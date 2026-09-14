Bé Cheri nhà ca sĩ Thái Trinh tròn 9 tháng tuổi, gương mặt kháu khỉnh khiến dân mạng mê mẩn

Mới đây, ca sĩ Thái Trinh đăng tải loạt khoảnh khắc mừng bé Cheri tròn 9 tháng tuổi. Nữ ca sĩ tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ xinh để tặng con gái, bên ngoài trang trí những bông hoa màu xanh và dòng chữ "Cheri 9 months".

Ảnh cap màn hình. Nguồn: Thái Trinh Nguyễn

Trong loạt ảnh được mẹ chia sẻ, cô bé diện một chiếc váy trắng có phần tay áo điệu đà, mái tóc vẫn còn khá lưa thưa nhưng gương mặt lại vô cùng sáng và đáng yêu. Đáng chú ý nhất là biểu cảm của Cheri khi nhìn thấy chiếc bánh. Có lúc cô bé há miệng đầy bất ngờ, lúc lại chăm chú nhìn món quà trước mặt, thậm chí còn đưa cả hai tay lên bàn như thể chỉ chờ được khám phá chiếc bánh.

Thái Trinh viết lời nhắn khá ngọt ngào dành cho con gái: "Mừng 9 tháng e bé iu, tặng em bé chiếc bánh mẹ tự vẽ. Đợi tới lúc em lớn mình cùng làm bánh với nhau nha", đồng thời dí dỏm gọi đây là món quà do "mẹ vẽ, bố rửa chén".

Nguồn: Thái Trinh Nguyễn

Mới tròn 9 tháng, Cheri ngày càng bộc lộ nhiều biểu cảm rõ ràng. Chỉ một chiếc bánh nhỏ đặt trước mặt cũng đủ khiến cô bé có cả loạt trạng thái khác nhau, từ ngạc nhiên, tò mò đến chăm chú quan sát. Chính những khoảnh khắc rất đời thường này lại khiến loạt ảnh của con gái Thái Trinh nhận được nhiều bình luận yêu thích.

Bên dưới bài đăng, bạn bè và người theo dõi liên tục để lại lời khen dành cho cô bé. Có người chỉ đơn giản xuýt xoa "iu quá trời", người khác thích thú trước mái tóc của Cheri và bình luận "Em bé cũng quá tóc trộm vía nè". Một số bình luận để lại những lời khen như "Yêu", "iu quá em ơi" cùng loạt biểu tượng trái tim, yêu thích.

Ảnh cap màn hình

Đây không phải lần đầu Cheri khiến cư dân mạng chú ý. Trước đó, những hình ảnh đời thường được Thái Trinh chia sẻ cũng nhiều lần nhận về phản ứng tích cực nhờ vẻ ngoài bụ bẫm cùng đôi mắt tròn và những biểu cảm rất tự nhiên của cô bé.

Thái Trinh và chồng đón con gái đầu lòng vào tháng 11/2025. Nữ ca sĩ từng thông báo tin vui vào tháng 12/2025 và tiết lộ em bé có tên thân mật là Cheri.

Còn hiện tại, cô bé đã bước sang tháng thứ 9 với diện mạo ngày càng kháu khỉnh. Và nếu nhìn những bức ảnh mới nhất, có vẻ như điều khiến mẹ Thái Trinh vui nhất không phải một bữa tiệc cầu kỳ, mà chỉ đơn giản là được tự tay làm một chiếc bánh nhỏ, đặt trước mặt con gái rồi lưu lại những biểu cảm đáng yêu của em bé trong một cột mốc thật bình thường của tuổi thơ.