 3-5 hạt/lần để tránh đầy bụng.

- Không ăn khi đang đói vì lượng tinh bột cao có thể gây khó chịu dạ dày.

- Nên chọn hạt còn tươi, không bị mốc hoặc có mùi lạ.

Hạt dẻ nấu chín - Món ăn hợp với thời điểm giao mùa

Khi được luộc, hấp hoặc nấu cháo, hạt dẻ trở nên mềm, bùi và dễ tiêu hóa hơn. Theo Đông y, quá trình làm chín giúp hạt dẻ phát huy tác dụng kiện tỳ, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm cảm giác mệt mỏi sau mùa hè.

Đây cũng là lý do nhiều gia đình thường dùng hạt dẻ để nấu cùng cháo, gà hầm hoặc bí đỏ. Những món ăn này không chỉ dễ ăn mà còn phù hợp với người lớn tuổi, trẻ em hoặc người vừa ốm dậy.

Về mặt khoa học, hạt dẻ chín cung cấp carbohydrate phức hợp giúp duy trì năng lượng ổn định, đồng thời chất xơ trong hạt hỗ trợ hoạt động của đường ruột. Dù một phần vitamin C bị giảm khi nấu, các khoáng chất quan trọng vẫn được giữ lại khá tốt.

Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, các loại hạt là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giúp cơ thể có nguồn năng lượng lành mạnh nếu sử dụng với lượng vừa phải.(Nguồn: VnExpress)

Ba cách kết hợp hạt dẻ vừa ngon vừa dễ hấp thu

1. Cháo hạt dẻ và kê

Đây là món ăn được nhiều người lựa chọn khi cơ thể mệt mỏi hoặc chán ăn. Kê có vị ngọt, dễ tiêu, kết hợp với hạt dẻ tạo thành món cháo mềm, thơm và khá nhẹ bụng.

2. Gà hầm hạt dẻ

Thịt gà cung cấp protein chất lượng cao, còn hạt dẻ bổ sung tinh bột và khoáng chất. Món này phù hợp cho bữa tối hoặc những ngày cần phục hồi thể lực.

3. Bí đỏ hấp hạt dẻ

Bí đỏ giàu beta-caroten và chất xơ, kết hợp với hạt dẻ tạo thành món ăn không cần nhiều dầu mỡ nhưng vẫn đủ năng lượng. Đây là lựa chọn khá tốt cho người muốn ăn thanh đạm.

Hạt dẻ ngon nhưng không nên ăn quá nhiều. Theo khuyến nghị dinh dưỡng, mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 30-50 g hạt dẻ (tương đương 8-12 hạt cỡ vừa). Nếu ăn quá nhiều, lượng tinh bột và calo có thể khiến bạn tăng cân hoặc đầy bụng.

Những người cần thận trọng

- Người mắc đái tháo đường cần tính lượng tinh bột trong khẩu phần.

- Người có bệnh thận mạn nên hỏi ý kiến bác sĩ vì hạt dẻ chứa khá nhiều kali.

- Trẻ nhỏ cần được bóc kỹ vỏ và cắt nhỏ để tránh nguy cơ hóc.

Đừng chỉ rang, hãy ăn hạt dẻ theo nhiều cách khác nhau

Nhiều người chỉ biết đến hạt dẻ rang nóng hổi ngoài phố, nhưng thực tế loại hạt này còn có thể luộc, hấp, nấu cháo, hầm canh hoặc xay thành bột. Mỗi cách chế biến sẽ mang lại hương vị và trải nghiệm khác nhau.

Nếu thích vị giòn ngọt tự nhiên, bạn có thể ăn một lượng nhỏ hạt dẻ tươi. Nếu muốn dễ tiêu và phù hợp với cả gia đình, hãy ưu tiên các món nấu chín. Điều quan trọng nhất vẫn là ăn vừa phải, kết hợp cùng nhiều thực phẩm khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Hạt dẻ không phải “thần dược”, nhưng rõ ràng cũng không chỉ đơn thuần là món ăn vặt để rang. Khi được sử dụng đúng cách, đây là một trong những nguyên liệu theo mùa vừa ngon miệng, vừa góp phần làm phong phú thực đơn và hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn trong giai đoạn chuyển mùa.