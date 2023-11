Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy nhiễm HIV

Chiều 3/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Hoàng Thiên Nhân, 31 tuổi, trú quận Cẩm Lệ; hiện thuê phòng lưu trú tại khách sạn trên đường Lê Quang Đạo, quận Ngũ Hành Sơn, thu giữ 1 gói ma túy dạng đá.

Ân và Nhân (phải) tại cơ quan công an

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà bắt khẩn cấp Lưu Hoàng Ân, 27 tuổi, trú phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Khám xét nơi ở của Ân tại phòng khách sạn trên đường Lê Quang Đạo (nơi Ân và Nhân thuê ở), trinh sát thu giữ 4 gói ma túy đá, 1 cân tiểu ly và một số dụng cụ khác để phân chia ma túy.

Trong quá trình khống chế 2 đối tượng, một số trinh sát bị xây xát nhẹ nhưng do đối tượng đã nhiễm HIV và bị chảy máu ở tay nên các trinh sát phải nhờ sự can thiệp của y tế để chống phơi nhiễm.

Nguyễn Quốc Nguyên cùng tang vật vụ việc.

Trước đó vài ngày, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Quốc Nguyên, 32 tuổi, trú phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Châu Quang Trường, 21 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về tội tàng trữ và mua bán ma túy.