Bật mí bất ngờ về tính cách theo pha mặt trăng ngày sinh: Trăng non sáng tạo nhưng khó đoán, trăng rằm 'hừng hực' như ngọn lửa

Pha mặt trăng (moon phase) là gì?

Pha mặt trăng là khái niệm đề cập đến hình dạng của mặt trăng khi xuất hiện trên bầu trời đêm bị tác động bởi ánh sáng chiếu từ mặt trời. Do vị trí tương đối của mặt trăng so với mặt trời và trái đất, có 8 hình thái thông dụng của mặt trăng luân phiên xuất hiện trong một tháng âm lịch, tuần tự là: trăng non, lưỡi liềm đầu tháng, bán nguyệt đầu tháng, trăng khuyết đầu tháng, trăng rằm, trăng khuyết cuối tháng, bán nguyệt cuối tháng, lưỡi liềm cuối tháng.

Dựa vào hình thái của mặt trăng theo ngày sinh của từng người, có thể đưa ra dự đoán theo chiêm nghiệm về tính cách của bản thân người đó.

Cách xem trăng ngày sinh

Để xem mặt trăng vào ngày sinh của mình không có gì khó, có thể sử dụng các ứng dụng chiêm tinh, thiên văn thông thường. Nếu không quen, bạn có thể tìm kiếm Google theo cú pháp "Moon phase + [ngày sinh]" là được. Một cách khác là dựa vào ngày sinh âm lịch của bản thân, nếu sinh vào ngày 1 đầu tháng thì chắc chắn là trăng non, tương tự nếu là 15 thì chắc chắn là trăng rằm.

Tính cách theo từng moon phase

Trăng non

Nếu bạn sinh vào ngày trăng non, bạn có thể có xu hướng tránh ánh đèn sân khấu. Nhà chiêm tinh học Leslie Hale giải thích: "Luôn có rất nhiều hoạt động xung quanh những người sinh ra trong pha trăng này, nhưng giống như hạt giống được gieo dưới đất, những người khác có thể không biết về điều đó".

Cô tiếp tục: "Những cá nhân này bị thu hút bởi sự khởi đầu thay vì kết thúc và họ thường đưa ra quyết định trực quan". Những người trăng non thường có thể bị rối loạn cảm xúc và bị lung lay bởi người khác. Hale cũng lưu ý rằng những người sinh vào ngày trăng non khó tìm được bạn đời hơn những người sinh vào ngày trăng tròn. Họ có thể suy nghĩ thấu đáo hơn khi nói đến tình yêu, mong chờ một nửa hoàn hảo.

Ngoải ra, vì là khởi đầu của một tuần trăng mới, nên có thể nói người sinh vào ngày trăng non có tính sáng tạo, đột phá cao và khó đoán. Tương tự như việc mặt trăng hoàn toàn không phát sáng trong giai đoạn này, tính linh hoạt bẩm sinh của bạn có thể khiến bạn khó nắm bắt và khó hiểu. Ngoài việc có tinh thần tiên phong và trí tưởng tượng sống động, những người sinh ra dưới trăng non còn có tài nhìn xa trông rộng.

Sự nghiệp thích hợp: ngôi sao thể thao, người nổi tiếng, nghệ sĩ, những nghề nghiệp cần sự độc lập...

Pha mặt trăng tương hợp nhất: Trăng rằm

Lưỡi liềm đầu tháng

Nếu trăng non bắt đầu một chu kỳ mặt trăng hoàn toàn mới, thì giai đoạn trăng lưỡi liềm sẽ diễn ra ngay sau đó, đưa những hạt giống ý định của chúng ta vào hành động. Giai đoạn này của mặt trăng được tiếp thêm sức mạnh và động lực, và những người sinh ra trong giai đoạn này có nhiều khả năng chủ động hơn.

Năng suất và sự kiên trì đi kèm với nét tính cách của bạn, đó là lý do tại sao nhiều người không thể không ngưỡng mộ ý chí và quyết tâm tuyệt đối của bạn từ xa. Một khi bạn cam kết, bạn sẽ quyết tâm thực hiện trong một thời gian dài, vì bẩm sinh bạn đam mê sự tiến bộ và đạt được kết quả mà bạn tìm kiếm. Bạn là một thỏi nam châm cho sự phát triển và cơ hội.

Không có gì là bề nổi với bạn, vì tâm trí sâu sắc của bạn tìm cách trả lời những câu hỏi quan trọng trong cuộc sống. Có lẽ lịch sử, triết học hoặc văn học là lớp học yêu thích của bạn ở trường!

Khả năng cụ thể hóa tư duy của bạn phù hợp trong công việc viết lách, phát thanh, kỹ thuật, tài chính, thể thao và bao gồm cả những hoạt động đòi hỏi sự khéo léo khác.

Pha mặt trăng tương hợp nhất: trăng khuyết cuối tháng.

Bán nguyệt đầu tháng

Còn được gọi là điểm nửa chừng giữa giai đoạn trăng non và trăng tròn. Thử hình dung, từ góc nhìn của chúng ta trên trái đất, chính xác một nửa mặt trăng được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời trong khi nửa còn lại chìm trong bóng tối. Mặt trăng là biểu tượng thế giới nội tâm của chúng ta, điều đó có nghĩa là nếu bạn được sinh ra vào moon phase này, thế giới chỉ biết được một mặt nào đó của bạn trong khi một nửa còn lại luôn được che giấu.

Bề ngoài, bạn có thể cứng nhắc, lo lắng, hay phán xét. Tuy nhiên, sự phán xét không phải lúc nào cũng tồi tệ, mọi người tin tưởng ý kiến của bạn vì bạn cân nhắc hậu quả của mọi việc. Mọi người cũng thích khiếu hài hước của bạn.

Mặc dù bạn không nhất thiết phải ở vai trò quản lý, nhưng khả năng này của bạn khá ấn tượng. Mọi người luôn nhờ bạn giúp đỡ hoặc hướng dẫn vì bạn có trực giác tốt. Thái độ sáng suốt mạnh mẽ của bạn giúp bạn thoát khỏi rắc rối và thậm chí còn là một vốn quý cho lĩnh vực của bạn. Không có gì ngạc nhiên tại sao rất nhiều người sinh lúc bán nguyệt là những nhân vật thống trị trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, khoa học, âm nhạc hoặc thiết kế.

Pha mặt trăng tương hợp nhất: Bán nguyệt cuối tháng.

Trăng khuyết đầu tháng

Bạn không chỉ có trách nhiệm và làm việc chăm chỉ, bạn còn là một trong những người tạo cảm giác dễ chịu nhất cho những người xung quanh. Thân thiện và dễ gần, bạn làm việc tốt trong cả vai trò lãnh đạo và thành viên.

Giao tiếp tốt và là một người lắng nghe tuyệt vời, những người khác thường tìm đến bạn để giải quyết các vấn đề của họ vì bạn rất dễ nói chuyện. Từ đồng nghiệp đến các thành viên trong gia đình, mọi người đều coi bạn là tiếng nói của lý trí. Bạn đặc biệt không thích drama và không cần giao thiệp quá rộng. Đi kèm với nét tính cách này là sự đáng tin cậy.

Nghề nghiệp thích hợp thường là vận động viên, nhà thám hiểm, vũ công, người có ảnh hưởng trong du lịch hoặc trong giới giải trí. Tuy nhiên, bản chất thích phân tích và khôn ngoan của bạn cũng phù hợp với bạn trong lĩnh vực kinh doanh, báo chí, giáo dục, mạng xã hội hoặc bất kỳ lĩnh vực nào có liên quan.

Pha mặt trăng tương hợp nhất: Lưỡi liềm cuối tháng.

Trăng tròn

Nếu có một từ để miêu tả tính cách của người trăng tròn thì có lẽ đó là "mãnh liệt". Mọi người cảm nhận được ngọn lửa từ bạn. Sở hữu đầu óc mạnh mẽ và đầy niềm tin, bạn là một trong những kiểu tính cách mặt trăng minh bạch và mạnh mẽ nhất.

Người sinh ngày rằm rất nhiệt tình và đầy đam mê. Tất nhiên, đôi khi bạn sẽ cảm thấy mình quá "hừng hực" mà tự kìm nén bản thân lại vì những người xung quanh. Thích là trung tâm của sự chú ý, nhưng bạn cũng đồng thời nhạy cảm và đầy tinh tế.

Kiên cường và trực quan, bạn đứng vững khi đối mặt với bóng tối. Vì trăng tròn cũng là thời điểm ánh sáng của mặt trăng trọn vẹn nhất, bạn cũng có lòng trắc ẩn và hào phóng cao. Nghề nghiệp thích hợp có thể là chính trị gia, học giả, điều tra viên, nhà nghiên cứu, an ninh mạng, lập trình viên và doanh nhân vì lý do này.

Pha mặt trăng tương hợp nhất: Trăng non.

Trăng khuyết cuối tháng

Đây là thời điểm mặt trăng đã đi qua giai đoạn sáng nhất, là lúc mức năng lượng bắt đầu giảm đi và tĩnh lại, nên có thể nói người sinh trong giai đoạn này có sự già dặn trước tuổi và khá bình tĩnh trước mọi biến động.

Bạn từ chối những chuẩn mực lỗi thời và thể hiện bản thân theo một cách khác thường. Bạn ủng hộ sự kỳ lạ và tự hào về điều đó. Đây cũng là một nét hấp dẫn của người sinh trong giai đoạn này

Không giống như trăng khuyết đầu tháng, bạn sẽ quan tâm đến các drama xung quanh hơn một chút. Bạn không muốn tham gia trực tiếp, nhưng quan sát nó từ xa là một "thú vui tội lỗi" của bạn. Mặt tích cực là, bạn rất quan tâm đến các chủ đề văn hóa đại chúng. Bạn có thể có sở trường kể chuyện, viết lách hay thậm chí là cosplay và thời trang.

Tất nhiên, tính cách của bạn còn nhiều điều hơn thế nữa. Bạn trân trọng nghệ thuật và văn hóa, ngay cả khi bản thân bạn không nhất thiết phải là một nghệ sĩ. Nghề nghiệp thích hợp có thể là nhà văn, truyền thông, quảng cáo, marketing, nhà giáo, quân nhân,...

Pha mặt trăng tương hợp nhất: Lưỡi liềm đầu tháng.

Bán nguyệt cuối tháng

Mặc dù cùng là bán nguyệt nhưng bán nguyệt cuối tháng rất khác đầu tháng. Bạn sở hữu một độ chín chắn và tự tin nhất định. Đồng cảm và thực tế, mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn vì thái độ không phán xét của bạn. Bạn lắng nghe nhiều hơn nói, và có khả năng khơi gợi cảm hứng ở người khác.

Mặc dù bạn là người hiểu biết về xã hội, nhưng bạn không ngại sự cô độc và hiếm khi gắn bó với nhóm đông. Mặc dù bạn tìm kiếm hòa bình và không phải là kiểu người thích đối đầu, nhưng bạn nhạy cảm với các vấn đề xã hội và sẽ không giữ mồm giữ miệng nếu có điều gì đó sai trái nghiêm trọng. Dù vậy, bạn rất công tâm và lý trí. Vì lý do này, mọi người đánh giá cao quan điểm của bạn và sẽ lắng nghe bạn.

Trên tất cả, bạn tận hưởng những thú vui đơn giản trong cuộc sống. Bạn đặc biệt mê mẩn vẻ đẹp thiên nhiên. Nghề nghiệp phù hợp là nhiếp ảnh, mỹ phẩm, thời trang, nghệ thuật ẩm thực, làm vườn, tạo cảnh, săn bắn, làm người mẫu hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến thẩm mỹ. Hoạt động trong ngành công tác xã hội hay tâm lý cũng là lựa chọn tuyệt vời.

Moon phase tương hợp nhất: Bán nguyệt đầu tháng.

Lưỡi liềm cuối tháng

Đây là moon phase cuối cùng trong 8 hình thái mặt trăng. Do đó, bạn có thể được người khác biết đến với tính cách khôn ngoan, già dặn và đôi lúc khá trầm tư. Mặc dù bạn ít bộc phát và thuần khiết trong tình cảm, nhưng bản chất của bạn là đảm bảo rằng mọi người đều được chăm sóc về mặt cảm xúc và thể chất, theo một cách tinh tế và ấm áp.

Thái độ điềm tĩnh của bạn khiến mọi người khác cảm thấy thoải mái. Đặc biệt là trong môi trường làm việc hoặc xã hội căng thẳng, sự tập trung và điềm tĩnh của bạn là hoàn hảo. Những công việc đòi hỏi sự bình tĩnh như phát thanh viên, điều tra tội phạm, luật pháp hoặc an ninh mạng là lý tưởng. Bạn cũng không dễ bị chọc giận và có tính vị tha cao.

Trong tất cả các loại tính cách mặt trăng, trăng già là kiểu tính cách chữa lành người khác và giỏi lắng nghe nhất. Tuy nhiên, điểm yếu của bạn là đôi khi hơi rụt rè, khó tiếp cận, cả nghĩ và quá tin vào năng lực phán đoán cá nhân.

Pha mặt trăng tương hợp nhất: Trăng khuyết đầu tháng.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.