Bê bối ngoại tình: CEO đế chế bất động sản triệu đô cùng mỹ nhân cấp dưới đồng loạt từ chức, lộ tin nhắn thừa nhận 'sai lầm' gây sốc!

Theo thông tin từ Business Times và AsiaOne, đại lý BĐS nổi tiếng PropertyLimBrothers đã chính thức xác nhận việc ông Melvin Lim, CEO kiêm đồng sáng lập, và bà Grayce Tan, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược, đã từ chức với hiệu lực ngay lập tức vào cuối tháng 1 năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty hoàn tất một đợt rà soát nội bộ liên quan đến những sự kiện gần đây.

Người phát ngôn của PLB cho biết doanh nghiệp hiện đang trong quá trình củng cố các chính sách ứng xử tại nơi làm việc và quy trình quản trị nhằm tái khẳng định ranh giới chuyên môn rõ ràng. Trong thời gian này, ông Marc Chan, Phó Chủ tịch phụ trách vận hành, đã được bổ nhiệm làm CEO tạm thời.

Trước đó, các tin đồn liên quan đến đời tư của ông Lim và bà Tan đã lan truyền rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến.

Theo AsiaOne, một tin nhắn được cho là của ông Melvin Lim gửi tới đội ngũ PLB đã xuất hiện trên Reddit, trong đó người gửi thừa nhận đã mắc "sai lầm cá nhân" và "vượt qua những ranh giới" không nên có. Tin nhắn cũng nêu rõ ông Lim sẽ dành thời gian để tập trung vào việc phục hồi và bảo vệ gia đình.

Chân dung hai nhân vật tâm điểm

Bà Grayce Tan (29 tuổi) là một nhân vật có thành tích học thuật và thể thao đáng nể. Theo hồ sơ từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), bà từng giành giải thưởng cao quý về Xã hội học và là vận động viên Taekwondo đại diện cho Singapore đạt huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Sinh viên ASEAN lần thứ 20. Bà gia nhập PLB từ vị trí thực tập sinh vào năm 2022 và nhanh chóng thăng tiến lên vị trí Phó Chủ tịch chiến lược vào tháng 1 năm 2025.

Trong khi đó, ông Melvin Lim (45 tuổi) khởi nghiệp trong ngành bất động sản từ năm 2007 sau khi quen biết người đồng sáng lập Adrian Lim khi cả hai còn là quản giáo. Trước khi thành lập PLB, ông Lim đã là một "môi giới triệu đô" tại PropNex với hoa hồng bán hàng vượt mức 1 triệu USD vào các năm 2019 và 2020.

Về đời tư, theo báo cáo của Stomp, ông Lim kết hôn từ năm 24 tuổi và đã có 4 người con trong độ tuổi từ 7 đến 20. Sự việc lần này gây chấn động không nhỏ bởi hình ảnh người đàn ông gia đình và sự nghiệp thành công mà ông đã xây dựng bấy lâu nay.

Sự cố nhân sự này xảy ra ngay khi PropertyLimBrothers đang ở đỉnh cao phong độ. Theo danh sách những công ty tăng trưởng nhanh nhất Singapore năm 2025 do The Straits Times và Statista công bố, PLB xếp vị trí thứ 7 với tốc độ tăng trưởng tuyệt đối lên tới 1.569,73%. Doanh thu năm 2023 của hãng đạt gần 6,5 triệu USD.

Điểm khác biệt của PLB so với các đối thủ truyền thống nằm ở năng lực truyền thông vượt trội. Doanh nghiệp này sở hữu kênh YouTube với hơn 79.000 người đăng ký và hơn 4.800 video, đội ngũ 159 nhân sự, trong đó có tới 90 người thuộc bộ phận sáng tạo và 69 môi giới, trang Instagram cá nhân và doanh nghiệp có lượng theo dõi vượt xa cả PropNex (đại lý bất động sản lớn nhất Singapore).

Việc PLB phải ngay lập tức bổ nhiệm lãnh đạo tạm thời và nhấn mạnh vào việc "tái thiết lập ranh giới chuyên môn" cho thấy lỗ hổng trong quản trị nội bộ của các doanh nghiệp có tốc độ phát triển quá nóng.

Khi một doanh nghiệp dựa quá nhiều vào thương hiệu cá nhân của những người đứng đầu (như cách ông Melvin Lim xây dựng hình ảnh @itsmelvinlim hay bà Grayce Tan với biệt danh @babygrayce), những bê bối cá nhân sẽ trực tiếp tác động đến uy tín thương hiệu.

Tờ Yahoo News cho biết cả ông Lim và bà Tan đều đã từ chức khỏi các vai trò lãnh đạo tại KW Singapore (một nhánh của đại lý bất động sản Keller Williams từ Mỹ).

Hiện tại, phía PropertyLimBrothers khẳng định các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng vẫn tiếp diễn bình thường. Tuy nhiên, việc thiếu vắng hai "linh hồn" chiến lược và truyền thông trong bối cảnh nhạy cảm này chắc chắn sẽ là một bài toán khó cho ông Adrian Lim và CEO tạm thời Marc Chan trong việc duy trì niềm tin của nhà đầu tư cũng như khách hàng.

Nguồn: Yahoo News, Business Times, AsiaOne, The Straits Times.