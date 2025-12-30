Bắt Giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời'

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm khác có liên quan (nếu có).

Công ty TNHH Ngọc Việt Education do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt đã chuẩn bị và triển khai các bước tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” với lịch biểu diễn chính thức dự kiến vào 20h00 ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung chương trình là các sáng tác của các cố nhạc sỹ: Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, và nhạc sỹ Trần Tiến. Chương trình có sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như: Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp với các ca sỹ trên).

Đây là sự kiện âm nhạc được nhiều khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt đã bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10 với các hình thức bán trực tiếp hoặc thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Trong quá trình thực hiện chương trình, Công ty Ngọc Việt biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo buổi biểu diễn vẫn diễn ra theo kế hoạch và tiếp tục bán vé, thu tiền của khán giả.

Khi đến thời gian tổ chức chương trình, Hà chỉ đạo nhân viên mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, đề nghị khán giả chờ đợi đến 20h30 thì Hà đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình biểu diễn bị hủy bỏ nên khiến nhiều khán giả bức xúc về cách tổ chức chương trình, muốn nhận lại tiền mua vé nên đã làm đơn trình báo sự việc đến Cơ quan Công an.