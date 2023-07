Bắt nhóm lừa đảo nhiều người bằng kim cương giả

Trước đó, qua công tác trinh sát và nguồn tin báo của quần chúng nghi vấn về một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đi đường, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức rà soát, lập chuyên án đấu tranh.

Sáng 20/7, Trần Trung Hiếu Hòa điều khiển xe máy Exciter 59S3 - 135.97 đi trên các tuyến đường để tìm kiếm phụ nữ đeo vàng trang sức. Lúc 7 giờ 30 cùng ngày, Hòa nhìn thấy chị X. có đeo trên tay một chiếc vòng bằng vàng nên ra hiệu cho đồng bọn hành động. Trong vai người đi bán xà bông dầu gội Xmen với số lượng lớn, Hồ Thị Ngọc Hoa tiếp cận chị X. bắt chuyện để chị dừng lại. Lúc này, một đồng bọn trong nhóm là Hà vào vai người địa phương, đi ngang qua cũng ghé lại bắt chuyện. Hoa vờ hỏi Hà và chị X. xem gần khu vực này có cửa hàng nào muốn nhập số lượng lớn dầu gội không. Hà nhanh nhảu sẽ chỉ chỗ với điều kiện nếu bán được hàng Hoa phải cho Hà và chị X. mỗi người 10 chai dầu gội.

Tự nhiên có lợi, chị X. liền làm theo. Tại bối cảnh này, Hồ Thị Ngọc Hoa bất ngờ hé lộ cho hai người phụ nữ biết mình có hai viên kim cương 5,4 ly muốn bán và nhờ Hà tìm người mua. Nếu bán được đá quý, Hoa sẽ cho Hà và chị X. tiền hoa hồng mỗi người 0,5 chỉ vàng. Hòa lúc này đã chọn sẵn một địa điểm đứng chờ và vào vai người muốn nhập số lượng lớn dầu gội.

Hà chở Hoa, cùng chị X. đến gặp Hòa và “ông chủ” này đồng ý mua với giá 60.000 đồng/chai dầu gội. Cũng tại đây, Hà - Hoa vờ ngỏ ý tìm người mua đá quý. Hòa cho biết mình có am hiểu về vàng và đá quý nên định giá sẽ mua hai viên đá với giá 3 cây vàng. Hoa chần chừ không bán nên Hòa bỏ đi và dặn dò nếu khi nào muốn bán, gọi điện thoại.

Sau đó, vờ như đã suy nghĩ kỹ, Hoa quyết định bán đá quý. Hà bảo sẽ mang đá quý cùng chị X. đi gặp Hòa. Lúc này, Hoa cho biết số tài sản của mình quá lớn, nếu hai phụ nữ mang đi, phải có vật gì giá trị đưa cho Hoa để làm tin. Hà không ngần ngại tháo ngay vòng, nhẫn vàng đang đeo trên người đưa cho Hoa. Chị X. không có tiền, chỉ có chiếc vòng vàng đang đeo trên tay, rất khó tháo ra. Thấy thế, Hoa lấy cây kéo từ trong thùng dầu gội ra bảo: “Tôi có sẵn kéo đây, mình cắt ra là được”. Sau khi lấy được vòng vàng của chị X, Hoa đưa lại chiếc hộp màu đỏ, trong có hai viên đá trắng cho chị và Hà, rồi các diễn viên tìm kế dẫn dắt con mồi đi tiếp, tìm đường tẩu thoát khi đã hoàn tất vai diễn.

Sự việc trên diễn ra tại Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên, không giống như các lần trước khi đã chiếm đoạt được tài sản của con mồi các đối tượng đều tẩu thoát an toàn, lần này, Cảnh sát Hình sự bất ngờ xuất hiện khống chế các đối tượng.

Mở rộng điều tra, Công an bắt thêm Hoàng và Giàu. Công an xác định, Hòa là kẻ cầm đầu nhóm, chuyên đi săn tìm con mồi để báo cho nhóm hành động. Hoàng, Giàu vào vai ông chủ tiệm vàng, chủ cơ sở sản xuất... Hoa nhập vai người buôn bán hóa phẩm, luôn mang theo đá quý, nhẫn kim cương trong người. Hà đảm vai phụ là người địa phương vô tình đi qua, biết sự việc ngỏ ý rủ “con mồi” cùng góp tiền, vàng mua hàng, đổi bán kim cương kiếm hoa hồng…

Bước đầu qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận với cơ quan Công an đã thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo ở nhiều quận, huyện như Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức từ thời gian 12 - 20/7, hầu hết đều chiếm đoạt được vàng nữ trang và tiền mặt. Cả 7 lần, chúng đều sử dụng “chim mồi” là vàng giả và đá quý bằng hạt nhựa. Do khả năng làm đồ giả hiện nay khá tinh xảo, đồ giả cũng vàng óng, lóng lánh như vàng, đá quý thật. Nhiều người đã tưởng thật.

Công an thành phố kêu gọi, ai là nạn nhân của các vụ việc nêu trên hoặc những vụ việc chưa được Công an phát hiện đến ngay Đội Hình sự Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1) hoặc Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Thủ Đức để trình báo.