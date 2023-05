Bé gái 14 tuổi bị sùi mào gà, bác sĩ nghe kể không khỏi xót xa

Mới đây, ThS.BS Lâm Quang Tùng (chuyên ngành sản phụ khoa, làm việc tại Hà Nội) cho biết, phòng khám bên anh mới tiếp nhận một bé gái 15 tuổi bị sùi mào gà.



Theo chia sẻ, bé gái đến từ TP.HCM, đang đi học thì bỏ ngang, nói với bố mẹ sẽ đi làm. Dù gia đình ra sức thuyết phục nhưng em vẫn quyết định đi làm xa nhà từ năm 13 tuổi.

ThS.BS Lâm Quang Tùng.

Đến khám, bé gái chia sẻ: "Bình thường, cứ "đến tháng", vùng kín của cháu hay nổi mụn nên cứ nghĩ là bình thường. 2 tháng nay, cháu thấy mọc nhiều hơn, bị ngứa rất khó chịu nên đi khám…".

Sau khi khám, BS kết luận em bị sùi mào gà chứ không phải chỉ là nổi mụn thông thường. Hiện, em chưa thông báo cho gia đình tình hình sức khỏe cũng như những gì mình đã trải qua.

Là một bác sĩ chuyên sản phụ khoa, BS Tùng không khỏi xót xa. Em còn quá trẻ và có thể em sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy sau này.

Trẻ vị thành niên mắc bệnh sùi mào gà nguy hiểm thế nào?

Theo Webmd, sùi mào gà là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp. Bệnh do virus HPV (Human Papillomavirus - hay còn gọi là virus gây u nhú ở người) gây nên. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virus này cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục.

Nói chung, mắc bệnh sùi mào gà nói chung rất nguy hiểm. Nguyên nhân bởi, virus gây sùi mào gà xâm nhập vào cơ thể rất khó để loại bỏ hoàn toàn. Đặc biệt, bệnh rất dễ lây nhiễm, tái phát khi bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn hoặc sức đề kháng suy giảm. Điều đó đồng nghĩa với việc bệnh nhân phải sống chung với virus HPV suốt đời. Ngoài ra có thể bị tái phát bệnh sùi mào gà vào bất kỳ thời điểm nào.

BS Tùng cho biết thêm, khi sùi mào gà lớn, chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Với các bạn trẻ, nhất là trẻ vị thành niên hay có thói quen ngại đi khám. Khi để khối sùi lớn và lan rộng ra từng chùm, việc điều trị càng khó khăn hơn.

Với trẻ mắc sùi mào gà, nếu được điều trị tốt sẽ ít ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cũng như quan hệ tình dục sau này. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách thì bệnh dễ tái phát, thậm chí có thể tiến triển thành ung thư và ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Đó là chưa kể, sùi mào gà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs). "Đặc biệt, tình trạng sùi mào gà cũng làm tăng tỷ lệ ung thư cổ tử cung", chuyên gia cảnh báo. Điều này khiến chị em có nguy cơ mất đi thiên chức làm mẹ vĩnh viễn trong tương lai.

Bên cạnh đó, những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai... cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Nếu không được điều trị kịp thời và dứt điểm, bệnh có thể gây các bệnh mạn tính về thần kinh, tim mạch, vô sinh và tăng nguy cơ nhiễm HIV.

Chuyên gia cho biết thêm, sùi mào gà nói riêng và bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung nhiều khi không có dấu hiệu rõ ràng. Người mắc, nhất là đối tượng trẻ vị thành niên có thể không biết mình mắc bệnh. Điều này có thể làm lây bệnh cho những người khác. Đây là nguyên nhân làm cho bệnh lây truyền qua đường tình dục như sùi mào gà rất dễ lây lan, khó phòng tránh ở lứa tuổi này.

Bệnh lây qua đường tình dục gia tăng ở nhóm người trẻ

Sùi mào gà chỉ là một trong số những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mặc dù là bệnh thường gặp ở người trưởng thành, nhưng trong một số trường hợp, trẻ nhỏ cũng có nguy cơ gặp phải.

Trong những năm trở lại đây, xu hướng trẻ em mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng gia tăng.

Chia sẻ trên báo Lao động, Ths.BS Trịnh Minh Trang - Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, thống kê năm 2022, trong số hơn 3.400 bệnh nhân đến khám tại BV Da liễu Trung ương vì các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tỉ lệ bệnh nhân là người trẻ từ 15-24 tuổi chiếm khoảng 1/3.

Còn theo thống kê của Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, năm 2015 bệnh viện này chỉ điều trị cho 28 trẻ bị bệnh lây qua đường tình dục, năm 2018 có 85 trẻ thì chỉ trong 11 tháng của năm 2019 đã lên 146 trẻ. Đây là con số đáng báo động.

Theo chia sẻ của BS Nguyễn Thị Thanh Thơ - phó trưởng khoa lâm sàng 3 Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, trên báo Tuổi Trẻ, trẻ em có thể bị bệnh lây qua đường tình dục trong quá trình mang thai, sinh nở, lây truyền trong quá trình chăm sóc của người thân do không vệ sinh kỹ trước khi chăm sóc bé, thậm chí cả bị xâm hại.

Bên cạnh đó, ngày nay, trẻ em nhìn chung dậy thì sớm hơn. Hơn nữa, với sự phát triển của mạng xã hội và Internet, trẻ tiếp cận với những video "người lớn" ngày càng dễ dàng. Trong khi đó, các em còn thiếu kiến thức về quan hệ an toàn nên chưa biết cách bảo vệ bản thân, dễ dẫn đến lây nhiễm bệnh lây qua đường tình dục.

Theo nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện, kết quả công bố tháng 4/2022, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019.

Khi nhiễm bệnh, các trẻ thường không nhận biết được hoặc muốn giấu gia đình hoặc tự ý đến điều trị tại các cơ sở thiếu uy tín dẫn đến bệnh nặng hơn gây khó khăn cho việc điều trị.

Khuyến cáo phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục

Chuyên gia cho biết, để phòng tránh sùi mào gà nói riêng, bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung, tốt nhất các bạn trẻ không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nếu có hành vi quan hệ tình dục, bắt buộc phải sử dụng bao cao su để phòng tránh bệnh tật. Ngoài ra không quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, người làm nghề mại dâm, bạn tình đang mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bên cạnh đó, với các bạn nữ, cần tránh những hành vi tình dục gây rủi ro cao cho da, niêm mạc. Chủ động tiêm ngừa ung thư cổ tử cung. Nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để được tầm soát, phát hiện sớm bệnh và điều trị kịp thời. Trong thời gian điều trị, tốt nhất không nên quan hệ tình dục.

Ngoài ra, trong sinh hoạt hàng ngày, chú ý dùng đồ cá nhân như khăn mặt, quần áo lót, bàn chải đánh răng, dao cạo râu... Nói chung, không sử dụng đồ chung với người khác để phòng tránh nhiễm virus HPV nói riêng cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung.