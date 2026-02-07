Bé gái 4 tuổi đi học mầm non nhưng nhà trường khuyên nên nghỉ học, người mẹ tìm giáo viên hỏi cho ra lẽ rồi chết sững

Người ta vẫn hay nói, bây giờ đi học ngày càng khó. Hồi tiểu học có thể bị cho thôi học vì quá nghịch ngợm, lên cấp hai vì trốn học đi quán net, lên cấp ba vì chán học hay yêu sớm, đến đại học thì vì không theo kịp chương trình hoặc những lý do "trời ơi đất hỡi".

Nhưng điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là giờ đây, ngay cả trẻ học mẫu giáo cũng có thể bị khuyên cho nghỉ học. Câu chuyện dưới đây của một bà mẹ đã khiến không ít phụ huynh phải suy nghĩ lại.

Con gái của chị Tạ (Trung Quốc) năm nay 4 tuổi. Trước khi đi học mẫu giáo, bé vốn rất không thích đến trường, chị phải tốn khá nhiều công sức mới thuyết phục được con đi học. Điều khiến chị bất ngờ là khi vào lớp, con gái lại ngoan ngoãn lạ thường, không khóc lóc hay làm ầm ĩ như chị từng lo lắng. Thấy con thích nghi được, chị Tạ cũng phần nào yên tâm, thậm chí còn dự định cuối tuần sẽ đưa con đi chơi để thư giãn.

Thế nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trường. Giáo viên đề nghị chị cho con tạm thời nghỉ học hoặc chuyển sang trường khác, đồng thời sẵn sàng hoàn trả phần học phí còn lại.

Dù phía nhà trường nói chuyện rất nhẹ nhàng, chị Tạ vẫn cảm thấy khó chịu và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để hỏi rõ nguyên nhân. Thế rồi, một câu nói của giáo viên khiến chị cứng họng.

Ảnh minh họa

Giáo viên cho biết, con gái chị Tạ gần như không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Việc bé chưa biết tự ăn uống vốn không phải là lý do khiến nhà trường muốn cho bé nghỉ học. Vấn đề nghiêm trọng hơn là bé không biết tự đi vệ sinh, thường xuyên đi ra quần mà không biết xử lý. Giáo viên lo ngại tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, trong khi sĩ số lớp đông, giáo viên không thể theo sát riêng từng trẻ. Sau nhiều cân nhắc, nhà trường buộc phải đưa ra quyết định khuyên phụ huynh cho bé nghỉ học.

Nghe xong, chị Tạ gần như không nói nên lời.

Trước khi đi học mẫu giáo, cha mẹ cần dạy con những kỹ năng gì?

Câu chuyện của chị Tạ không phải là cá biệt. Nhiều phụ huynh chỉ thật sự "tỉnh ra" khi con gặp vấn đề ở trường. Trước khi cho con đi học mẫu giáo, cha mẹ nên chú ý rèn cho trẻ những kỹ năng cơ bản sau:

1. Biết tự đi vệ sinh

Không ít trẻ trước khi đi học vẫn chưa biết tự đi vệ sinh. Có phụ huynh vì chủ quan hoặc ngại nói với giáo viên nên để con "tự xoay xở".

Việc dạy con đi vệ sinh không chỉ dừng lại ở chuyện biết vào nhà vệ sinh khi có nhu cầu, mà còn bao gồm cách lau chùi sạch sẽ, xả nước và rửa tay sau khi đi xong. Đây là những thói quen cần được hình thành từ sớm.

Ảnh minh họa

2. Biết tự ăn uống

Ở trường mẫu giáo, tỷ lệ giáo viên và trẻ thường khá chênh lệch, giáo viên không thể bón từng thìa cho từng bé. Những trẻ chưa biết tự ăn rất dễ bị đói, chán ăn hoặc bỏ bữa.

Khả năng tự ăn là một kỹ năng sinh hoạt cơ bản, cha mẹ nên rèn cho con tại nhà thay vì trông chờ hoàn toàn vào nhà trường.

3. Biết nói ra nhu cầu của bản thân

Nhiều trẻ không biết hoặc không dám nói ra mong muốn của mình, từ chuyện khát nước, buồn ngủ đến việc không thoải mái trong người.

Cha mẹ cần khuyến khích con học cách diễn đạt cảm xúc và nhu cầu: muốn uống nước, muốn đi vệ sinh, hôm nay vui hay buồn... Khi trẻ biết nói, giáo viên mới có thể hỗ trợ kịp thời, giúp con học tập và sinh hoạt thoải mái hơn.

Con đi học mẫu giáo không chỉ là chuyện "đến trường", mà còn là bước chuyển quan trọng trong quá trình hình thành tính tự lập. Nếu cha mẹ chuẩn bị kỹ từ sớm, trẻ sẽ dễ dàng hòa nhập hơn, còn người lớn cũng bớt đi rất nhiều lo lắng không đáng có.