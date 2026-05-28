Bắt trọn khoảnh khắc "tình bể bình" của một cặp đôi đình đám Vbiz trên thảm đỏ, nhìn từ sau đã thấy visual cực phẩm

Tối 28/5/2026, buổi họp báo ra mắt tác phẩm điện ảnh Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng đổ bộ thảm đỏ như diễn viên Yên Đan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên Anh Phạm, diễn viên Anh Đức, Lương Gia Huy…

Giữa dàn mỹ nhân lộng lẫy xuất hiện tại sự kiện, mọi ánh nhìn bỗng đổ dồn vào một khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi đang được cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền". Dù chỉ là bức ảnh chụp vội từ phía sau lưng, người hâm mộ vẫn dễ dàng bị chinh phục bởi visual nổi bật cùng thần thái cuốn hút của hai ngôi sao.

Theo những hình ảnh trực tiếp tại thảm đỏ, không khó để nhận ra cặp đôi chiếm trọn spotlight chính là diễn viên Quốc Trường và Hoa hậu Tiểu Vy.

Trong khi Quốc Trường lịch lãm với bộ vest xanh nam tính, chuẩn phong thái "nam thần màn ảnh", thì Tiểu Vy lại khiến dân tình trầm trồ khi diện chiếc váy vàng ánh kim ôm sát cơ thể, khoe khéo đường cong nổi bật cùng bờ vai trần quyến rũ.

Khoảnh khắc cả hai cùng sánh bước trên thảm đỏ, nhìn từ phía sau vẫn toát lên cảm giác cực kỳ đẹp đôi khiến mạng xã hội liên tục bàn tán. Không cần những cử chỉ thân mật quá phô trương, chính sự đồng điệu trong thần thái và ngoại hình tương xứng đã đủ tạo nên "chemistry" cực cuốn hút.





Trong dự án điện ảnh Ốc Mượn Hồn, Quốc Trường và Tiểu Vy cũng chính là cặp đôi giữ vai trò trung tâm của câu chuyện. Ngay từ khi công bố dự án, visual phát sáng cùng ngoại hình tương xứng của cả hai đã khiến mạng xã hội rôm rả bàn luận.

Với Tiểu Vy, đây được xem là màn trở lại điện ảnh đáng chú ý của Hoa hậu Việt Nam 2018 sau lần đầu lấn sân diễn xuất với Bộ Tứ Báo Thủ. Về phía Quốc Trường, nam diễn viên vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ấn tượng ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Nhờ sức hút ổn định cùng kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, Quốc Trường được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp Ốc Mượn Hồn tạo được sức bật tại phòng vé.

Trước đó, tối 26/5, sau khi sự kiện ra mắt phim tại TP.HCM kết thúc, Tiểu Vy và Quốc Trường tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một quán ăn bình dân cùng ekip phim. Dù liên tục được cư dân mạng "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi trên màn ảnh lẫn ngoài đời, cả hai không có những hành động thân mật như đồn đoán "phim giả tình thật" trước đó.

