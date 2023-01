Bắt "siêu trộm" cuỗm 9 điện thoại của khách vãn cảnh chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ

Đối tượng Dũng cùng tang vật.

Theo tài liệu điều tra, chiều 23/1, Công an phường Yên Phụ (Tây Hồ) tiếp nhận trình báo của người phụ nữ về việc bị mất trộm iPhone 14 pro max trị giá gần 40 triệu đồng khi đi lễ tại chùa Trấn Quốc.

Ngay sau đó, 8 công an phường trên địa bàn phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Tây Hồ lần theo dấu vết đối tượng. Đến khoảng 16h cùng ngày, tổ công tác Công an phường Yên Phụ và Công an phường Quảng An đã bắt giữ đối tượng Dũng tại khu vực đường Đặng Thai Mai.

Kiểm tra trong cốp xe máy của Dũng còn có 9 điện thoại di động được giấu trong túi da màu đen. Dũng khai nhận đã trộm cắp tại khu vực chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ.

Dũng cho biết, đến chùa Trấn Quốc để đi lễ đầu năm. Tại đây, đối tượng thấy có nhiều du khách để điện thoại trong túi xách, áo khoác… Lợi dụng đông người, Dũng áp sát nạn nhân rồi móc lấy điện thoại.

Mỗi lần trộm thành công, Dũng ra chỗ vắng người rồi tắt nguồn hoặc tháo bỏ sim để chủ nhân không tìm được và cất vào túi đeo trước ngực để tiếp tục trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an làm rõ, tại khu vực chùa Trấn Quốc Dũng đã trộm 4 điện thoại trong đó có iPhone 14 pro max, iPhone X, iphone 11 và điện thoại Oppo. Tại phủ Tây Hồ đối tượng trộm 5 điện thoại iPhone 12 pro max, iPhone 11, iPhone 11 pro max,…

Hiện công an đã tiếp nhận 4 đơn trình báo của 4 người dân. Đồng thời đề nghị du khách bị mất tài sản đến Công an phường Quảng An và Yên Phụ để khai báo để được giải quyết.