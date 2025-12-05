Bất ngờ nhận được quà sinh nhật 20 triệu, tôi ngã ngửa khi biết người gửi

Sinh nhật năm nay của tôi đáng lẽ chỉ là một ngày bình thường. Tôi 32 tuổi, đi làm văn phòng, lấy chồng được 5 năm và có một bé gái. Cuộc sống hôn nhân của tôi không quá tệ nhưng cũng chẳng còn những điều ngọt ngào như ngày đầu. Chồng tôi sống có trách nhiệm, yêu con, nhưng ít để ý cảm xúc của vợ. Những ngày lễ, ngày kỷ niệm, anh thường nói “để tháng sau bù” hoặc “có quà tinh thần là được rồi”. Tôi đã quen, nên sinh nhật năm nay tôi cũng không mong gì nhiều.

Hôm đó đi làm về, tôi thấy có một hộp quà lớn đặt ở cửa. Người giao hàng bảo “chị kiểm tra trước, hàng giá trị cao”. Tôi mở ra thì suýt đánh rơi: bên trong là một chiếc túi hàng hiệu mà tôi từng ao ước từ lâu, kèm theo một phong bì có 20 triệu tiền mặt . Ghi chú chỉ có một dòng: “Chúc em sinh nhật vui vẻ. Hy vọng em được hạnh phúc như em xứng đáng”.

Ảnh minh họa

Tôi đứng chết lặng. Tôi nghĩ ngay đó là của chồng gửi, vì trước đó vài hôm anh có hỏi vu vơ tôi thích gì. Tôi còn thấy ấm lòng, nghĩ có lẽ anh đang cố gắng cải thiện. Nhưng khi tôi gọi cho anh để hỏi, anh đáp rất tự nhiên: “Quà gì? Túi gì? Sao anh không biết?”.

Tôi lạnh toát cả người. Tôi đọc lại từng chữ trong tấm thiệp, ký tên không có, số tài khoản người gửi cũng không. Chồng tôi lập tức cau mày: “Ai gửi cho em? Sao nhiều tiền thế?”. Anh nhìn tôi đầy nghi ngờ, còn tôi hoang mang đến nghẹt thở. Tôi đã cư xử rất cẩn trọng trong hôn nhân, tôi không hề có ai ngoài anh. Vậy số tiền đó từ đâu?

Tối hôm đó, tôi run run nhắn cho người giao hàng để hỏi thêm thông tin. Họ bảo đơn được đặt online, trả trước, chỉ ghi số điện thoại người nhận là tôi, không có tên người gửi. Điều này càng khiến tôi bất an. Tôi ngồi lục lại trí nhớ để xem liệu có ai trong đời từng thân thiết đến mức đó không. Nhưng hoàn toàn không.

Cho đến khi tôi tình cờ nhớ ra một chuyện: vài tháng trước tôi giúp công ty đối tác xử lý một sự cố lớn, nhờ vậy phía họ tránh được thiệt hại. Người phụ trách bên đó – anh Tuấn từng gọi điện cảm ơn tôi rất chân thành. Nhưng tôi luôn giữ ranh giới. Mọi trao đổi đều qua công việc chưa một lần nói chuyện cá nhân.

Tôi đánh liều nhắn tin: “Anh Tuấn ơi, chiều nay em nhận một món quà lớn. Em hơi bối rối nên muốn hỏi… có phải anh gửi không?”. Anh trả lời rất nhanh: “À, anh có gửi túi. Còn tiền mặt anh không biết".

Tôi càng hoang mang hơn. Túi là của anh ấy nhưng 20 triệu thì không phải.

Lúc đó tôi mới để ý: phong bì không để trong túi, mà nằm giữa lớp giấy lót, giống như được “gài” vào. Tôi nhắn hỏi dịch vụ bọc quà, họ bảo khi nhận, trong hộp đã có đầy đủ như vậy.

Tôi đem chuyện nói với chồng thì anh gắt lên: “Nếu không phải người đàn ông kia thì còn ai? Anh không tin tự nhiên có người đem tiền đến nhà cho em!”.

Cả nhà chìm trong không khí căng thẳng. Anh kiểm tra điện thoại tôi, lục cả tin nhắn, trong khi tôi chỉ biết ngồi khóc vì cảm giác oan ức. Tôi chưa từng phản bội chồng, nhưng món quà kia thực sự giống như cái bẫy trời giáng khiến tôi không thể giải thích.

Đến lúc này tôi thật sự rối bời. Tôi vừa cảm thấy sợ, vừa thấy bị xúc phạm khi bị nghi ngờ, lại vừa lo vì không biết nguồn tiền từ đâu. Tôi có nên trả lại toàn bộ quà không? Tôi nghi ai đó muốn gây mâu thuẫn nội bộ gia đình tôi.