Tại hành lang Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Ung thư tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), tiếng nấc nghẹn của người đàn ông trung niên vọng ra khiến ai đi qua cũng xót xa. Ông quỳ sụp bên giường bệnh, đôi bàn tay run rẩy liên tục cào đầu bứt tai, ánh mắt dại đi vì ân hận khi nhìn đứa con gái 13 tuổi đang lịm dần với cơ thể cắm đầy ống truyền. Ký ức về ca phẫu thuật định mệnh trước đó vài giờ đồng hồ giờ đây trở thành bản án lương tâm tàn khốc nhất cuộc đời ông.

Bác sĩ kể lại, khi vừa rạch dao mở khoang bụng của cô bé Tiểu Đào (tên họ đã được thay đổi), toàn bộ ê kíp y tế đã bàng hoàng rồi chuyển sang tức giận. Khắp khoang bụng đứa trẻ chất ngập các khối u lớn nhỏ dày đặc, mọc san sát và di căn như những hạt đậu rải rác. Mức độ tàn phá quá khủng khiếp, lượng khối u quá nhiều khiến vị bác sĩ phẫu thuật chính phải nghẹn ngào buông dao, lặng lẽ khâu kín vết mổ vì không còn bất kỳ cơ hội cứu chữa nào.

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Đứa trẻ bị trả về với án tử hình cận kề chỉ vì thói quen tai hại của người cha và sự chủ quan của gia đình khi liên tục bỏ qua những cơn đau bụng sớm của con. Một trong số các bác sĩ không kìm lòng được mà trách: "Tất cả tại người cha".

Hỏi ra mới biết, cha của Tiểu Đào nghiện thuốc lá nặng và liên tục hút ngay trong nhà suốt 13 năm từ khi Tiểu Đào mới lọt lòng. Ông luôn cho rằng, người hút mới hại còn người hít khói thuốc thì "hấp thụ vào người chẳng đáng là bao". Ngay cả khi con gái thường xuyên mệt mỏi, kêu đau bụng thì ông vẫn chủ quan, không cho bé đi bệnh viện ngay. Phần vì quá bận rộn công việc, phần vì thấy con gái ăn uống thất thường, lại nghĩ các bé gái tuổi dậy thì đau bụng kinh cũng là điều dễ hiểu.

Phải đến khi Tiểu Đào đau bụng dữ dội đến mức không thiết ăn uống, người gầy rộc hẳn đi người cha mới ngỡ ngàng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ông lập tức xin nghỉ làm đưa con đến thẳng phòng cấp cứu, chỉ tiếc lúc này đã muộn. Căn bệnh ung thư dạ dày đã ở giai đoạn cuối, các bác sĩ cố gắng bám víu lấy những tia hy vọng dù nhỏ nhất để điều trị cho cô bé, thế nhưng vẫn phải "bó tay" trước hiện thực.

Tại sao khói thuốc lá lại gây ung thư dạ dày?

Giống như cha của Tiểu Đào, nhiều người tưởng rằng khói thuốc chỉ liên quan tới ung thư phổi. Vì vậy khi bác sĩ thông báo cô bé bị ung thư dạ dày, ông nghĩ ngay đến việc con ăn uống linh tinh hoặc áp lực học hành. Đến khi được bác sĩ phân tích, ông mới hiểu rằng chính mình là "thủ phạm" với những làn khói thuốc đầu độc con gái nhỏ suốt bao năm.

Bác sĩ Wang Jian, Phó trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện nói: " Đại đa số mọi người đều lầm tưởng hút thuốc hay ngửi khói thuốc chỉ tàn phá hệ hô hấp, gây ung thư phổi. Nhưng thực chất độc tố tấn công trực tiếp và gây hại cho tất cả các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả hệ tiêu hóa. Phải hít khói thuốc thụ động nhiều năm, kể từ khi còn quá nhỏ càng khiến hậu quả để lại cho bệnh nhi này khủng khiếp hơn".

Bác sĩ Jang cũng phân tích 3 cơ chế quan trọng nhất mà khói thuốc "phá hủy" dạ dày của Tiểu Đào như sau:

- Độc tố ngấm vào máu, phá hủy môi trường dạ dày: Khi điếu thuốc cháy, nó giải phóng hơn 4.000 hóa chất với 69 chất gây ung thư cực độc như nitrosamine. Khói thuốc thụ động hít vào phổi không nằm lại đó mà nhanh chóng ngấm thẳng vào mạch máu, tuần hoàn khắp cơ thể rồi đi thẳng đến làm suy yếu màng bảo vệ non nớt của niêm mạc dạ dày.

- Kích hoạt đột biến tế bào từ quá trình sửa chữa tổn thương: Niêm mạc dạ dày của đứa trẻ bị độc tố trong máu cào xé suốt 13 năm liên tục gây ra tình trạng viêm loét mãn tính. Trong quá trình các tế bào nỗ lực tự sửa chữa tổn thương lặp đi lặp lại, cấu trúc tế bào bị bẻ gãy, phát sinh đột biến ác tính và hình thành ung thư dạ dày thay vì ung thư phổi như lầm tưởng thông thường.

- "Bộ đôi tử thần" hủy diệt hệ tiêu hóa: Chất độc từ khói thuốc làm tê liệt hệ miễn dịch tại chỗ của đường ruột. Nếu trẻ vô tình nhiễm thêm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) qua ăn uống hàng ngày, độc tố thuốc lá sẽ cộng hưởng và đẩy tốc độ tiến triển của tế bào ung thư lên nhanh gấp nhiều lần.

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Nhiều bậc cha mẹ vẫn luôn ngụy biện rằng mình đã rất ý thức khi né ra ban công, vào nhà vệ sinh hút hoặc mở toang cửa sổ thông gió để hút thuốc. Nhưng bác sĩ Wang phân tích rằng khói thuốc thụ động khi tan đi sẽ để lại "khói thuốc tồn dư" cực độc bám chặt vào rèm cửa, sofa, quần áo và đồ chơi suốt nhiều tháng trời. Trẻ em có nhịp thở nhanh hơn người lớn nên hít vào lượng độc chất lớn hơn rất nhiều trên mỗi trọng lượng cơ thể, trong khi hệ miễn dịch và khả năng thải độc chưa hoàn thiện.

Qua câu chuyện đau lòng của Tiểu Đào, một lần nữa bác sĩ Wang muốn phát đi lời cảnh báo tới các bậc phụ huynh. Nếu không thể tránh xa thuốc lá để bảo vệ chính mình thì ít nhất hãy bỏ thuốc vì con trẻ hoặc không hút thuốc gần khu vực trẻ có thể tiếp xúc. Nếu con có các biểu hiện bất thường, dù nhỏ nhưng kéo dài thì không được chủ quan. Đừng để đến lúc hối không kịp, sống cả đời trong dằn vặt cũng chẳng thay đổi được gì như người cha của Tiểu Đào!

Nguồn và ảnh: TOPick, Sohu, China News