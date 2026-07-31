Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận một bệnh nhi là em N. T. T. (5 tuổi, nặng 17kg, ngụ Tây Ninh) trong tình trạng lừ đừ, ngủ gà, da và kết mạc mắt vàng. Xét nghiệm máu ghi nhận tổn thương gan, suy gan nặng.

Khai thác bệnh sử được biết, trước nhập viện, trẻ sốt 3 ngày, đau bụng, nôn ói. Người nhà có tự mua thuốc cho trẻ uống tại nhà, trong đó có paracetamol loại 325 mg. Tình trạng trẻ sốt cao liên tục, người nhà cứ cách khoảng 3 tiếng cho trẻ uống 1 lần, nhiều lần liên tiếp, tổng liều 210 mg/kg.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận một bệnh nhi là em N. T. T. (5 tuổi, nặng 17kg, ngụ Tây Ninh) trong tình trạng lừ đừ, ngủ gà, da và kết mạc mắt vàng. (Ảnh: BV)

Trong khi đó, theo khuyến cáo, chỉ định cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ ≥38,5 độ C, liều thuốc hạ sốt paracetamol 10-15mg/kg, chỉ được lặp lại sau 4 - 6 giờ. Tổng liều tối đa trong ngày không quá 60mg/kg.

Bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp ngộ độc paracetamol, suy gan cấp, theo dõi nhiễm trùng huyết. Ê-kíp lập tức tiến hành hồi sức tích cực; đặt nội khí quản giúp thở, truyền dịch chống sốc, vận mạch, chống phù não, kháng sinh. Đồng thời, dùng thuốc giải độc gan N-Acetyl Cystein (NAC) truyền tĩnh mạch, thay huyết tương kèm lọc máu liên tục 3 đợt.

Kết quả sau hơn 2 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, hết vàng da, vàng mắt, tỉnh táo, các xét nghiệm chức năng gan trở về bình thường. Trẻ được cai máy thở, thở khí trời.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Tiến (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố), phụ huynh cần thận trọng khi cho trẻ uống thuốc hạ sốt; tránh sử dụng quá liều và quá nhiều lần gây ngộ độc cho trẻ.

Lưu ý quan trọng cho trẻ cần dùng thuốc hạ sốt

- Chỉ dùng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ cơ thể ≥38,5 độ C.

- Liều thuốc hạ sốt paracetamol là 10-15mg/kg, chỉ được lặp lại sau 4-6 giờ; liều tối đa trong ngày không quá 60mg/kg.

- Khi trẻ sốt, cho trẻ mặc áo quần ngắn, vải cotton trắng để dễ thoát nhiệt, uống nhiều nước.

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu trẻ sốt trên 24-48 giờ để được thăm khám, xét nghiệm nếu cần. Không được tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ.