Khởi tố nhóm nam nữ thác loạn tiệc ma tuý ở chung cư cao cấp Hà Nội

Ngày 6/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phương Linh (SN 1992, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Thiện Long (SN 1997, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hoàng Thế Huy (SN 1986, Ba Đình, Hà Nội), Bùi Thị Như Quỳnh (SN 2002, Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 20/6, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàng Mai kiểm tra hành chính một phòng thuộc tòa Park 6, chung cư Times City, phường Mai Động. Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện 5 thanh niên gồm Linh, Long, Huy, Quỳnh và Tuấn Anh đang có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Nhóm người bị khởi tố.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy và các loại ma túy ketamine, nước vui... Theo lời khai của các đối tượng, vào ngày 17/6 cả nhóm đến nhà Trần Phương Linh. Sau đó, nhóm này đề xuất lên mạng mua ma túy ketamine và nước vui về để sử dụng.

Hoàng Thế Huy chuyển khoản 25 triệu đồng cho Linh để mua ma túy, gồm ketamine và nước vui. Sau khi dùng hết số ma túy này, ngày 18/6 cả nhóm lại tiếp tục đề xuất mua thêm ma túy để "chơi". Các đối tượng lên mạng xã hội Telegram tìm người bán ma túy.

Hoàng Thế Huy tiếp tục chuyển khoản thêm 2 lần, một lần 7,5 triệu đồng và một lần 5,8 triệu đồng để đặt mua ma túy. Cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện vào rạng sáng 20/6, số ma túy là ketamine và nước vui vẫn chưa được sử dụng hết.