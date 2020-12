Bắt kẻ giúp đại ca đánh dằn mặt người nghi là nhân tình của "vợ hờ"

Ngày 19/12, đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết, vào 12h ngày 18/12, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Hoàng Hải Sơn (SN 1988, trú tại thôn Tam Sơn, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn quận.

Trước đó, ngày 2/6, Công an quận Ngô Quyền ra quyết định truy nã bị can đối với Hoàng Hải Sơn theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra với tội danh Cố ý gây thương tích.

Theo Công an quận Ngô Quyền, Hoàng Hải Sơn là đối tượng liên quan đến vụ Hà Đức Thọ (SN 1983) cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Trước đó, khoảng tháng 10/2019, trên mạng Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông hung hãn lột đồ, hành hung dã man người phụ nữ trẻ trước mặt người giúp việc đang bế cháu nhỏ khiến dư luận xã hội phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn này.

Hoàng Hải Sơn bị bắt giữ sau hơn 1 năm lẩn trốn.

Nạn nhân tên là M.T.D. (SN 1993, trú tại phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền), là chủ tiệm spa trên phố Lương Khánh Thiện. Và kẻ ra tay tàn nhẫn với người phụ nữ đó là Hà Đức Thọ, chung sống với chị D. như vợ chồng và cả hai đã có một con chung.

Theo hình ảnh ghi lại trên clip, gần 1h sáng ngày 12/10/2019, do ghen tuông vì nghi D. có “bồ”, Thọ đã lột đồ, túm tóc, ghì đầu chị D. xuống nền nhà rồi tát, đá liên tiếp vào người chị D nhiều lần. Khoảng hơn tiếng sau, một nam thanh niên được cho là “bồ” của D. được đưa vào phòng.

Mặc dù anh này liên tục thanh minh và khẩn nài nhưng vẫn bị đàn em của Thọ tát, đạp vào mặt rồi bắt quỳ lạy. Qua xác minh điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng đánh đập dã man nam thanh niên này là Hoàng Hải Sơn.

Được biết, trong quá trình chung sống, chị D. từng bị Thọ hành hung nhiều lần nhưng giấu gia đình. Biết mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” của D., gia đình đã nhiều lần khuyên con chấm dứt quan hệ nhưng chị D. không nghe theo.

Sau khi sự việc xảy ra, khoảng 8h sáng 12/10/2019, gia đình mới biết chị D. bị đánh đập tàn nhẫn liền đưa vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình chị D. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an cùng các clip ghi lại sự việc hành hung của Thọ. Chị D. sau khi nhập viện tại Hải Phòng nhưng do thương tích nặng nên đã được chuyển lên Hà Nội để điều trị.

Hoàng Hải Sơn (áo đen, khoanh tròn) được xác định là kẻ đánh người nghi là nhân tình của chị D.

Với hành vi trên, ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hà Đức Thọ để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Còn đối với Hoàng Hải Sơn, sau khi vụ việc xảy ra đã nhanh chân bỏ trốn vào một số tỉnh phía Nam. “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, sau một thời gian lẩn trốn, Sơn đã bị các trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngô Quyền tóm gọn vào chiều 18/12 khi hắn xuất hiện ở Hải Phòng.