Bé gái 3 tháng tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não: Mẹ và người tình đều dương tính với ma túy

Ngày 21-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi bạo hành khiến bé gái N.T.C (gần 3 tháng tuổi) bị nhiều thương tích rất nặng.

Bé C đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Ảnh: H.X

Mẹ của bé gái là N.P.H.A. (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) cũng bị tạm giữ. Qua xét nghiệm nhanh, cả Thương và H.A. đều cho kết quả dương tính với ma túy.



Tại cơ quan điều tra, Trần Hoài Thương đã thừa nhận bạo hành nhiều lần đối với bé gái mới gần 3 tháng tuổi trong nhiều ngày vì hay quấy khóc. Đêm 20-5, bé gái không chịu uống sữa nên bị Thương đánh vào đầu khiến bé ộc sữa và khó thở.

Bé C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó và xác định bị tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân cùng một số chấn thương nặng khác.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã đến thăm bé C. và đề nghị tập trung cứu chữa tốt nhất cho bé, yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ vụ việc.

Bé C. là con gái ruột của chị N.P.H.A với chồng là anh N.Đ.T.N. (ngụ tại phường 7, TP Đà Lạt). Cuối tháng 2-2023, hai người ly thân, bé C. ở cùng mẹ. Đến tháng 3-2023, người mẹ này quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương. Thương khai nhận trong các ngày 14, 15 và 20-5, Thương đã bạo hành bé C. vì bé hay quấy khóc.