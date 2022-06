Bất ngờ thấy chồng làm những việc này, vợ nên đặt nghi vấn ngoại tình

Người chồng áy náy nên thường tìm cách bù đắp cho vợ bằng sự chiều chuộng một cách bất thường như mua quà, đưa vợ đi ăn uống...

Thường ngày chồng chả bao giờ mua tặng vợ lọ nước hoa nhưng giờ bỗng tặng loại tốt nhất, thơm nhất, đắt tiền nhất. Hàng ngày có bao giờ mua cho vợ cái bánh, món chè vợ thích đâu mà giờ lại chăm chỉ, đi đâu về không quên ghé qua mua cho vợ.

Hành động này làm vợ ngất ngây, ngạc nhiên, vui sướng mà không biết rằng chồng mình có thể vừa tay trong tay một phụ nữ khác.

Và rồi vào những ngày tôn vinh phụ nữ như ngày 8/3, 20/10 chồng bỗng không quên mua bó hoa tươi thắm, cùng với đó là lời có cánh dâng tặng vợ. Về nhà, có thể chồng còn chăm chỉ vào bếp, dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Ngoài ra, chồng còn tỏ ra chăm chỉ hỏi han, dạy con học hành hơn thường lệ.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, sự quan tâm này chỉ được một thời gian ngắn mà thôi, dần thì chồng quên rất nhanh hoặc có nhớ nhưng cũng chẳng còn cảm hứng để tận tâm nữa.

Cùng với đó là những cử chỉ âu yếm, vuốt ve cũng nhạt dần, thưa dần hoặc gượng gạo, không còn xúc động như xưa. Bởi vì người ta có thể giả dối, có thể cố gắng tỏ ra tốt đẹp thì cũng chỉ được một thời gian mà thôi.

Nếu vợ có tra hỏi, đàn ông thường ngụy biện là do cơ thể mệt mỏi, do áp lực công việc, do hoàn cảnh khách quan… Đây là đặc điểm dễ “nghĩa lộ” nhất của đàn ông khi phiêu lưu tình ái và nếu vợ nhạy cảm, tinh tế sẽ nhận biết được sự thay đổi này.

Hoạt động tình dục hồi mới đầu phiêu lưu tình ái, đàn ông vẫn được duy trì tương đối đều đặn với vợ. Tình dục là một hoạt động thể chất, trong khi sự đam mê thuộc về cảm xúc nên khó che giấu hơn. Lâu dần, chuyện này vợ sẽ trở nên kém hứng thú với biểu hiện thưa dần hoặc không còn thăng hoa mãn nguyện nữa mà họ chỉ thực hiện điều đó một cách qua loa cho xong. Đương nhiên trong quá trình này, sex hoàn toàn thiếu cảm xúc.

Cũng có trường hợp chồng có tình nhân nhưng tình dục với vợ vẫn duy trì đều đặn và vẫn thăng hoa bởi người vợ quá tốt, quá chỉn chu và sự phiêu lưu của chồng không xuất phát từ lý do người vợ.

Có trường hợp đàn ông phiêu lưu tình ái, muốn thay đổi trong cách quan hệ với vợ. Đó là kết quả của câu chuyện phiêu lưu cảm giác với tình nhân và chồng muốn thử nghiệm với vợ, muốn vợ chiều mình theo cách đó.

Để vợ khỏi nghi ngờ, chồng ngụy biện rằng “có thằng bạn cho xem một bộ phim thấy hay hay nên muốn áp dụng...”. Vợ có ngạc nhiên nhưng thấy chồng nói có lý nên cũng chẳng thắc mắc làm gì, miễn sao chồng vui là được.

Tuy nhiên, chồng không thể áp dụng chiêu này lâu dài bởi xúc cảm với vợ lúc này là sự miễn cưỡng. Xúc cảm với tình nhân mới là thật, là thăng hoa hơn rất nhiều.

Cũng có khi đàn ông phiêu lưu tình ái bị ám ảnh về hành động của mình qua giấc ngủ, lời nói hoặc tiếng thở dài. Những câu nói, hành động kín kín, hở hở khó hiểu khác hẳn với thái độ cởi mở, tự nhiên, ồn ào trước đây.

Bên cạnh đó, khi phiêu lưu tình ái, có một số đàn ông tàn nhẫn hay có kiểu “chụp mũ” vợ, thường xuyên gây sự với vợ, lấy cớ này nọ. Nhiều khi cố tình bịa ra vài lý do nào đó để tạo ra cơ hội lạnh nhạt với vợ, để viện lý do đến với tình nhân cho thuận lợi hơn.

Có một số người, khi ở bên vợ rất khó tìm được xúc cảm thăng hoa nếu không nghĩ tới tình nhân. Họ phải nhắm mắt và tưởng tượng đó là tình nhân thì cuộc truy hoan mới lên đỉnh.

Rất may là những trường hợp này không nhiều và tình nhân phải là phụ nữ cực kỳ xuất sắc, cả về ngoại hình lẫn trí tuệ, tính cách phải vượt trội đủ để đàn ông say đắm đến thế.

Bởi vì, đàn ông tuy ham hố nhưng cũng rất tỉnh táo để đánh giá về những mối quan hệ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Họ không dễ dàng bị chi phối bởi những cô nàng hời hợt, chỉ thích đòi quà...

Đàn ông sẽ chỉ nhớ nhung dài lâu và nuối tiếc tình nhân hoặc là rất đẹp hoặc là có tâm hồn sâu sắc. Còn không, đàn ông cũng chỉ xem tình nhân như “qua đường” mà thôi.