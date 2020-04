Bất ngờ với danh sách 20 tài tử Hàn đẹp trai nhất mọi thời đại: Song Joong Ki vượt mặt Hyun Bin, gây tranh cãi nhất là vị trí số 1

Nhắc đến showbiz Hàn mà đặc biệt là ở mảng phim ảnh người ta không thể không nhắc tới "đặc sản" là những mỹ nam mỹ nữ. Không quá lời khi nói rằng chính dàn diễn viên "đẹp hơn hoa" đã giúp phim ảnh Hàn nổi tiếng tại Châu Á.

Mới đây, trang web nổi tiếng King Choice đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi tổ chức cuộc bình chọn top nam diễn viên điển trai nhất Kbiz mọi thời đại.

Ngay sau khi cuộc bình chọn kết thúc, nhiều người thấy khá ngỡ ngàng khi những tên tuổi nổi tiếng với ngoại hình hào hảo như Song Seung Hun, So Ji Sub... không lọt được vào top 10. Thậm chí, Hyun Bin hay Song Joong Ki, Lee Min Ho cũng không giữ vị trí quán quân.

Hai "thánh sống" xứ Hàn Kang Dong Won và Won Bin đều vắng mặt trong danh sách.

Gây tranh cãi nhất có lẽ là vị trí quán quân của Lee Jong Suk. Vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám, mỹ nam "Pinocchio" dẫn đầu danh sách 20 sao Hàn đẹp trai nhất mọi thời đại.

Theo nhiều người, Lee Jong Suk mặc dù sở hữu ngoại hình sáng nhưng vẫn chưa có thể xếp ở mức độ hoàn hảo. Cụ thể các đường nét trên khuôn mặt của nam tài tử nếu đánh giá thì dễ dàng thua kém so với nhiều "đối thủ" khác.

Nhiều người cũng nghi ngờ tính chính xác của kết quả bình chọn này bởi còn thiếu vắng đi những cái tên "quốc bảo" như Won Bin và Kang Dong Won.



1. LEE JONG SUK

Lee Jong Suk sinh năm 1989. Anh nổi tiếng qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Gia đình là số một, School 2013, Pinocchio...

Lee Jong Suk cũng từng hợp tác với hàng loạt mỹ nhân hàng đầu như Suzy hay Park Shin Hye và đều nhận được đánh giá tích cực.

2. LEE MIN HO

Sinh năm 1987, Lee Min Ho từng là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái trẻ khi vụt sáng trong bộ phim "Vườn sao băng". 10 năm sau, nam tài tử vẫn giữ nguyên phong độ đỉnh cao của mình.

3. SONG JOONG KI

Song Joong Ki thường được fan hâm mộ gọi là "mỹ nam có khuôn mặt trẻ thơ". Sinh năm 1985, nhưng Song Joong Ki vẫn trẻ trung hơn rất nhiều so với các đàn em nhờ ngoại hình hoàn hảo của mình.

4. LEE DONG WOOK

Hơn 20 năm trong làng giải trí nhưng "Thần chết" Lee Dong Wook gần như chưa bao giờ vắng mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Sở hữu làn da trắng hồng cùng chiều cao lý tưởng Lee Dong Wook luôn nhận được sự yêu mến của đông đảo fan hâm mộ.

5. PARK BO GUM

Sinh năm 1993, Park Bo Gum từng là nghệ sĩ trẻ nhất được Gallup Korea bầu chọn là Nam diễn viên của năm. Anh cũng là diễn viên đầu tiên từng đứng đầu danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes.

6. HYUN BIN

Hyun Bin có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu: "Đẹp từ trong trứng nước" bởi có vẻ như nam tài tử chưa từng có khoảnh khắc xấu trong đời.

7. JI CHANG WOOK

Trở thành sao hạng A nhờ bộ phim "Hoàng hậu Ki", đến nay Ji Chang Wook đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ và vị trí của mình trong làng giải trí Hàn.

Ji Chang Wook cao 1m82, sở hữu đôi chân dài và body 6 múi săn chắc. Ngoài ra, khuôn mặt với chiếc mũi cao và thẳng tắp, đôi mắt to quyến rũ cùng khuôn miệng cười "tỏa nắng" góp phần giúp Ji Chang Wook lung linh hơn trong mắt fan và trên màn ảnh.

8. PARK SEO JOON

Sinh năm 1988, Park Seo Joon được biết đến qua các bộ phim như She Was Pretty, Fight for My Way... và gần đây nhất là Itaewon Class. Kể từ năm 2015, tên tuổi của anh phủ sóng nhiều hơn nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất của mình.

9. LEE JUN KI

Lee Jun Ki sinh năm 1982, nổi danh với biệt danh "Hoàng tử cổ trang" cùng loạt phim ăn khách như The King and The Clown, My Girl, Huyền thoại Iljimae, Arang sử đạo truyện, Moon Lovers... Với lối diễn đặc sắc, anh trở nên nổi bật và nhận được nhiều sự khen ngợi từ các nhà phê bình phim.

10. KIM WOO BIN

Kim Woo Bin là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn có xuất thân từ vai trò người mẫu. Anh được khán giả biết đến qua một số bộ phim như Phẩm Chất Quý Ông, School 2013, Người Thừa Kế,… Không chỉ gây ấn tượng với khán giả bởi chiều cao đáng mơ ước, gương mặt điển trai, nam tính, Kim Woo Bin còn được mọi người yêu mến bởi đời tư sạch, không scandal của mình.

11. KIM SOO HYUN

Bên cạnh khả năng diễn xuất được đánh giá cao, điều khiến Kim Soo Hyun nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ chính là ngoại hình điển trai. Gương mặt khá lạnh lùng nhưng lại hết sức baby chính là điểm nổi bật của anh.

12. GONG YOO

Gong Yoo được xem là một trong những "ông chú" nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Gong Yoo chinh phục các khán giả ở mọi độ tuổi vì khả năng diễn xuất đa dạng.

Gong Yoo khán giả yêu thích bởi khuôn mặt nam tính, nụ cười hiền lành, body đẹp như tượng tạc và đặc biệt khả năng diễn xuất miễn chê.

13. SO JI SUB

Trước khi "theo vợ bỏ cuộc chơi" So Ji Sub luôn xuất hiện trong danh sách những người đàn ông độc thân được khao khát nhất xứ Hàn.

14. PARK HAE JIN

Sở hữu chiều cao 1m86 cùng khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, Park Hae Jin là người tình trong mộng của rất nhiều fan nữ.

15. LEE DONG GUN

Từng có giai đoạn Lee Dong Gun bị xem là "con ghẻ quốc dân" nhưng ở thời điểm hiện tại ông bố 1 con đã lấy lại được phong độ nhờ ngoại hình lịch lãm của mình.

16. JUNG WOO SUNG

Chưa từng vắng mặt trong bất kỳ bảng xếp hạng nhan sắc mỹ nam nào chắc chắn là nam tài tử Jung Woo Sung. Anh được nhiều thế hệ độc giả trang Naver, Daum mệnh danh là "ngôi sao của các ngôi sao", "quý ông hoàn hảo" hay "mỹ nam hàng đầu".

Tài tử cũng đứng đầu cuộc bình chọn "Mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc" suốt hai thập kỷ qua. Diễn viên, ca sĩ thần tượng Choi Siwon (thành viên Super Junior) từng chia sẻ trên truyền hình: "Ngoài đời, Jung Woo Sung cũng đẹp như trên tạp chí. Bước đi, phong thái, lời nói của anh ấy như thể được trích ra từ một bộ phim nào đó".

17. SONG SEUNG HUN

Song Seung Hun là gương mặt khá quen thuộc với những khán giả mê phim Hàn Quốc qua các bộ phim như: Trái tim mùa thu, Phía đông vườn Địa Đàng, My Princess, When a Man Falls in Love... Nam diễn viên xứng đáng là người đàn ông không tuổi của xứ sở Kim Chi.

18. SEO KANG JOON

Truyền thông Hàn từng ca ngợi Seo Kang Joon là mỹ nam mắt nâu quyến rũ nhất Hàn Quốc hiện nay".

19. SEO IN GUK

Không sở hữu vẻ ngoài đáng yêu như hình tượng mà nhiều chàng idol xứ Kim Chi theo đuổi, Seo In Guk được yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai và nam tính. Sở hữu mặt sáng với đôi mắt cá tính, nụ cười tỏa nắng cùng thân hình vô cùng rắn rỏi chính là "vũ khí lợi hại" để Seo In Guk "đốn tim" các cô gái.

20. KIM HYUN JOONG

Xếp cuối danh sách 20 mỹ nam đẹp nhất thời đại chính là Kim Hyun Joong, chàng trai từng một thời gây bão với mái tóc dài trong "Boy overs flowers".