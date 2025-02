Bắt khẩn cấp thanh niên đánh bất tỉnh bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ để bênh bạn gái dẫn chó thả rông

Ngày 28/2, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tưởng Chí Huy tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h15 ngày 27/2, Huy cùng bạn gái tên Paris E. (32 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó trên tay bạn gái nhảy xuống đất, chạy xung quanh.

Thấy vậy, ông N.X.C. (bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ) đến nhắc nhở và có dùng cây gậy bằng nhựa đánh vào đầu con chó thì bị chị Paris chửi và đánh trả lại.

Lúc này Huy đến xô đẩy ông C nên người bảo vệ chạy đi lấy một cây sắt để hù doạ thanh niên này. Trong lúc giằng co, Huy giật lấy cây sắt, đánh vào đầu của ông C. gây thương tích khiến ông C. ngã xuống đất.

Sau đó đơn vị quản lý Phố đi bộ cùng người dân đến sơ cứu và đưa ông C. đi cấp cứu.

Công an phường Bến Nghé, quận 1 cũng đến xử lý, lấy lời khai tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, Huy có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.