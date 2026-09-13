5 phim Hàn bị coi thường xứng đáng nổi tiếng hơn: Toàn tuyệt phẩm hay mỹ mãn, không xem quá uổng

Dù sở hữu kịch bản chặt chẽ, cốt truyện đặc sắc cùng diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên, nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc vẫn chịu cảnh "lọt thỏm" trước các bom tấn truyền thông. Những tác phẩm này thường bị đánh giá thấp hơn năng lực thực tế (underrated) và chưa tiếp cận được số đông công chúng. Đối với những khán giả đang tìm kiếm các trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, có chiều sâu và khác biệt so với công thức chung của thị trường, dưới đây là 5 bộ phim chất lượng nhưng bị ngó lơ rất đáng cân nhắc để thưởng thức.

1. Serendipity’s Embrace (Tình Đầu Định Mệnh)

Serendipity’s Embrace bắt đầu với Lee Hong Joo (Kim So Hyun), một cô gái chịu nhiều tổn thương từ mối tình đầu nên luôn hoài nghi về tình yêu. 10 năm sau, định mệnh khiến cô tình cờ gặp lại Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop) - mối tình đầu năm xưa, giờ đã là một chuyên gia kế hoạch tài chính tài giỏi - tại một quán cà phê. Cuộc tái ngộ bất ngờ này đã mở ra cho cả hai một cơ hội thứ hai để viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở.

Dù mô-típ tình đầu nghe có vẻ quen thuộc, bộ phim lại sở hữu đầy đủ chất xúc tác để khiến trái tim bạn phải đập rộn ràng. Cách Hoo Young kiên trì theo đuổi, che chở và dành trọn tình cảm cho Hong Joo suốt nhiều năm trời thực sự rất ấm áp. Nếu bạn là fan của những nam chính chung tình, ấm áp và không bao giờ bỏ cuộc trước người con gái mình yêu, đây chắc chắn là bộ phim sinh ra dành cho bạn với vô số phân cảnh ngọt ngào "lụi tim".

2. Nine: Nine Time Travels (Chín Lần Ngược Thời Gian)

Park Sun Woo (Lee Jin Uk) là một phát thanh viên truyền hình vô tình tìm được cách du hành ngược thời gian bằng 9 cây hương thần kỳ. Anh đem lòng yêu cô phóng viên Joo Min Young (Jo Yoon Hee). Để bảo vệ gia đình khỏi những bi kịch trong quá khứ, Sun Woo đã quyết định dấn thân vào các chuyến du hành, nhưng mỗi lựa chọn của anh ở quá khứ đều kéo theo những hệ lụy khủng khiếp làm thay đổi tương lai. Từ đó, anh rơi vào một cuộc chiến sinh tử với thời gian để bảo vệ những người mình yêu thương.

Cốt truyện phim ban đầu có vẻ phức tạp và hack não nhưng điều thực sự giữ chân khán giả chính là tình yêu kiên định, không màng hiểm nguy của Sun Woo dành cho Min Young. Dù đề tài xuyên không đã quá quen thuộc ở xứ kim chi, Nine vẫn mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt và nghẹt thở nhờ những cú bẻ lái liên tục cùng "phản ứng hóa học" bùng nổ của cặp đôi chính.

3. Lookout (Mật Danh)

Lookout xoay quanh Jo Soo Ji (Lee Si Young), một cựu cảnh sát mang nỗi hận thấu xương khi con gái cô bị sát hại dã man. Kẻ thủ ác Yoon Si Wan (Lomon) lại dễ dàng thoát tội nhờ thế lực của người cha làm công tố viên trưởng quyền lực. Sau khi kế hoạch tự tay trả thù thất bại, Soo Ji được Jang Do Han (Kim Young Kwang) cùng một nhóm quái kiệt gồm các hacker, chuyên gia giám sát (do Kim Seul Gi, Key và Shin Dong Wook thủ vai) thu nhận. Họ kết hợp những kỹ năng tối tân của mình để cùng nhau vạch trần và lật đổ thế lực tà ác.

Đây là một bộ phim trả thù giật gân chuẩn mực, được đánh giá là kịch tính từ đầu đến cuối và không có bất kỳ một phút giây nào dư thừa. Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều cống hiến những màn trình diễn điểm 10, mang lại cảm giác thỏa mãn tột độ cho người xem khi những kẻ thủ ác lần lượt phải trả giá. Đây cũng được đánh giá là một trong những vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp của Kim Young Kwang. Dù không đi sâu vào tuyến tình cảm, cốt truyện nghẹt thở của phim vẫn đủ sức chinh phục những khán giả khó tính nhất.

4. The Potato Lab (Phòng Thí Nghiệm Khoai Tây)

Với The Potato Lab, chuyện kể về Kim Mi Kyung (Lee Sun Bin) là một nhà nghiên cứu đã cống hiến trọn vẹn 12 năm thanh xuân tại một viện nghiên cứu khoai tây hẻo lánh nằm sâu trong thung lũng. Cuộc sống bình yên, có phần khô khan của cô bị đảo lộn hoàn toàn khi So Baek Ho (Kang Tae Oh) xuất hiện. Anh là một doanh nhân điển trai với nụ cười tỏa nắng nhưng lại mang tư duy thực dụng, lạnh lùng của một nhà tư bản. Hai con người với hai thế giới hoàn toàn đối lập đã tạo nên những cuộc đụng độ dở khóc dở cười tại viện nghiên cứu.

Điểm lôi cuốn nhất của bộ phim này chính là hành trình chàng giám đốc lạnh lùng Baek Ho dần sa vào lưới tình và yêu Mi Kyung một cách vô điều kiện. Sự ăn ý và "phản ứng hóa học" đỉnh cao của Kang Tae Oh và Lee Sun Bin trong các phân cảnh lãng mạn chắc chắn sẽ cuốn bay mọi suy nghĩ của bạn. Kết hợp với bầu không khí chữa lành (healing) tại vùng quê yên bình, bộ phim mang đến một hương vị tình yêu nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nhiệt.

5. Discovery of Love (Tìm Lại Tình Yêu)

Han Yeo Reum (Jung Yu Mi) và Kang Tae Ha (Eric Mun) từng có một mối tình thanh xuân kéo dài 5 năm đầy hạnh phúc sau khi Yeo Reum trúng tiếng sét ái tình với anh trong một chuyến đi. Tuy nhiên, họ đã chia tay. 10 năm sau, khi Tae Ha đột ngột xuất hiện trở lại trong cuộc đời cô thì Yeo Reum lúc này đã có một người yêu mới. Thông qua những đoạn hồi ức đan xen, Yeo Reum buộc phải đối diện với những ký ức ngọt ngào lẫn đau khổ của mối tình đầu năm xưa.

Discovery of Love đáng xem ở chỗ nó phản ánh vô cùng chân thực và sâu sắc những góc khuất phức tạp của tình yêu. Những phân cảnh hoài niệm quá khứ vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối, kết hợp với thực tế trớ trêu ở hiện tại tạo nên một tam giác tình yêu đầy kịch tính. Bộ phim là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách phim hoài niệm, lãng mạn và muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Liệu chúng ta có thể yêu lại người cũ sau nhiều năm xa cách?"

Nguồn: Soompi