Một bác sĩ tim mạch đã lên tiếng cảnh báo về một loại phụ gia thực phẩm – và cho biết nó còn gây hại cho tim hơn cả mỡ máu cao, báo Anh Mirror đưa tin.

Chuyên gia tim mạch, bác sĩ Dmitry Yaranov, hiện làm việc tại Mỹ, đã chia sẻ trên Instagram rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường có liên quan đến bệnh tim mạch và tiểu đường, đồng thời kêu gọi mọi người giảm lượng đường tiêu thụ để cải thiện sức khỏe.

Bác sĩ Yaranov cho biết: “Là một bác sĩ tim mạch, tôi thấy bệnh tim không chỉ do cholesterol gây ra. Có một loại phụ gia phổ biến – ẩn trong đồ uống, đồ ăn vặt, nước sốt và cả những thực phẩm ‘lành mạnh’ – đang âm thầm gây hại cho tim và góp phần làm gia tăng bệnh tiểu đường.”

“Chỉ cần một khẩu phần mỗi ngày đã liên quan đến việc tăng 18% nguy cơ mắc bệnh tim. Còn hai khẩu phần trở lên? Nguy cơ tăng 21% – ngay cả ở những người tập luyện thể dục thể thao.”

Đường 'ẩn mình' trong nhiều loại thực phẩm quen mặt.

Ông cho biết vào năm 2025, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng lượng đường tiêu thụ cao, đặc biệt là từ thực phẩm siêu chế biến, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim lên 17%, bệnh mạch vành lên 23% và đột quỵ lên 9%.

Vị chuyên gia tim mạch tiết lộ thêm rằng trên toàn cầu, việc tiêu thụ loại phụ gia này liên quan đến hơn 1 triệu ca mắc bệnh tim mới và 2,2 triệu ca mắc tiểu đường tuýp 2 mới mỗi năm. Ông dẫn nghiên cứu từ JAMA Internal Medicine cho thấy những người tiêu thụ hơn 25% lượng calo hàng ngày từ đường có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao gấp đôi so với những người tiêu thụ ít hơn 10%.

Ông nói thêm: “Nó thúc đẩy viêm, làm tăng huyết áp, khiến cholesterol xấu đi và làm rối loạn kiểm soát đường huyết – tác động kép đến tim và tuyến tụy.”

Ông cũng lưu ý rằng hầu hết mọi người đều tiêu thụ nhiều hơn khuyến nghị hàng ngày – vốn là dưới 6 muỗng cà phê/ngày đối với phụ nữ và 9 muỗng cà phê/ngày đối với nam giới.

Bác sĩ Yaranov cảnh báo: “Hãy kiểm tra nhãn sản phẩm. Hạn chế tiêu thụ đường. Bảo vệ trái tim và lượng đường trong máu của bạn. Không phải cholesterol, chính thứ này đang âm thầm gây hại cho tim bạn.”

Khuyến nghị về lượng đường tiêu thụ

Quỹ Tim mạch Anh Quốc (British Heart Foundation - BHF) khuyến nghị người lớn nên giới hạn lượng đường tự do (tức là đường được thêm vào thực phẩm và đồ uống, cũng như các loại đường tự nhiên có trong mật ong, si-rô và nước ép trái cây) không quá 30g mỗi ngày để giảm nguy cơ tăng cân và mắc các bệnh tim mạch, tuần hoàn.

Chuyên gia dinh dưỡng cấp cao Victoria Taylor cho biết: “Đường tự do hoặc đường bổ sung không nên chiếm quá 5% tổng lượng calo mà chúng ta nhận được từ thực phẩm và đồ uống – tức khoảng 30g/ngày đối với người lớn. Tại Anh, các khảo sát dinh dưỡng cho thấy trung bình người dân đang tiêu thụ vượt mức khuyến nghị này.”

“Các nhãn thông tin ở mặt trước bao bì sẽ cho biết tổng lượng đường có trong sản phẩm. Nếu sản phẩm chứa hơn 22,5g đường trên 100g hoặc hơn 27g trong một khẩu phần, thì được xem là có hàm lượng đường cao. Bạn cũng cần kiểm tra danh sách thành phần để xem liệu đường có được thêm vào hay chỉ là đường tự nhiên. Đường nằm ở vị trí càng cao trong danh sách thành phần thì lượng đường thêm vào càng nhiều.”