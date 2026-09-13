Gần 2 năm biến mất sau Rap Việt, cô gái 25 tuổi trở lại với hơn 100 bản demo

Năm 2026, UMIE quay lại với hai single "Magic Luv" và "Liệu Ngày Hôm Đó". Nhưng thứ đáng chú ý hơn cả hai sản phẩm này là kho khoảng 100 bản demo được viết trong gần hai năm nữ nghệ sĩ gần như vắng bóng.

Khi được hỏi vì sao chọn thời điểm này để trở lại, cô trả lời bằng một lý do rất đời: đã có quá nhiều nhạc để tiếp tục giữ trong máy.

"Sau khoảng thời gian ẩn mình để tu luyện và trau dồi bản thân, UMIE đã có quá nhiều demo rồi. UMIE nghĩ: 'Thôi, phải release nhạc thôi!' Nếu còn ẩn nữa chắc 100 nick Google Drive của UMIE cũng không chứa nổi demo mất", cô cười.

Đằng sau câu nói vui là một lộ trình khá rõ ràng. Năm 2026, UMIE đặt mục tiêu phát hành 10 single. Năm 2027, cô dự định làm một mixtape hoặc EP gồm 10 bài. Đến năm 2028 là album đầu tay với 13 đến 15 ca khúc.

Khoảng lặng không phải là nghỉ ngơi

Sau Rap Việt mùa 3, UMIE bước vào giai đoạn ít xuất hiện. Cô thừa nhận mình đã trải qua một số chuyện không vui và cần thời gian tách khỏi áp lực bên ngoài.

"UMIE nghĩ mình cần ẩn mình lại một chút để có thời gian nhìn nhận mọi thứ, luyện tập và trau dồi thêm kỹ năng. Nếu lúc đó cứ cố gắng xuất hiện khi bên trong mình chưa ổn thì có lẽ UMIE cũng không thể phát triển được như hiện tại."

Nghịch lý là chính giai đoạn im ắng nhất lại trở thành lúc cô sáng tác nhiều nhất từ trước đến nay. Không tự giới hạn trong một màu nhạc, UMIE thử những thể loại và cách viết trước đây chưa từng dám chạm vào. Có những ngày, cô hoàn thành trọn vẹn hai bài hát.

"UMIE viết rất nhiều nhạc. Có những ngày UMIE viết được full hai bài. Có những thể loại trước đây mình chưa bao giờ nghĩ sẽ thử nhưng bây giờ lại rất muốn làm."

Song song với viết nhạc, cô luyện vocal và bắt đầu tập nhảy, dù thẳng thắn nói mình chưa phải một dancer giỏi.

"UMIE không muốn bản thân bị giới hạn trong hình ảnh một nghệ sĩ chỉ viết và hát. UMIE muốn mình có thể trở thành một performer toàn diện hơn."

Từ bản năng đến một người hiểu mình hơn

UMIE tên thật là Đặng Nguyễn Uyển My, sinh ngày 6/8/2001 tại thành phố Bà Rịa, hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Cô tập viết nhạc từ năm 2018, khi còn là học sinh lớp 11, và phần lớn đi lên từ tự học. Mãi đến năm 2024, nữ nghệ sĩ mới bắt đầu học hát bài bản hơn với cô Mỹ Ngọc.

Thay đổi cô cảm nhận rõ nhất sau hai năm nằm ở cách nhìn về tình yêu và cuộc sống.

"Giai điệu phong phú hơn, lyric sâu sắc và hoa mỹ hơn cô bé UMIE của 'Không Yêu Xin Đừng Nói' ngày xưa. Nhưng UMIE nghĩ sự thay đổi đó vẫn là mình, chỉ là một phiên bản lớn hơn và hiểu mình hơn thôi."

Được đề nghị mô tả bản thân bằng ba từ, cô chọn: trưởng thành, tò mò, tự do. Trong đó, "tự do" là quyết định không ép mình phải trở thành ca sĩ, rapper hay songwriter theo một khuôn mẫu cố định.

Hai single, hai thái cực

"Magic Luv" vẫn giữ lại phần hình ảnh cute, kẹo ngọt từng gắn với UMIE, nhưng cách viết giai điệu đã khác đáng kể. Trong khi đó, "Liệu Ngày Hôm Đó" kể về một cô gái sau chia tay, với những câu hỏi liên tục bắt đầu bằng chữ "liệu". Ở sản phẩm này, cô gửi lời cảm ơn đến MANBO. Bước vào chapter mới, UMIE nói cô không đặt áp lực rằng khán giả cũ phải thấy một sự chuyển biến thật lớn.

"Nếu mọi người nghe nhạc rồi nhận ra: 'À, UMIE ngày xưa bây giờ đã lớn hơn rồi', thì UMIE nghĩ như vậy là vui lắm rồi."

Còn chuyện tình yêu, nữ nghệ sĩ chỉ cười: "Đôi khi cũng muốn yêu lắm, nhưng lại sợ rồi thôi. Chắc là lo cho những đứa con âm nhạc của mình trước vậy."

Trong một thị trường mà biến mất gần hai năm gần như đồng nghĩa với bị lãng quên, chọn im lặng để lớn lên là canh bạc không nhiều người dám đặt. UMIE đã đặt, và bây giờ là lúc cô lật bài.