Bắt tạm giam người tình của mẹ trong vụ bạo hành cháu bé 11 tuổi

Chiều nay (1/7), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Hùng (sinh năm 1981, HKTT tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì) về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, Bộ luật hình sự.

Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an.

Nạn nhân là cháu bé C.S.N.M, sinh năm 2013 nghi bị mẹ ruột và người tình gây thương tích. Nghi phạm là mẹ đẻ Cao Thị Nhẫn (43 tuổi, ngụ phường Minh Phương, TP Việt Trì) và bạn trai của N là Lê Xuân Hùng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 25/6/2024, tại nhà nghỉ đang tiến hành xây dựng ở Khu 7, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì của chị Cao Thị Nhẫn, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, đối tượng Lê Xuân Hùng (là bạn trai mẹ đẻ cháu M) đã dùng 1 đoạn dây điện màu vàng, chiều dài 1,17m đánh nhiều lần vào người cháu C.S.N.M, khiến cháu M bị nhiều vết sây sát, bầm tím trên cơ thể.

Vụ việc được người dân phát hiện và trình báo lên cơ quan Công an. Kết quả trưng cầu giám định của Trung tâm pháp y, Sở y tế tỉnh Phú Thọ kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu M là 5%.



Tang vật được dùng để bạo hành cháu M.

Qua quá trình điều tra, video từ camera giám sát ghi lại cho thấy, hai người lớn có hành vi bạo hành trẻ em. Tại cơ quan công an, người mẹ Nhẫn đã thừa nhận việc đánh con không chỉ một mà đến hai lần trong cùng buổi tối hôm đó. Đoạn dây điện tang vật đã bị công an thu giữ.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ đối với hành vi bạo lực với trẻ em (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.