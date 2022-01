Bắt kẻ tàng trữ hơn 1.000 viên "độc dược" chờ bán kiếm lời dịp Tết

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 1.200 viên ma túy



Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 13-1, tại thôn Bàu, xã Tiến Hoá, Tổ công tác Công an huyện Tuyên Hóa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện bắt quả tang Trần Văn Đô (SN 1991; ngụ xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và thu giữ 179 viên nén hình tròn, dạng tân dược.

Các đối tượng trong vụ án

Tiến hành khám xét chỗ ở và ô tô mang BKS: 73C-04679 của Trần Văn Đô, Công an huyện Tuyên Hóa thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa 10 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng tân dược và 1 túi nilon bên trong chứa chất bột màu trắng. Đô khai nhận toàn bộ số tang vật trên là ma tuý, mua của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1974, ở xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị). Mở rộng điều tra, Công an huyện Tuyên Hóa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Dũng đã thu giữ 2 túi nilon trong suốt, bên trong chứa chất bột và chất rắn màu trắng, 3 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng thuốc tân dược. Dũng khai nhận đó là ma túy, mua của Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1978; TP Đông Hà, Quảng Trị). Lực lượng chức năng đã bắt giữ Lan và thu giữ 1.011 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược; 2 gói nilon màu đen chứa chất bột màu trắng. Lan khai nhận số tang vật trên là ma tuý.