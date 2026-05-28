Miss Grand nổ drama chấn động: Người chấm Hương Giang 5 điểm bị giám khảo khác đuổi về nhà vì "không biết gì về Hoa hậu"

Đêm bán kết bùng nổ tranh cãi

Đêm Bán kết 1 của Miss Grand International All Stars 2026 khép lại nhưng dư âm tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguyên nhân bắt nguồn từ màn chấm điểm trực tiếp của dàn giám khảo ở hai phần thi Bare Face Challenge - format mặt mộc chưa từng xuất hiện trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc. Theo đó, các thí sinh phải ngồi ngay giữa sân khấu để tẩy trang hoàn toàn trước sự chứng kiến của ban giám khảo và khán giả. Sau đó, từng người sẽ catwalk với gương mặt không son phấn để được chấm điểm trực tiếp.

Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi nhan sắc, các thí sinh tẩy trang ngay trên sóng trực tiếp để thi mặt mộc

Ở phần thi mặt mộc, Hương Giang được nhiều khán giả đánh giá thể hiện khá ổn định. Nàng hậu Việt tẩy trang kỹ ngay trên sân khấu, tự tin để lộ hoàn toàn gương mặt không son phấn và vẫn giữ phong thái trình diễn chuyên nghiệp xuyên suốt phần catwalk. Tuy nhiên, kết quả công bố trực tiếp lại khiến cộng đồng fan sắc đẹp dậy sóng khi giám khảo Omar chỉ chấm cho Hương Giang 5 điểm - mức điểm thấp nhất cô nhận được trong đêm thi. Con số này lập tức kéo điểm trung bình của nàng hậu xuống còn 8,09 dù những giám khảo còn lại đa phần chấm ở mức 8, 9 và thậm chí có cả điểm 10.

Không riêng Hương Giang, Omar Harfouch còn trở thành tâm điểm tranh cãi vì cách chấm điểm bị cho là quá tay với nhiều thí sinh khác. Người đẹp Lào gây xôn xao khi liên tiếp nhận điểm 1 ở cả hai phần thi dạ hội và mặt mộc từ vị giám khảo này. Người đẹp Zambia - Domiah Suvii Lhonde cũng gây chú ý khi nhận đồng thời điểm 1 và 3 từ các giám khảo khó tính. Trong khi đó, một vài thí sinh vẫn còn lớp make-up nhẹ trên gương mặt lại được chấm điểm cao hơn đáng kể. Đơn cử là thí sinh đến từ Trung Quốc Zewen Qin nhận điểm tuyệt đối 10 từ Omar, khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận về tiêu chí đánh giá và tính công bằng trong đêm thi năm nay.

Hương Giang nhận số điểm 5 khiến fan sắc đẹp tranh luận

Cách chấm điểm của ông Omar nhận nhiều chỉ trích vì khó hiểu

Giám khảo "1 điểm" lên tiếng

Làn sóng tranh cãi nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội khi nhiều khán giả cho rằng cách chấm điểm của Omar mang nặng tính cảm quan và thiếu sự đồng nhất với mặt bằng chung ban giám khảo. Đặc biệt ở phần thi mặt mộc, nhiều người đẹp đã chấp nhận tháo bỏ hoàn toàn lớp make-up, tự tin xuất hiện trước hàng trăm nghìn khán giả theo dõi trực tiếp để khoe vẻ đẹp nguyên bản nhất. Chính vì vậy, những con số cực thấp như 1 hay 2 điểm bị cho là dễ tạo cảm giác tổn thương cho thí sinh, nhất là trong một phần thi đòi hỏi sự dũng cảm và áp lực tâm lý lớn.

Không ít fan sắc đẹp còn đặt dấu hỏi về tiêu chí đánh giá giữa ban tổ chức và giám khảo liệu có thực sự thống nhất hay không. Bởi lẽ trong cùng một phần thi, nhiều giám khảo khác đưa ra điểm số khá cao và chênh lệch rõ rệt so với Omar. Sự khác biệt quá lớn này khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội, cho rằng việc chấm điểm đang phụ thuộc nhiều vào góc nhìn cá nhân thay vì một thang đánh giá chung xuyên suốt cuộc thi.

Người đẹp Lào bật khóc trên livestream sau đêm bán kết được cho là kinh hoàng với cô

Trước phản ứng gay gắt từ cộng đồng fan sắc đẹp, Omar Harfouch sau đó đã chính thức lên tiếng giải thích về loạt điểm số gây xôn xao trong đêm bán kết. Vị giám khảo cho biết ông hiểu sự bức xúc của công chúng nhưng nhấn mạnh việc chấm thi không chỉ dựa trên một đêm thi riêng lẻ mà là quá trình đánh giá kéo dài đến chung kết. Theo Omar, các tiêu chí chấm điểm cần được giữ ổn định và nhất quán thay vì thay đổi theo cảm xúc hay áp lực dư luận.

Ông Omar đăng tải bài viết lên tiếng: "Tôi hiểu sự bức xúc của công chúng đối với những điểm số mà tôi đã đưa ra trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm thi không chỉ dừng lại ở đêm nay. Đây là một quá trình sơ tuyển, sẽ còn tiếp diễn vào ngày mai và ngày 30. Những điểm số của tôi trong tối nay, ngày mai và đêm chung kết phải nhất quán với các tiêu chuẩn tôi đã áp dụng trong quá khứ và sẽ tiếp tục áp dụng trong tương lai. Đây không phải là một quyết định mang tính thời điểm. Công chúng sẽ ghi nhớ, so sánh và mong đợi sự đồng nhất.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp - từng đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi như Elite Model Look, Miss Europe, và là Trưởng ban Giám khảo tại Top Model Monaco - tôi phải giữ vững sự kiên định trong các đánh giá của mình. Những điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước".

Ông Omar khẳng định bản thân đã chấm điểm theo lý trí chứ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc

"Ông trùm Hoa hậu" thêm dầu vào lửa

Giữa lúc drama điểm số chưa hạ nhiệt, mới đây "ông trùm hoa hậu" Osmel Sousa tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải đoạn clip chia sẻ cảm xúc sau đêm bán kết Miss Grand International All Stars.

Điều gây chú ý nhất chính là màn "vả thẳng mặt" nhắm về phía Omar Harfouch. Không né tránh hay nói giảm nói tránh, Osmel thẳng thắn bày tỏ quan điểm về cách chấm điểm gây tranh cãi của đồng nghiệp. Ông nói: "Tôi nghĩ tốt nhất là… Ôi người bạn thân mến ơi, hãy đi chơi đàn piano đi và quên việc làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp đi. Người đó chẳng hiểu gì về hoa hậu cả".

Phát ngôn cực gắt này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Nhiều khán giả cho rằng Osmel đang công khai phản đối cách Omar chấm thi trong đêm bán kết vừa qua. Một số khác nhận xét hiếm khi thấy nội bộ giám khảo của một cuộc thi sắc đẹp lại xuất hiện màn đối đầu căng thẳng đến vậy ngay khi chương trình vẫn còn nhiều đêm thi quan trọng phía trước.

Hiện tại, câu chuyện điểm số ở Miss Grand International All Stars 2026 vẫn đang tiếp tục leo thang. Không chỉ thí sinh hay fan sắc đẹp, mà chính những giám khảo của cuộc thi giờ đây cũng trở thành nhân vật trung tâm của drama.

"Ông trùm Hoa hậu" Osmel Sousa lên tiếng về đêm thi bán kết 1

Cứ có ông Nawat là có lùm xùm

Với những ai theo dõi các đấu trường nhan sắc, ông Nawat không phải cái tên xa lạ. Ông được xem là một trong những nhân vật quyền lực trong ngành công nghiệp hoa hậu khu vực khi đang nắm vai trò đứng đầu Miss Grand International.

Năm 2025, ông Nawat mua lại bản quyền và chính thức trở thành chủ của Miss Universe Thailand , đứng ra tổ chức và cử người thi quốc tế. Kể từ khi lên nắm quyền tổ chức, ông Nawat không ít lần khiến dân tình ngán ngẩm vì loạt chiêu trò và quyết định bị cho là độc đoán.

Theo đó, Miss Universe Thailand 2025 dưới thời ông Nawat được nhận xét không khác gì phiên bản Miss Grand 2.0, nguyên nhân xuất phát từ phần thi bán hàng online do ông khởi xướng. Lần đầu tiên các người đẹp dự thi Miss Universe Thailand phải livestream bán hàng từ khô gà, thuốc, mỹ phẩm,... Doanh số bán ra cũng ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Từ đó, fan của Miss Universe Thailand liên tục chỉ trích ông Nawat đã biến cuộc thi thành cuộc đua livestream và hạ thấp uy tín lẫn hình ảnh của đấu trường nhan sắc đẳng cấp bậc nhất xứ sở chùa Vàng.

Khi Miss Universe 2025 được tổ chức tại Thái Lan, công ty Miss Grand Interantional của ông Nawat đứng ra tổ chức. Nhưng mùa thi này ghi nhận hàng tá drama, từ việc loạt thí sinh bỏ thi cho đến việc ông Nawat và chủ tịch cuộc thi liên tục chỉ trích nhau trên mặt báo.

Xung đột giữa MUO và đơn vị đăng cai Miss Universe Thailand do ông Nawat nắm giữ là "ngòi nổ" chính, dẫn đến hàng loạt sự cố thiếu chuyên nghiệp. Tại buổi lễ trao sash, ông Nawat công khai mắng đại diện Mexico Fátima Bosch vì không đăng bài quảng bá Thái Lan trên mạng xã hội. Và giờ, Miss Grand International All Stars - phiên bản mới để ông Nawat tăng tính truyền thông và thương mại cho cuộc thi Miss Grand International - tiếp tục chứng kiến drama ngộp trời.

Không ngoa khi nói cuộc thi nào có ông Nawat là sẽ phủ sóng drama

Ảnh: Tổng hợp