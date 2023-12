Bật nhiệt độ điều hòa bao nhiêu là tốt nhất vào mùa đông? Rất nhiều người đang sai lầm mà không hề biết

1. Điều hòa mùa đông: 20 độ C là phù hợp nhất

Vào mùa đông, nhiệt độ điều hòa trong nhà được điều chỉnh tốt nhất trong khoảng từ 16 độ C đến 26 độ C, nhiệt độ tối ưu là 20 độ C.

Một số bạn cho rằng vào ngày lạnh, phòng càng ấm thì càng thoải mái, đặt ở mức 30 độ C! Trên thực tế, nhiệt độ trong nhà quá nóng.

- Điều hòa không chỉ bị quá tải mà trong trường hợp nghiêm trọng còn có thể làm hỏng máy nén của điều hòa.

- Không tốt cho sức khỏe, toàn thân nóng bừng, mắt, tai, miệng, mũi khô.

Ngoài ra, khi điều hòa đang sưởi, mỗi khi nhiệt độ điều hòa giảm 2 độ C, điều hòa có thể tiết kiệm hơn 10% điện năng. Vì vậy, dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, khuyến nghị cài đặt nhiệt độ điều hòa vào mùa đông nên ở khoảng 20 độ C.

2. Cài đặt nhiệt độ điều hòa: Đầu tiên là cao rồi hạ thấp dần

Khi bật điều hòa, trước tiên bạn có thể đặt nhiệt độ cao hơn một chút (cao hơn nhiệt độ dự kiến một chút) để điều hòa nhanh chóng đạt đến nhiệt độ dự kiến, khi cảm thấy nhiệt độ đã phù hợp thì bạn có thể hạ thấp nhiệt độ xuống và chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng để giảm mức tiêu thụ năng lượng.

3. Nhiệt độ phòng thấp hơn 20 độ C: Có thể bật điều hòa

Vào mùa đông, điều hòa chỉ có thể hoạt động khi nhiệt độ cài đặt cao hơn nhiệt độ trong nhà. Có thể thấy, vào mùa đông, khi nhiệt độ trong nhà thấp hơn 20 độ C thì có thể bật điều hòa để sưởi ấm.

Cần lưu ý rằng việc bật điều hòa không dựa vào nhiệt độ ngoài trời mà dựa vào nhiệt độ trong nhà.

4. Khi bật điều hòa lần đầu: Hãy mở cửa sổ một lúc

Khi bật điều hòa, bụi trong phòng sẽ bay lên. Vì vậy:

- Mỗi lần bật điều hòa lần đầu nên mở cửa sổ vài phút để thông gió.

- Khi sử dụng lần đầu tiên vào mỗi mùa, bạn nên thông gió thêm thời gian để vi khuẩn, nấm mốc và ve tích tụ trong điều hòa được phát tán càng nhiều càng tốt.



- Bộ lọc của máy điều hòa cũng cần được khử trùng thường xuyên.

5. Hướng thoát khí ấm: Hướng xuống!

Không khí nóng có trọng lượng riêng nhẹ. Sử dụng ý nghĩa vật lý thông thường này, khi máy điều hòa đang nóng, hãy để cửa thoát khí hướng xuống dưới và thổi không khí nóng xuống dưới. Bằng cách này, không khí nóng sẽ tự nhiên bay lên sau khi thổi ra, nhờ đó làm cho tổng thể căn phòng ấm hơn và hiệu quả sưởi ấm sẽ được cải thiện đáng kể.

6. Chức năng sưởi ấm phụ trợ bằng điện của điều hòa: Hãy thận trọng khi sử dụng!

Máy điều hòa tiết kiệm năng lượng hơn máy sưởi điện, mặt trời nhỏ và các thiết bị điện khác. Nhưng hãy chú ý đến chức năng "sưởi ấm phụ trợ bằng điện". Khi điều hòa bật hệ thống sưởi phụ bằng điện, nó cũng giống như máy sấy tóc, chuyển đổi trực tiếp năng lượng điện thành nhiệt năng, tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Máy điều hòa không khí được trang bị hệ thống sưởi phụ bằng điện nhìn chung là sản phẩm lỗi thời, các mẫu mới có hiệu suất trao đổi nhiệt tốt hơn và có thể đạt được hiệu quả sưởi ấm tốt mà không cần sưởi phụ bằng điện.

Gợi ý: Không bật chức năng sưởi điện trừ khi thực sự cần thiết.

7. Khi ra ngoài từ 1 đến 2 tiếng: Đừng tắt điều hòa!

Sử dụng điều hòa để sưởi ấm, tránh bật tắt điều hòa thường xuyên trong thời gian ngắn (1 đến 2 giờ). Nó sẽ gây tiêu tốn nhiều điện năng hơn và còn gây hư hỏng cho máy nén. Vì vậy, không cần thiết phải tắt điều hòa nếu bạn ra ngoài trong thời gian ngắn.

8. Chọn điều hòa: Theo diện tích phòng

Tương tự như điện lạnh, sưởi ấm điều hòa cũng có những hạn chế về diện tích. Phòng càng rộng thì số lượng điều hòa bạn cần mua càng nhiều.

- Diện tích sưởi ấm của máy treo 1P là 10 ~ 12 mét vuông

- Diện tích sưởi ấm của máy treo 1,5P là 17 ~ 23 mét vuông

- Diện tích sưởi ấm của máy treo 2P có thể đảm bảo sưởi ấm căn phòng có diện tích từ 23 ~ 35 mét vuông

9. Sự kết hợp tốt nhất để bật điều hòa: Nước mật ong

Nhiều người tưởng mùa đông nhà khô ráo nhưng thực chất là mất nước. Cách bổ sung nước đơn giản và tiện lợi nhất là uống nước, đặc biệt là nước mật ong.