Bẫy Tiền: Xem xong lên mạng hết dám tin ai, nhìn đâu cũng thấy lừa đảo

Các vụ lừa đảo trực tuyến, cưỡng ép nạn nhân vào các trung tâm biệt lập để giả danh cảnh sát, shipper…, dụ dỗ đầu tư, gửi đường link giả… không còn xa lạ gì và khiến cả xã hội đau đầu thời gian qua. Song, một hình thức lừa đảo khác không kém phần nguy hiểm là mời gọi nạn nhân “làm nhiệm vụ” lấy tiền lại ít được nhắc đến. Và Bẫy Tiền đã gây bất ngờ khi là bộ phim điện ảnh đầu tiên làm về đề tài này.

Nội dung Bẫy Tiền xoay quanh Thức (Liên Bỉnh Phát) - nhân viên một công ty chuyên định giá và thu mua các công ty khác. Anh luôn từ chối những khoản hoa hồng riêng của khách hàng và làm việc một cách liêm khiết nhất. Song, Thức đứng trước áp lực kinh tế nặng nề khi em gái lâm bệnh nặng, cần số tiền lớn để chữa trị còn mẹ của người yêu luôn khinh thường anh nghèo hèn. Vào đường cùng, Thức tìm đến một ứng dụng có tên DealZ để nhận tiền thông qua các nhiệm vụ. Anh càng ngày càng lún sâu và đối mặt vô vàn nguy hiểm.

Yếu tố giật gân hấp dẫn

Oscar Dương là một cái tên mới trong làng phim Việt nhưng tay nghề của anh được thể hiện rất tốt thông qua Bẫy Tiền. Bộ phim thuộc thể loại giật gân rất khó làm. Song, đạo diễn đã truyền tải được sự hồi hộp, lo lắng và sợ hãi của nhân vật qua nhiều phân đoạn đắt giá. Màu phim đẹp và cho thấy được bầu không khí u ám và nặng nề cần thiết.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ của Thức có thời gian đếm ngược với mức độ khó dần. Anh chàng lúc nào cũng phải chạy đua với thời gian để hoàn thành được nhiệm vụ. Song song, Thức còn phải phân chia sự quan tâm cho em gái và người yêu, đồng thời không để họ nghi ngờ khi bản thân liên tục biến mất trong khoảng thời gian dài hay có các biểu hiện lạ.

Các biến cố bất ngờ liên tục xảy ra xuyên suốt thời lượng phim. Không những thế, các nhiệm vụ của Thức luôn trong tình trạng suýt bị phát hiện với nhiều biến số khó ngờ đến. Phần âm thanh được lồng ghép hợp lý, không gây giật mình mà giúp đẩy sự hồi hộp lên cao. Nhiều lần Thức đứng trước nguy cơ đổ bể cực kỳ căng thẳng và được giải quyết một cách tài tình. Việc thêm các yếu tố mạng xã hội công nghệ cao, streamer, hacker… cũng giúp Bẫy Tiền thêm thú vị và phù hợp đề tài hiện đại này.

Song, bộ phim cũng mắc phải điểm yếu là hơi lan man vào yếu tố tình cảm. Một tác phẩm giật gân cần liên tục đẩy nhịp phim lên cao trào thông qua hàng loạt sự kiện dồn dập. Phần tâm lý, tình cảm chỉ là gia vị thêm vào để khán giả lo lắng cho an nguy của nhân vật hơn. Thế nhưng, Bẫy Tiền lại dành thời lượng quá nhiều để xây dựng các mối quan hệ của Thức khiến mạch phim bị loãng và chùng xuống. Phần cao trào vì thế chưa đủ sức nặng.

Ý tưởng mới lạ, kịch bản còn sạn

Trong khi lừa đảo bằng hình thức giả dạng công an, shipper… phổ biến hơn thì giao nhiệm vụ đổi tiền thưởng cũng khiến không ít người sập bẫy. Bọn lừa đảo sẽ tiếp cận những người nội trợ hoặc muốn kiếm thêm thu nhập để mời họ “việc nhẹ lương cao”. Ban đầu, họ chỉ cần làm một vài nhiệm vụ đơn giản như thích một trang Facebook nào đó, “cày view” cho MV để đổi lấy vài trăm nghìn. Khi con mồi đã lọt bẫy, chúng bèn bắt nạn nhân nạp tiền để mở khóa các nhiệm vụ khó và tiền thưởng cao hơn. Khi số tiền nạp vào lên tới mức độ nhất định thì bọn lừa đảo biến mất không dấu vết.

Bẫy Tiền lấy cảm hứng từ câu chuyện này và sáng tạo ra ứng dụng DealZ. Ở đó, các nạn nhân được quyền chọn các mức thưởng rồi làm nhiệm vụ cho chúng. Số tiền càng cao, nhiệm vụ càng khó. Dần dần, con mồi, mà đơn cử là Thức, trở thành con tốt để chúng thao túng làm các việc phi pháp. Thông qua đó, phim lồng ghép thêm các vấn đề rất thời sự như buôn bán mỹ phẩm giả, định giá khống…

Ý tưởng rất thú vị nhưng cách triển khai của đạo diễn Oscar Dương có kha khá hạt sạn. Ngay từ đầu, việc ứng dụng DealZ đòi quyền kiểm soát toàn bộ mạng xã hội lẫn tài khoản ngân hàng sẽ khiến nhiều con mồi chùn bước khi từ bỏ các thông tin quan trọng. Sau đó, Thức làm nhiệm vụ đầu tiên với thưởng 100 triệu nhưng chỉ là… giao một chiếc điện thoại.

Có thể hiểu đạo diễn muốn cho thấy hình ảnh “việc nhẹ lương cao” để con mồi sập bẫy. Nhưng với 100 triệu và nhiệm vụ chẳng khác gì làm shipper với mức phí 50 nghìn thì quá vô lý. Nhiều nạn nhân sẽ dừng ngay sau nhiệm vụ đầu tiên vì đã đủ số tiền cần thiết hoặc chẳng ai dại gì làm những nhiệm vụ đắt tiền và nguy hiểm hơn. Họ chỉ cần chạy 10 chuyến giao hàng hoặc tương tự vậy là đã có ngay 1 tỷ. Những người khác có lý trí hơn sẽ thấy rõ sự sai sai khi có 100 triệu quá dễ dàng và lập tức nghi ngờ động cơ phía sau.

Càng về cuối, phim càng lộ nhiều mâu thuẫn khi thực chất, nhóm lừa đảo chỉ cần nhắm vào các đối tượng có quyền lực trong tay thay vì đánh cược số tiền lớn lợi dụng nhân viên thấp cổ bé họng như Thức. Các nhiệm vụ hầu như được sắp đặt sẵn và bất kỳ ai cũng có thể làm được với số tiền thuê dịch vụ cực rẻ. Đến khi cần bịt đầu mối, chúng cũng không thiếu gì cách để xử lý, thay vì phụ thuộc vào các nạn nhân tay mơ. DealZ có quá nhiều rủi ro và cách vận hành bất hợp lý. Những hé lộ về việc nạn nhân bị nhắm đến vì mục đích cụ thể chưa đủ thuyết phục.

Diễn xuất ấn tượng của Liên Bỉnh Phát và Lê Tam Triều Dâng

Sau vai diễn điện ảnh đầu tay trong Song Lang (2018), Liên Bỉnh Phát bỗng nổi lên như một nam diễn viên tài năng của điện ảnh Việt. Qua từng tác phẩm, diễn xuất của anh ngày càng được khẳng định và đỉnh cao là giải thưởng Kim Chung danh giá của Đài Loan nhờ Bác Sĩ Tha Hương (2025). Vai Thức trong Bẫy Tiền không quá khó nhưng nếu không phải Liên Bỉnh Phát thì hiếm có nam diễn viên nào khác làm được.

Thức là một nhân vật có chiều sâu và đấu tranh nội tâm mạnh mẽ. Ngay từ môi trường làm việc đã khiến anh phải liên tục chống lại cám dỗ tiền bạc. Việc đối mặt với bệnh tật của em gái và áp lực phải thành công để xứng đáng với Tâm khiến tâm lý Thức càng nặng nề hơn. Từ khi tham gia vào DealZ, khán giả có thể thấy rõ một loạt chuyển biến, cung bậc cảm xúc của nhân vật.

Thức bắt đầu với sự tò mò rồi dần chuyển sang lo lắng, sợ sệt trong các nhiệm vụ đầu tiên. Dần dần, anh chàng chuyển sang tận hưởng số tiền “dễ dàng” có được. Song, người xem vẫn thấy được sự liêm khiết và biết đấu tranh để kiểm soát lòng tham của Thức. Dù rất yêu thích xe mô tô và chỉ cần một nhiệm vụ là có thể mua được, anh vẫn dừng lại để có một cuộc sống yên bình. Không những thế, Thức còn là một người anh, một người yêu giàu tình cảm. Những biểu cảm từ lo sợ, nhẹ nhõm cho đến buông xuôi, phẫn nộ và cả ánh mắt yêu thương dành cho người thân cho thấy diễn xuất cực kỳ đa dạng của Liên Bỉnh Phát.

Bên cạnh đó, Lê Tam Triều Dâng là người đóng cặp rất hợp với “ảnh đế” Kim Chung. Dù lâu ngày trở lại điện ảnh, nữ diễn viên 27 tuổi vẫn làm rất tốt qua nhiều cảnh quay đắt giá. Tâm cũng liên tục đấu tranh nội tâm khi bị đặt vào hoàn cảnh ngặt nghèo, buộc phải đưa ra nhiều lựa chọn đau lòng giữa tình yêu và công việc hay đối mặt vô vàn biến cố. Tương tác giữa cả hai rất tốt, cho thấy rõ được tình cảm sâu đậm giữa Tâm và Thức. Dàn diễn viên còn lại gồm Kiều Oanh, Lê Hải, Mai Cát Vi… đều tròn vai.

Chấm điểm: 3/5

Bẫy Tiền cho thấy Việt Nam vẫn còn rất nhiều đề tài mới lạ để khai thác. Những câu chuyện hiện hữu ngay trước mắt chứ không cần tìm kiếm đâu xa. Bộ phim là một làn gió mới cho điện ảnh nước nhà vốn hầu hết chỉ là kinh dị hoặc tình cảm gia đình. Dù còn một số sạn, đạo diễn Oscar Dương vẫn xứng đáng nhận lời khen ngợi và tiếp tục cho ra lò những tác phẩm giật gân như vậy.