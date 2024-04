Bắt quả tang "nữ quái" đang nhận 6.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Con Cuông và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Ngô Thanh Bình (SN 1979, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) móc nối với Nguyễn Thị Mến Anh (SN 1994, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn Nghệ An) và Hà Thị Quyết (SN 1971, trú tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về huyện Quế Phong, sau đó đưa về huyện Diễn Châu và khu vực lân cận để tiêu thụ.

Được biết, các đối tượng hoạt động lưu động, sử dụng mạng xã hội để trao đổi, liên lạc với nhau; cất giấu, ngụy trang ma túy trong hàng hóa, không trực tiếp giao nhận ma túy mà gửi theo xe khách, thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Sau quá trình điều tra, vào khoảng 11h20’ ngày 05/4, tại QL 1A giao đường N5 thuộc huyện Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Con Cuông và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Thị Mến Anh, khi đối tượng đang nhận 1 túi ni lông từ xe khách.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan CSĐT.

Mở rộng điều tra, vào khoảng 11h40’ cùng ngày, lực lượng chức năng đồng loạt bắt khẩn cấp Hà Thị Quyết tại huyện Quế Phong và Ngô Thanh Bình tại huyện Nghi Lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Ngô Thanh Bình liên lạc với Nguyễn Thị Mến Anh để nhờ mua ma túy và hứa trả tiền công 20 triệu đồng. Sau đó, Anh liên hệ với Hà Thị Quyết để đặt mua ma túy cho Bình. Quyết đã liên hệ với các đối tượng người nước ngoài để mua ma túy. Nhận "hàng" Quyết ngụy trang, cất giấu ma túy trong hàng hóa gửi theo xe khách để Anh nhận, sau đó giao cho Bình.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.