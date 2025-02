Sáng ngày 28/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".Huy là đối tượng đã hành hung bảo vệ là ông N.X.C. (52 tuổi, ngụ quận 8) ở phố đi bộ Nguyễn Huệ gây bức xúc mấy hôm nay. Được biết, Tưởng Chí Huy có 1 tiền án về tội "cướp giật tài sản".

Trước đó, qua hình ảnh được trích xuất trong camera cũng thể hiện, suốt quá trình hai bên xảy ra mâu thuẫn, bạn gái của Huy luôn có cử chỉ, thái độ kích động.

Tại trụ sở Công an phường Bến Nghé, quận 1, Tường Chí Huy đã khai nhận hành vi của mình.

Tưởng Chí Huy tại cơ quan công an - Ảnh: CA TP HCM

Theo đó, khoảng 9h15 ngày 27/2, Huy mang theo 1 con chó đi bộ cùng bạn gái tên P. E. (32 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến khu vực phía sau gốc cây số 16T phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó trên tay chị P.E nhảy xuống đất, chạy xung quanh.

Ông N.X.C. là bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc này đã đến nhắc nhở và có dùng cây gậy (bằng nhựa) đánh vào đầu con chó thì bị chị P.E mắng chửi, đánh trả lại.

Lúc này Huy đi đến và xô đẩy ông C.. Ông C. chạy đến khu vực bồn cây gần đó lấy một cây sắt đi đến chỗ Huy để hù dọa. Thấy thế, Huy xông vào giằng co, giật lấy cây sắt, đánh vào đầu ông C. khiến nạn nhân chảy nhiều máu, bất tỉnh.

Trung tâm Quản lý Phố đi bộ và Công viên trên địa bàn quận 1 (trực thuộc UBND quận 1) đã cùng người dân sơ cứu, đưa ông C. đi cấp cứu, đồng thời nhanh chóng phối hợp Công an phường Bến Nghé đưa những người có liên quan về làm rõ.

Vụ việc khiến nhiều người dân bức xúc - Ảnh: CA TP HCM

Đồng thời, cảnh sát cũng đã đến hiện trường trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng, xác định Huy có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích.

Trao đổi trên TTO, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết bệnh nhân N.X.C. nhập viện tại khoa cấp cứu lúc 9h51 sáng ngày 27/2 và được chẩn đoán có vết thương vùng đầu và bàn tay, người bệnh được khám toàn diện và xử lý khâu vết thương.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính CT sọ não, X-quang chưa ghi nhận bất thường, hiện bệnh nhân được nhập khoa nội thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Hiện tại bệnh nhân C. tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn tạm ổn định.