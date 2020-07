Bắt "tú bà" cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp, chuyên phục vụ người nước ngoài ở Đà Nẵng

Theo điều tra, Hương là người cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp, chuyên phục vụ cho người nước ngoài ở Đà Nẵng.

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt khẩn cấp, hoàn tất thủ tục đề nghị VKS đồng cấp truy tố nhóm 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tình (1992), Cao Xuân Dương (1995, cùng trú H.Liên Sơn, Hòa Bình), Trần Văn Mạnh (1997, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh), Phạm Thị Thủy Tiên (1997, trú Hà Tĩnh), Trần Ngọc Sơn (1995, trú H.Quế Sơn, Quảng Nam) và Phạm Văn Quân (1992, trú H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về tội "Môi giới mại dâm".

Ngoài ra, các cô gái bán dâm trong đường dây này cũng đã xử lý vi phạm hành chính.

"Tú bà" Hương khai nhận vụ việc cơ quan công an.

Trước đó, tối 9/4, trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác C2- 911 phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe chở theo các cô gái có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Nghi ngờ đường dây này hoạt động mai dâm, nên lực lượng 911 đã chuyển vụ việc cho phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng tiếp tục thụ lý điều tra.

Ngay trong đêm, các trinh sát hình sự đã ập vào 2 địa chỉ nhà ở phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) và phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm (trong đó có một người nước ngoài).

Mở rộng điều tra, Công an mời 6 đối tượng có liên quan trong đường dây này đang trú tại một căn nhà ở đường Minh Mạng (quận Ngũ Hành Sơn) về làm việc. Tại đây, bước đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm như trên, riêng "má mỳ" Đặng Thị Hương (SN 1985, trú tỉnh Quảng Ninh) đã nhanh chân lẩn trốn.

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 2/2020, "má mỳ" Hương hợp đồng miệng thuê căn nhà trên đường Minh Mạng (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) và đăng kí kinh doanh khách sạn, nhưng thực tế là hoạt động chứa mại dâm, môi giới mại dâm.

Các đối tượng thành lập nhóm liên lạc trên Messenger với tên gọi "Tập đoàn phò" do Hoàng quản lý. Nhiệm vụ của những người này là lên mạng Zalo, Facebook "khoe đào" để tìm khách mua dâm hoặc khách mua dâm quen biết trước với gái bán dâm liên hệ trực tiếp, tất cả đều báo cho Hoàng, Hương biết để quản lý và điều người chở đi.

Khách liên hệ mua dâm một lần theo quy định là 1.000.000đ (1 triệu đồng), gái bán dâm ngủ qua đêm với khách thì 3.000.000đ (3 triệu đồng). Sau khi thỏa thuận với khách mua dâm thì Hương, Hoàng điều (Tình, Sơn, Mạnh, Quân, Dương…) chở hoặc gái bán dâm đi Grab đến địa chỉ của khách mua dâm yêu cầu.

Sau mỗi phi vụ thành công, gái trực tiếp bán dâm được hưởng 60%, còn 40% Hương và đồng bọn được hưởng.

Các cô gái bán dâm khai nhận vụ việc tại công an.

Khoảng 21 giờ tối 9/4, Thái Thành L. (1987) vào mạng Zalo trao đổi, mua dâm qua đêm với nhóm của Hoàng với giá 3.000.000đ và Sik (1965, quốc tịch Hàn Quốc) yêu cầu mua dâm lần 1 với giá 1.000.000. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Tình chuyển thông tin địa chỉ cho Chà Thị C và Nguyễn Thị A đến bán dâm cho 2 khách làng chơi trên. Trong lúc A và C đang bán dâm cho khách thì bị Phòng CSHS phối hợp với CAP Khuê Trung, An Hải Bắc kiểm tra hành chính phát hiện bắt giữ.

Mặc dù, vụ án này đã bị Công an Đà Nẵng triệt phá từ tháng 4, tuy nhiên kẻ cầm đầu đường dây mại dâm bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

Chiều 17/7, các trinh sát phát hiện người phụ nữ 35 tuổi đang lẩn trốn tại phường Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nên ập đến khống chế.

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận đã bỏ trốn về Quảng Ninh để tránh sự truy bắt của cảnh sát. Mới đây, Hương trở lại Đà Nẵng với ý định hoạt động mại dâm thì bị bắt.