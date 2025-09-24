Bé gái 4 tuổi đau bụng, nôn ói, bác sĩ sốc nặng khi phát hiện "thứ đáng sợ" bên trong

Ngày 24/9, bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng vừa phẫu thuật thành công lấy búi tóc lớn dài khoảng 12cm gây tắc ruột ở bé gái 4 tuổi, nghi mắc hội chứng Rapunzel – một rối loạn hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi nhổ và nuốt tóc.

Bệnh nhi là bé T.T.P.N. (4 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, Tp. Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng suy kiệt, ăn uống kém, đau bụng, nôn ói nhiều và có tiền sử lồng ruột.

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và X-quang bụng, các bác sĩ chẩn đoán bé bị lồng ruột và chỉ định mổ nội soi cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận đoạn ruột dài khoảng 12cm chứa đầy tóc lẫn bã thức ăn gây tắc nghẽn. Các bác sĩ đã tiến hành mở bụng, lấy dị vật ra khỏi ruột, khâu phục hồi và dẫn lưu ổ bụng.

Bệnh nhi vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị sau khi được lấy búi tóc từ ruột ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau phẫu thuật bé tỉnh nhưng do thể trạng suy kiệt nên bé cần tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và dinh dưỡng tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi có biểu hiện của hội chứng Rapunzel (hội chứng "công chúa tóc mây"), một rối loạn hiếm gặp khiến người mắc thích nhổ và ăn tóc của chính mình hoặc người khác. Tóc nuốt vào không tiêu hóa được, tích tụ trong dạ dày hoặc ruột, lâu ngày tạo thành búi lớn gây tắc nghẽn.

Liên quan tới ca bệnh này, bác sĩ Quách Tòng Lai - phụ trách khoa ngoại nhi Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng - cũng cho biết thời gian qua bệnh viện đã từng tiếp nhận và điều trị bệnh nhi có biểu hiện tương tự.

Điều này cảnh báo cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần có sự quan tâm đến những hành vi bất thường của trẻ như hay ngậm, nuốt vật không phải là thực phẩm, hay bứt tóc cho vào miệng nuốt; tóc lưa thưa, hay đau bụng không rõ nguyên nhân, suy dinh dưỡng…

Nếu có các biểu hiện bất thường, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế khám để được điều trị kịp thời và được tư vấn theo dõi điều trị về tâm lý, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

