Mừng cho cô gái ấy, đã được "mập mờ" mà không cần chờ kiếp sau với anh sếp 6 năm có lẻ!

Ồn ào hình ảnh ViruSs đi chơi cùng Thảo Đâyyy tưởng sẽ dừng ở mức tin đồn tình cảm thông thường. Nhưng cách hai nhân vật chính lên tiếng lại khiến câu chuyện bị đẩy sang một hướng khác: không còn là chuyện yêu hay không yêu, mà là câu chuyện về thái độ với cảm xúc của người trong cuộc.

Nếu Thảo chọn cách nói thẳng, ViruSs lại chọn cách nói… vòng.

Một người gọi tên mối quan hệ, một người chỉ gọi tên trạng thái

Thảo xác nhận rõ ràng: cô và ViruSs đang tìm hiểu, hẹn hò, đồng thời khẳng định mối quan hệ bắt đầu khi cả hai đều độc thân. Một cách nói không né tránh, không phủ nhận cảm xúc, cũng không cố tạo vùng xám.

Trong khi đó, ViruSs lại dùng một loạt định nghĩa rất… kỹ thuật: "Hai cá thể độc thân", "Đi chơi đúng nghĩa", "Chưa có người yêu, chưa có mối quan hệ chính thức".

Về logic, những câu nói này không sai. Nhưng về cảm xúc, nó tạo ra một trạng thái rất quen thuộc: Mối quan hệ tồn tại nhưng trách nhiệm với mối quan hệ thì vẫn để lửng.

Nói cách khác, ViruSs đang giữ quyền hẹn hò nhưng vẫn giữ luôn quyền phủ nhận việc mình đang yêu.

Khi đàn ông nói chuyện như viết điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Điểm gây tranh cãi trong bài đăng của ViruSs không phải việc anh đi chơi với phụ nữ. Người độc thân có quyền hẹn hò đương nhiên là chuyện rất bình thường.

Vấn đề nằm ở cách anh xây dựng thông điệp: mọi chi tiết đều được sắp xếp như một bản tuyên bố pháp lý, nơi anh liên tục nhấn mạnh mình không sai, không vi phạm, không ràng buộc.

Cách nói này khiến nhiều người cảm nhận rằng anh không chỉ đang bảo vệ quyền riêng tư, mà còn đang bảo vệ luôn… đường lui cảm xúc.

Bởi khi một người đàn ông liên tục nhấn mạnh mình "chưa yêu", điều đó đồng nghĩa với việc người còn lại đang bước vào một mối quan hệ mà rủi ro gần như chỉ thuộc về phía họ.

Những cô gái biết rõ vùng xám nhưng vẫn bước vào

Câu chuyện này không mới trong các mối quan hệ với kiểu đàn ông thích giữ mình ở trạng thái "tìm hiểu có kiểm soát".

Rất nhiều phụ nữ nhìn thấy dấu hiệu từ đầu. Họ biết đối phương luôn nói chuyện rất rõ ràng về việc chưa muốn ràng buộc. Họ biết mối quan hệ đó có thể không đi đến đâu nhưng họ vẫn chọn bước vào, vì tin rằng cảm xúc có thể thay đổi người đàn ông.

Đó là một kiểu red flag rất khó nhận diện. Không ồn ào, không toxic rõ rệt nhưng luôn đặt phụ nữ vào vị trí người phải chờ xem mình có được chọn hay không.

Trong thực tế, khái niệm này đang ngày càng phổ biến. Nó tạo cảm giác hiện đại, tự do và thẳng thắn. Nhưng cũng chính khái niệm đó khiến rất nhiều mối quan hệ trở thành nơi một người đang đầu tư cảm xúc, còn người kia vẫn giữ quyền quan sát.

Một mối quan hệ kéo dài trong trạng thái "đang tìm hiểu" thường không công bằng như vẻ ngoài của nó. Vì cảm xúc không thể được quản lý bằng tuyên bố trạng thái.

Kiểu đàn ông đáng sợ nhưng sao "vì yêu cứ đâm đầu"?

Điều khiến mạng xã hội phản ứng mạnh không chỉ nằm ở sự việc lần này, mà còn ở cảm giác mô típ đang lặp lại.

ViruSs nhiều lần xuất hiện trong những mối quan hệ khiến khán giả phải nghe anh giải thích trạng thái tình cảm. Anh luôn chọn cách đứng ở ranh giới: đủ gần để tạo cảm xúc nhưng chưa bao giờ để mình bị buộc vào trách nhiệm cảm xúc.

Đó là kiểu đàn ông rất tỉnh táo. Nhưng trong tình yêu, sự tỉnh táo quá mức đôi khi lại trở thành biểu hiện của việc không sẵn sàng bước vào một mối quan hệ trọn vẹn.

Điều khiến câu chuyện này gây tranh cãi không phải là đúng sai. ViruSs có quyền hẹn hò. Thảo có quyền lựa chọn yêu một người như vậy, không ai sai về mặt lý.

Có những người đàn ông không lừa dối, họ sòng phẳng, thẳng thắn nhưng chỉ luôn đứng đúng phía an toàn cho mình. Miệng nói “chưa yêu”, tay vẫn nắm, vẫn hẹn hò, vẫn để người khác nuôi hy vọng rồi sẵn sàng rút lui bằng một câu: “Anh đã nói rõ từ đầu”.

Nguy hiểm nhất không phải kiểu đàn ông tệ bạc, mà là kiểu đàn ông luôn hợp lý đến mức đáng sợ.

Còn những cô gái biết trước tín hiệu đỏ vẫn bước vào đôi khi không thua vì tình yêu, mà thua vì tin rằng mình sẽ là ngoại lệ, muốn "mập mờ mà không cần chờ kiếp sau"...