Lộ diện "kẻ phá bĩnh" khoảnh khắc ngọt ngào nhất của vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin

Tối 20/11/, lễ trao giải Rồng Xanh 2025 đã diễn ra hoành tráng với chiến thắng tuyệt đối dành cho vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin. Khi Hyun Bin lên sân khấu nhận giải Ảnh đế, anh đã lập tức ôm chặt lấy Son Ye Jin. Son Ye Jin không chút ngại ngùng ôm chồng, như thể thế giới chỉ có 2 người. Cả hai ôm nhau thật chặt giữa hàng vạn ánh mắt dõi theo. Và rồi "kẻ thứ 3" đã xuất hiện...

Đúng lúc cả thế giới đang "chết chìm" trong sự ngọt ngào của cặp đôi BinJin thì Park Jung Min – người ngồi ngay ghế bên cạnh cũng muốn được ôm chia vui. Anh liên tục vỗ lưng, vỗ eo Hyun Bin, "phá đám" cái ôm tình tứ tài tử này dành cho vợ, dường như muốn kéo Hyun Bin ra khỏi khoảnh khắc lãng mạn với Son Ye Jin để "độc chiếm" sự chú ý của người bạn thân. Hyun Bin vừa bất lực vừa buồn cười, cuối cùng đành phải buông vợ ra để ôm bạn diễn 1 cái. Son Ye Jin rời cái ôm của chồng với vẻ mặt không mấy cam lòng, khiến tình huống càng trở nên hài hước.

Cận cảnh khoảnh khắc ngọt ngào của BinJin bị phá bĩnh

Park Jung Min cũng muốn được Hyun Bin ôm

Hyun Bin bất lực, phải quay sang ôm Park Jung Min

Còn Son Ye Jin rời cái ôm với vẻ mặt không mấy cam lòng

Ngay lập tức, đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với hàng trăm ngàn lượt xem cùng bình luận. Netizen xứ Hàn thấy tình huống vô cùng hài hước và không ngừng "trách yêu" Park Jung Min phá đám khoảnh khắc ngọt ngào của BinJin: "Park Jung Min cứ như 1 cậu con trai vô tâm", "Chắc em bé Alkong ở nhà cũng giống y hệt", "Park Jung Min hài hước thật đó"...

Vậy là khoảnh khắc ngọt ngào nhất Rồng Xanh 2025 đã chính thức có "kẻ phá bĩnh" mang tên Park Jung Min – người đã biến cái ôm lãng mạn của cặp đôi vàng Kbiz thành một trong những phân cảnh hài hước đáng nhớ nhất năm. Màn "phá bĩnh" của Park Jung Min không chỉ mang lại tiếng cười mà còn cho thấy tình bạn thân thiết và thoải mái giữa các diễn viên trong giới showbiz Hàn. Dù có một "kẻ phá bĩnh" đáng yêu, khoảnh khắc ngọt ngào của Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn không hề giảm đi mà còn trở nên đáng nhớ hơn.

Park Jung Min khiến...

...khoảnh khắc tình tứ của BinJin trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết

Park Jung Min sinh ngày 24/3/1987, là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc hiện nay. Anh ra mắt năm 2011 với phim độc lập Bleak Night và bùng nổ thực sự năm 2016 nhờ vai nhà thơ Yun Dong Ju trong Dongju: The Portrait of a Poet, giành hàng loạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang, Rồng Xanh. Với khả năng biến hóa đa dạng, từ vai tự kỷ, kẻ lừa đảo, đến nhân vật bi kịch, anh được mệnh danh là “con cưng Chungmuro” và thường xuyên làm việc với các đạo diễn lớn như Park Chan Wook, Lee Jun Ik.

Ngoài diễn xuất, Park Jung Min còn là nhà văn, tác giả sách bán chạy A Useful Person, từng mở hiệu sách-quán cà phê, sản xuất audiobook và nói được tiếng Nhật, tiếng Trung. Năm qua, anh gây sốt khi đóng cùng Hyun Bin trong phim Harbin và Jisoo trong phim Newtopia.

Park Jung Min gây dấu ấn với Harbin và Newtopia trong năm qua

