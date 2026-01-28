Nghi vợ ngoại tình, chồng đem thiết bị nổ ra kích hoạt, khung cảnh sau đó khiến ai cũng sợ hãi

Mới đây, một vụ nổ đã xảy ra tại Thái Lan khiến cho 4 người bị thương và nguyên nhân được cho là do sự ghen tuông của người chồng.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào rạng sáng ngày Chủ nhật, 25/1 vừa qua tại Pattaya. Một người đàn ông gốc Na Uy, 27 tuổi, được xác định là Christian Kamma, đã vô tình kích nổ thiết bị này trong một cuộc cãi vã với vợ mình, Phatcharida Kamma, 23 tuổi. Vụ nổ đã làm bị thương cả hai người và hai người bạn của họ.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp từ Trung tâm Cứu hộ Sawang Boriboon, cùng với các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Nongprue, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được báo cáo về một vụ nổ gây nhiều thương tích.

Vụ nổ đã khiến cho 4 người bị thương, bao gồm cả chính nghi phạm.

Khi đến nơi, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bốn người bị thương. Christian Kamma bị thương nặng ở bàn tay trái do sóng xung kích từ vụ nổ. Phatcharida Kamma bị thương ở mặt do mảnh vỡ.

Bạn của họ, Anuwat Chomphot và Suphaphon Choaha, 21 tuổi, bị thương nhẹ do mảnh đạn và cho biết bị ù tai. Đội cứu hộ đã sơ cứu ban đầu trước khi đưa cả bốn người đến bệnh viện gần đó để điều trị thêm. Hiện trường rất hỗn loạn, người thân, bao gồm cả mẹ Christian Kamma, và hàng xóm tụ tập trong sự bàng hoàng.

Hiện trường vụ nổ tại Thái Lan.

Các nhà điều tra quan sát thấy thiệt hại đáng kể: một chiếc bàn đá cẩm thạch bị vỡ, cửa sổ bị vỡ, và máu có thể nhìn thấy trên tường và sàn nhà. Các mảnh vỡ của thiết bị nổ tự chế, thường được chế tạo từ các bộ phận của pháo và một quả bóng bàn, đã được thu thập làm bằng chứng. Anuwat Chomphot, người có mặt tại hiện trường vụ việc, kể lại rằng nhóm người đang uống rượu bên ngoài nhà khi Christian Kamma bắt đầu cãi nhau với vợ vì ghen tuông.

Được biết, Christian đang làm việc tại Na Uy nên anh này đã nghi ngờ về sự không chung thủy của người vợ ở Thái Lan. Và để đe dọa Phatcharida, anh ta đã chộp lấy quả bom, đập mạnh xuống chiếc bàn đá và vô tình kích hoạt vụ nổ, gây thương tích cho tất cả những người xung quanh.

Sau vụ nổ, mẹ của Christian đã được gọi đến hiện trường, và sau đó bà đã báo cho lực lượng cứu hộ và cảnh sát. Chính quyền đã ghi lại hiện trường bằng hình ảnh, và những người bị thương vẫn đang được chăm sóc y tế.

Cảnh sát đang chờ họ bình phục để lấy lời khai chính thức. Dự kiến sẽ có các thủ tục pháp lý tiếp theo, tập trung vào việc sở hữu và sử dụng trái phép chất nổ tự chế. Bom bóng bàn là thiết bị nổ phổ biến ở Thái Lan, thường được sử dụng để giải trí hoặc làm trò đùa nhưng có thể gây ra thiệt hại đáng kể nếu sử dụng không đúng cách.