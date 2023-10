Bị công an giả dọa liên quan đường dây ma túy, người phụ nữ mất 3,5 tỷ đồng

Ngày 31/10, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, đơn vị này đang xác minh, làm rõ vụ một người dân trình báo bị một đối tượng giả danh cán bộ công an lừa qua mạng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Nạn nhân của vụ lừa đảo trên là bà H. (SN 1985, trú thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An).

Theo bà H., ngày 24/10, bà nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 028 3920 1605, người gọi tự xưng là cán bộ Đội Phòng Chống tội phạm Công an TP.HCM, thông báo bà H. có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Người này yêu cầu bà H. chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng mà mình đang dùng sang ngân hàng khác để phục vụ công tác sao kê và điều tra. Vì quá lo sợ nên bà đã lập một tài khoản ngân hàng khác và chuyển vào đó số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Đến ngày 26/10, bà H. đăng nhập vào tài khoản ngân hàng mới lập của mình nhưng quên mật khẩu. Dưới sự hướng dẫn của kẻ mạo danh công an, bà H. đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, bà H. đến trụ sở ngân hàng để kiểm tra thì phát hiện số tiền hơn 3,5 tỷ trong tài khoản đã không còn.

Trước đó, chị H.T.T.N. (trú tại TP. Huế) đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trình báo về việc bị một người mạo danh Công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,58 tỷ đồng.

Theo tường trình, một người xưng là cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gọi điện thoại cho chị N., thông báo chị này có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và lừa đảo. Biết mình không liên quan đến sự việc nên chị N. ra sức giải thích nhưng người này yêu cầu nộp tiền vào tài khoản ngân hàng để chứng minh không có tội.

Sau đó, đối tượng còn yêu cầu chị N. phải rời nhà ra thuê phòng nghỉ bên ngoài để tiếp tục trao đổi, tránh hỏi ý kiến người khác. Đồng thời, đề nghị nạn nhân mua một chiếc điện thoại cùng một thẻ sim mới, rồi yêu cầu cài đặt app "Bộ Công an" từ đường link về máy theo hướng dẫn.

Hoàn tất cài đặt, kẻ này tiếp tục yêu cầu chị N. mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và nộp tất cả số tiền 2,58 tỷ đồng vào đó để phục vụ công tác điều tra.

Từ ngày 15/9 đến 19/9, do liên tục bị đe dọa và gây sức ép nên chị N. nhiều lần chuyển tổng số tiền 2,58 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank đã mở trước đó. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra số dư trong tài khoản, nạn nhân phát hiện toàn bộ số tiền nộp vào tài khoản bị "bốc hơi". Đó là số tiền chị N. đã vay mượn của hơn 10 người là bà con, người thân.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên lưu ý người dân, tuyệt đối không được thực hiện theo các hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cán bộ của các cơ quan pháp luật.

Các cơ quan pháp luật chỉ làm việc trực tiếp hoặc gửi giấy mời đến trụ sở để làm việc với người dân khi có liên quan. Người dân hãy tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.