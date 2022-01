Phá thai 15 tuần bằng thuốc tại phòng khám tư nhân, người phụ nữ 44 tuổi suýt mất mạng

Thông tin trên tờ Tuổi trẻ cho biết, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) mới đây viện đã cấp cứu cho thai phụ H.T.P.T. (44 tuổi) bị chảy máu âm đạo ồ ạt sau khi phá thai đã lớn tại một phòng khám tư nhân.

Theo đó, bệnh nhân được chuyển đến khoa Cứu của Bệnh viện Hùng Vương trong tình trạng mệt nhiều, tiếp xúc chậm, da xanh, niêm nhạt, chi lạnh. Tử cung vẫn còn khối thai to tương đương thai 10-11 tuần.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán choáng mất máu nặng vì băng huyết sau sẩy thai.

Bệnh viện Hùng Vương.

Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được hồi sức chống choáng với dịch truyền và các chế phẩm máu trước khi chuyển khẩn đến phòng mổ.

Ngay trong đêm, các bác sĩ đã phẫu thuật cho bệnh nhân, ca mổ kéo dài hơn 3 giờ.

Sau mổ bệnh nhân được chẩn đoán hậu phẫu cắt tử cung do chảy máu nhiều sau sẩy thai to do nhau cài răng lược, trên bệnh nhân đã có vết mổ cũ 3 lần.

Chia sẻ trên Vietnamnet, sản phụ cho biết, chị đi khám tại phòng khám đa khoa tư nhân và được siêu âm cho kết quả thai 15 tuần tuổi, có vết mổ cũ. Phía phòng khám tư vấn chị bỏ thai bằng thuốc và gắp thai bằng cách ngậm các viên thuốc (không rõ loại), lặp lại liều theo hướng dẫn nơi này.



Thế nhưng sau đó chị bị đau bụng nhiều, sẩy thai và kèm chảy máu nhiều nên được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương.

https://kenh14.vn/pha-thai-tai-phong-kham-tu-nhan-nguoi-phu-nu-44-tuoi-suyt-mat-mang-20220114142527764.chn