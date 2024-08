Ngày 11/8, nam rapper kiêm ngôi sao thực tế đình đám Sleepy trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ Hàn khi xuất hiện trên chương trình The Return of Superman và hé lộ chính xác số tiền mừng cưới của RM - thủ lĩnh nhóm nhạc toàn cầu đình đám BTS. Trước giờ, chưa có bất cứ ngôi sao Kbiz nào tiết lộ thông tin chính xác về con số như thế này vì tính nhạy cảm tiền bạc.

Dẫu biết RM nói riêng và BTS nói chung đều sở hữu khối tài sản khổng lồ nên tiền cưới họ mừng bạn bè đồng nghiệp chắc chắn không hề nhỏ, nhưng khán giả và khách mời của chương trình vẫn phải sốc nặng khi nghe Sleepy tiết lộ con số cụ thể. Chưa kể, Sleepy vốn không phải là bạn tri kỷ hay cực kỳ thân với RM.

Sleepy khiến cả khách mời của chương trình và khán giả sốc nặng khi kể về tiền cưới RM mừng anh trong hôn lễ

Dù không thân, RM mừng cưới Sleepy số tiền khủng. Nhưng hoá ra mối quan hệ của họ không đơn giản như thế

Theo đó, Sleepy cảm thán: "Thật lòng mà nói, món quà cưới đầu tiên tôi nhận được là từ RM. Cậu ấy gửi tôi số tiền thật sự quá lớn". Nghe tin Sleepy cưới, RM gửi tin nhắn để chúc mừng và hỏi số tài khoản. Dù lịch sự từ chối và nói rằng "Không sao đâu", nam rapper này vẫn gửi cậu em đồng nghiệp thông tin của mình. Đáng nói, chỉ sau vài phút, Sleepy đã nhận ngay số tiền 10 triệu won (183 triệu đồng) nóng hổi trong tài khoản từ RM.

Sleepy và RM biết nhau từ khi còn hoạt động ở giới underground. Hoá ra chính Sleepy đã giới thiệu RM cho Bang Si Hyuk - chủ tịch của tập đoàn HYPE, cũng là nhân vật cùng BTS tạo nên kỳ tích Kpop. Dù không quá thân nhưng RM vẫn rất biết ơn đàn anh, luôn giữ mối liên hệ nhiều năm qua và không quên bày tỏ tấm lòng của mình. Năm 2022, RM từng xuất hiện kênh YouTube nổi tiếng Psick University và kể về câu chuyện mừng cưới này.

Tuy không phải là thành viên giàu nhất BTS, RM vẫn đứng trong top ngôi sao sở hữu khối tài sản khủng của Kbiz. Anh từng "tậu" căn hộ có diện tích 284,2m2 tại Hannam-dong với giá 4,9 tỷ won (khoảng 94 tỷ VNĐ) vào tháng 11/2019 bằng tiền mặt chỉ trong 1 lần. Tháng 3/2021, nam rapper đem 6,36 tỷ won (khoảng 131 tỷ đồng) tiền mặt "tậu" căn hộ có tổng diện tích khoảng 293,93m2 ở Nine One Hannam - khu chung cư đắt đỏ nhất Seoul, trở thành hàng xóm của những sao Kbiz đình đám như G-Dragon, "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun, So Ji Sub...

Không chỉ mua nhà ở khu đắt đỏ, RM còn khiến khán giả "á ố" khi trang trí toàn bộ không gian sang trọng với loạt nội thất xịn mịn bên trong căn nhà trong chương trình truyền hình thực tế. Nam nghệ sĩ cũng nổi trong giới nghệ sĩ Kpop với niềm đam mê với hội hoạ, đặc biệt sưu tầm không ít tác phẩm hiếm có giá "cắt cổ".

Nhà của RM khiến công chúng trầm trồ vì không khác gì bảo tàng mini với loạt tác phẩm hội hoạ nổi tiếng, đắt đỏ rải rác khắp không gian

