Bất ngờ chưa: Con gái của Kim Tae Hee hóa ra lại là một bé trai, cậu nhóc có vẻ ngoài siêu đáng yêu

"Sân chơi" phim truyền hình cuối tuần này của đài tvN sẽ nhường cho Hi Bye, Mama! (Tạm dịch: Tạm biệt mẹ) với sự trở lại siêu nóng của Kim Tae Hee.

Xoay quanh câu chuyện của người phụ nữ tên Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), cô trở về với chồng và con gái trong 49 ngày sau khi mất mạng từ một tai nạn thảm khốc.

Không giống với dự án tiền nhiệm trước đó là Crash Landing On You hội tụ toàn những gương mặt khủng, Hi Bye, Mama! hội tụ hai gương mặt còn khá lạ lẫm với khán giả Việt bên cạnh Kim Tae Hee là Lee Kyu Hyung và Go Bo Kyul. Ngoài ra, nhóc tì đảm nhận vai con gái của Kim Tae Hee trong phim cũng gây không ít tò mò đối với người hâm mộ.

Đảm nhận vai con gái của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), em bé này có vai trò rất quan trọng trong việc giúp Cha Yoo Ri quay lại làm người. Tuy nhiên theo như tiết lộ từ nhà sản xuất phim, nhóc tì đảm nhận vai con gái của Kim Tae Hee trong phim do một bé nam đóng có tên Seo Woojin (vai Jo Seowoo).

Tạo hình nhân vật con gái của Kim Tae Hee trong phim Hi Bye, Mama!

Thật chất lại là một bé nam cải trang đảm nhận.

Cũng theo phía nhà sản xuất, Seo Woojin được chọn vì khả năng diễn xuất cùng ngoại hình có nét giống Kim Tae Hee và Lee Kyu Hyung - vai người cha trong phim. Được biết hồi năm ngoái, Woojin cũng từng xuất hiện trong bộ phim Dazzling (tên khác: The Light in Your Eyes) và đảm nhận vai con trai của 2 nhân vật chính.

Woojin cũng từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình Dazzling của đài jTBC.

Hi Bye, Mama! là bộ phim kể về cuộc đời của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), một người phụ nữ hóa thành hồn ma sau khi qua đời 5 năm trước. Cô ra đi đột ngột, để lại nỗi xót thương trong lòng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và đứa con. Để có thể hồi sinh, Cha Yoo Ri phải thực hiện các thử thách trong vòng 49 ngày mới có thể quay về bên chồng và con gái.

Phim sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên vào ngày 22/2 tới đây trên kênh tvN.