Bé gái 4 tuổi ở nhà không ngủ trưa bao giờ, đi học mầm non bỗng ngủ li bì, người mẹ xem camera rồi "nổ tung" vì tức giận

Cha mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, đến độ tuổi con chuẩn bị đi mẫu giáo lại càng thêm lo lắng đủ điều, nào là sợ con không quen môi trường mới, nào là sợ con thiếu hơi cha mẹ sẽ khóc lóc, quấy phá. Thậm chí, không ít phụ huynh sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để cho con học các trường mầm non tư thục đắt đỏ, với suy nghĩ "đắt thì chắc chắn phải tốt", chế độ chăm sóc cũng sẽ chu đáo hơn.

Nhưng thực tế có thật sự như vậy?

Tiểu Nghiên (Trung Quốc) có một cô con gái 4 tuổi. Cách đây không lâu, vợ chồng Tiểu Nghiên quyết định gửi con đi học mẫu giáo. Trước khi con gái đi học, Tiểu Nghiên vô cùng lo lắng vì con gái cô vốn rất ghét ngủ. Mỗi lần đến giờ ngủ trưa hay ngủ tối, Tiểu Nghiên phải dỗ dành rất lâu, tốn không ít công sức nên cô sợ rằng con sẽ không thích nghi được với sinh hoạt ở trường.

Thế nhưng ngay ngày thứ hai, Tiểu Nghiên mở camera giám sát để xem con có chịu ngủ trưa hay không thì phát hiện một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Con gái cô ở trường đã ngủ thật, mà còn là ngủ rất ngoan.

Tiểu Nghiên mừng thầm, nghĩ rằng mình đã chọn đúng trường, dù học phí đắt đỏ nhưng giáo viên có kinh nghiệm, biết cách dỗ trẻ ngủ, đúng là "đáng đồng tiền bát gạo".

Khoảng 2 tháng sau, Tiểu Nghiên dần cảm thấy có gì đó không ổn. Con gái không chỉ ngủ ngoan ở trường mà về nhà cũng thường xuyên buồn ngủ. Có lúc, bé thậm chí ngủ gật ngay giữa bữa ăn. Càng nghĩ, Tiểu Nghiên càng lo sợ, nghi ngờ con có thể đã gặp chuyện gì đó ở trường mẫu giáo nên cô bắt đầu theo dõi camera giám sát thường xuyên hơn.

Đến giờ ngủ trưa, các bé đều nằm lên giường, giáo viên theo thông lệ chuẩn bị sữa trước giờ ngủ cho trẻ. Nhưng hành động tiếp theo của giáo viên đã khiến Tiểu Nghiên "nổ tung" vì tức giận. Cô nhìn thấy giáo viên này đổ một ít bột màu trắng vào cốc sữa của con gái mình, sau đó cho bé uống. Không lâu sau, bé liền ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Nghiên shock nặng khi phát hiện ra sự thật (Ảnh minh họa: Sohu)

Tiểu Nghiên lập tức đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Những gì bác sĩ nói khiến cô sững sờ không thôi. Kết quả khám cho thấy con gái cô đã sử dụng thuốc ngủ trong thời gian dài.

Cô lập tức tìm đến trường mẫu giáo, yêu cầu nhà trường phải đưa ra lời giải thích rõ ràng. Sau đó, sự thật dần được phơi bày. Hóa ra vì con gái Tiểu Nghiên không chịu ngủ trưa, thường xuyên quấy khóc làm ảnh hưởng đến các bạn khác, giáo viên phụ trách vừa ngại dỗ dành, vừa muốn "nhàn thân" nên đã tự ý cho bé uống một lượng nhỏ thuốc để ép bé ngủ.

Cơ thể trẻ nhỏ vốn rất yếu, không thể chịu được việc dùng thuốc trong thời gian dài. Chính việc tích tụ thuốc này đã khiến bé trở nên uể oải, mất sức sống và luôn trong trạng thái buồn ngủ.

Sau khi câu chuyện được đăng tải đã lập tức gây xôn xao, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước hành động của giáo viên mầm non vô trách nhiệm kia, đồng thời lo lắng không biết sức khỏe con gái Tiểu Nghiên hiện tại ra sao. Ở một diễn biến khác, không ít phụ huynh còn tỏ ra băn khoăn vậy rốt cuộc phụ huynh nên chọn trường cho con như thế nào để có thể tránh tối đa những sự cố như trên xảy ra cũng như cho con mình có một môi trường tốt nhất để phát triển.

Cha mẹ nên chọn trường mẫu giáo cho con như thế nào?

1. Trình độ và tư cách của giáo viên

Trình độ chuyên môn chỉ là một phần, quan trọng hơn là đạo đức nghề nghiệp và thái độ với trẻ nhỏ. Giáo viên mầm non là người tiếp xúc với trẻ trong thời gian dài mỗi ngày, nếu thiếu kiên nhẫn, thiếu trách nhiệm hoặc có tư duy "cho xong việc" thì rất dễ dẫn đến những hành vi nguy hiểm mà phụ huynh không hề hay biết. Cha mẹ cần tìm hiểu kỹ bằng cấp, kinh nghiệm và cách giáo viên tương tác với trẻ trong sinh hoạt hằng ngày.

2. Uy tín và đánh giá của phụ huynh xung quanh

Danh tiếng của một trường mầm non không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay học phí cao thấp, mà còn thể hiện qua những đánh giá thực tế từ các phụ huynh đã từng gửi con tại đó. Cha mẹ nên tham khảo ý kiến từ người quen, hàng xóm hoặc các hội nhóm phụ huynh địa phương. Một ngôi trường có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng liên tục bị phản ánh tiêu cực thì cần được cân nhắc thật kỹ.

Cha mẹ cần cân nhắc nhiều yếu tố khi chọn trường mầm non cho con (Ảnh minh họa: Sohu)

3. Môi trường sinh hoạt trong trường

Môi trường học tập, sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ. Phụ huynh nên quan sát kỹ không gian lớp học, khu vực ngủ trưa, nhà vệ sinh, sân chơi… xem có tiềm ẩn nguy hiểm hay không. Sàn nhà có chống trơn trượt, góc cạnh có được bo tròn, khu vực vui chơi có đảm bảo an toàn cho trẻ hiếu động hay không đều là những chi tiết không thể bỏ qua.

4. Quy trình chăm sóc và giám sát trẻ

Một trường mầm non đạt chuẩn cần có quy trình chăm sóc rõ ràng từ ăn uống, ngủ nghỉ đến xử lý các tình huống phát sinh. Cha mẹ nên hỏi cụ thể về việc cho trẻ ăn, ngủ trưa... cũng như cách nhà trường xử lý khi trẻ không hợp tác. Những quy định minh bạch sẽ giúp hạn chế tối đa các rủi ro không đáng có.

5. Sự minh bạch trong giao tiếp với phụ huynh

Một môi trường giáo dục tốt không chỉ chăm sóc trẻ mà còn sẵn sàng trao đổi, phản hồi thẳng thắn với phụ huynh. Việc có camera giám sát, sổ liên lạc, nhóm trao đổi hoặc lịch thông báo rõ ràng sẽ giúp cha mẹ yên tâm hơn khi gửi con. Nếu nhà trường né tránh câu hỏi hoặc thiếu minh bạch trong thông tin, phụ huynh càng cần thận trọng.

Theo 163.com