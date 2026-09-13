Baifern Pimchanok gây sốt khi tham dự sự kiện tại Việt Nam, nhan sắc ngọc nữ Thái Lan đúng xứng đáng hai chữ mỹ nhân

Baifern Pimchanok, gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua vai Nira trong "Chiếc lá cuốn bay", vừa trở lại TP.HCM và trở thành tâm điểm của một sự kiện làm đẹp tối 12/9. Ngay từ trước giờ diễn ra chương trình, khu vực đón khách đã kín người hâm mộ. Nữ diễn viên chọn váy trắng ôm nhẹ dáng, tóc buông tự nhiên, trang điểm tối giản để tập trung vào đường nét gương mặt, và nhận được tràng chào đón lớn nhất buổi tối khi bước ra.

Kể lại cảm giác khi đặt chân xuống Việt Nam, Baifern cho biết cô bất ngờ vì fan Việt đã chờ sẵn ở sân bay và gửi lời chúc mừng sinh nhật sớm, bởi cô sinh vào cuối tháng 9. Trên sân khấu, dàn sao Việt có mặt cũng đồng thanh chúc mừng, tạo nên một trong những khoảnh khắc vui vẻ nhất chương trình.

Phần giao lưu được chờ đợi nhất là màn xuất hiện chung của Baifern và Chi Pu, hai gương mặt có lượng fan đông đảo ở cả trong lẫn ngoài nước. Chi Pu chọn váy cúp ngực trắng, tóc xoăn sóng, cũng theo lối trang điểm nhẹ, và khá ăn ý với khách mời Thái Lan trong các phần tương tác. Nữ nghệ sĩ tham gia thử thách tạo dáng theo ba từ khóa do chương trình đưa ra, còn Baifern thì bị MC Thanh Thanh Huyền "dồn" vào thử thách nói tiếng Việt. Câu tiếng Việt phát âm còn ngọng nghịu của cô nhận được tràng vỗ tay và tiếng cười từ khán phòng.

Nói về chuyện giữ gìn nhan sắc giữa lịch trình đóng phim và di chuyển liên tục, Baifern cho rằng không có công thức chung cho tất cả mọi người.

Theo cô, việc đầu tiên là phải hiểu và lắng nghe làn da của chính mình rồi mới chọn sản phẩm, chẳng hạn bản thân cô có làn da khô nên luôn ưu tiên các sản phẩm cấp ẩm. Sự kiện tối 12/9 nằm trong khuôn khổ giới thiệu một dòng tinh chất dưỡng da mới của SK-II, thương hiệu mà cả Baifern và Chi Pu đều là gương mặt đại diện.

Những câu hỏi đời thường mới là phần khiến khán giả hào hứng nhất. Khi được hỏi về món ăn Việt yêu thích, Baifern nhắc ngay đến nem nướng và cà phê Việt Nam. Ở chiều ngược lại, món Thái mà cô muốn giới thiệu cho khán giả Việt là thịt heo xào lá hương nhu, một món ăn đường phố quen thuộc ở Bangkok hơn là món nhà hàng. Riêng câu hỏi muốn hợp tác với nghệ sĩ Việt nào, nữ diễn viên thừa nhận khó chọn vì cô ấn tượng với các nghệ sĩ Việt nói chung, từ tài năng đến vẻ ngoài và cách ứng xử.

Đỗ Nhật Hoàng và Lamoon

Steven Nguyễn

Trước phần giao lưu của hai nhân vật chính, Hoa hậu Thanh Thủy cũng có mặt và chia sẻ về chuyến đi Nhật Bản vừa kết thúc, trong đó có những ngày ở Kyoto tìm hiểu văn hóa và các giá trị truyền thống. Khi được hỏi điều gì cô muốn giữ lại cho mình, Thanh Thủy nói đó là những giá trị khiến cô cảm thấy được sống đúng là mình, cùng nguồn năng lượng tích cực sau mỗi chuyến đi.

Bộ 3 Thanh Thuỷ - Hạ Anh - Tiểu Vy

Danh sách khách mời của chương trình khá dày, gồm Nhã Phương, Văn Mai Hương, Tiểu Vy, Tam Triều Dâng, Lê Hạ Anh, Lamoon, Quỳnh Anh Shyn, cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương cùng nhiều beauty creator. Việc cùng lúc quy tụ nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu và các gương mặt nội dung số cho thấy cách các thương hiệu làm đẹp đang phủ rộng tệp khán giả thay vì chỉ dựa vào một đại sứ duy nhất.

Văn Mai Hương và MC Thanh Thanh Huyền

Với khán giả Việt, Baifern là cái tên gắn liền với hai vai diễn. Vai Nam trong "Tình đầu thơ ngây" năm 2010 đưa cô từ một cô bé người mẫu giày học sinh thành ngôi sao được biết đến khắp châu Á, còn vai Nira trong "Chiếc lá cuốn bay" năm 2019 mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Nataraja Awards. Chi Pu thì mới ghi dấu ở thị trường Trung Quốc qua "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023", xếp hạng 6 chung cuộc, trở thành một trong 11 nghệ sĩ giành suất ra mắt và nhận thêm hai giải phụ, trong đó có giải Sân khấu xuất sắc nhất.