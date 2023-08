Bắt quả tang nhóm nam nữ “thác loạn” trong quán karaoke

Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke bị bắt giữ

Trước đó, lúc 18h20 ngày 25/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường An Hải Bắc bất ngờ kiểm tra tại phòng 301, quán karaoke A.E, số 179 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, phát hiện 16 đối tượng nam và nữ đang có hành vi sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ.

Lực lượng Công an thu giữ 1 gói ma túy đá, 6 vỏ bình bằng kim loại dùng để chứa khí cười N20 và một số dụng cụ sử dụng ma túy đá. Các đối tượng khai nhận đang tổ chức sử dụng nhiều loại ma túy khác nhau như Ketamine, ma túy đá, ma túy loại “nước vui” tại địa chỉ này.

Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tiến hành lập hồ sơ, ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.