Nhìn cơ sở vật chất HOÀNH TRÁNG, to rộng cỡ này, ai mà nghĩ được: Đây chỉ là một trường mầm non công lập!

Năm học 2025-2026, Hà Nội khánh thành nhiều trường học mới từ bậc Mầm non đến THPT, bao gồm các công lập và tư thục. Tháng 5/2025, huyện Đông Anh (cũ) khánh thành trường Mầm non Lâm Tiên. Đây là dự án được phê duyệt theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện Đông Anh và được điều chỉnh theo Quyết định số 8959/QĐ-UBND ngày 19/8/2024.

Ngôi trường mầm non công lập có quy mô đầu tư xây dựng mới với 16 nhóm lớp, đáp ứng nhu cầu cho 480 trẻ, đầu tư đồng bộ hiện đại đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 với diện tích xây dựng 0,6ha, có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng bằng ngân sách huyện.

Ngay khi đi vào hoạt động, trường đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi phong cách kiến trúc hiện đại, mang tính biểu tượng với những đường nét hình khối phá cách và sáng tạo. Tổng thể công trình là sự kết hợp hài hòa giữa các khối nhà đa năng, nổi bật với hệ thống cửa sổ và ô thoáng được thiết kế theo dạng bo góc mềm mại, tạo nên một diện mạo trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế.

Một số hình ảnh về nhà trường

Điểm nhấn đặc biệt của ngôi trường chính là sự phối hợp màu sắc thông minh: sắc trắng chủ đạo làm nền cho những mảng tường cam rực rỡ và xanh cốm dịu mắt, gợi mở một không gian giáo dục tràn đầy năng lượng và niềm vui. Khu vực sân chơi trung tâm được quy hoạch rộng rãi, lát sàn cao su giảm chấn với màu sắc đa dạng, không chỉ đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ khi vận động mà còn kích thích thị giác và trí tưởng tượng.

Hình ảnh về nhà trường khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ các bậc phụ huynh. Không ít người xuýt xoa về diện mạo của ngôi trường công lập này và nhầm tưởng đây là trường tư. Được biết, năm học 2025-2026, trường tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại thị trấn Đông Anh, từ tổ 12-28, tổ 45-60 và 62, thôn Lâm Tiên, thôn Kính Nỗ.

Trên trang Fanpage, nhà trường thường xuyên cập nhật hình ảnh hoạt động học tập, vui chơi của học sinh; đặc biệt là hình ảnh về căn bếp bán trú sạch sẽ, các bữa ăn đầy đủ, chất lượng cho trẻ, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho phụ huynh.