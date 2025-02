Bắt gặp "tiểu tam đáng ghét nhất Kbiz" bụng bầu khệ nệ, cùng người tình U70 đi dự sự kiện khủng

Vào ngày 20/2, "team qua đường" đã bắt gặp cặp đôi Kim Min Hee - Hong Sang Soon tại sân bay Incheon, khởi hành sang Đức dự Liên hoan phim Berlin lần thứ 75. Cặp đôi sẽ cùng sánh đôi tại sự kiện ra mắt phim What Does That Nature Say To You do Hong Sang Soo làm đạo diễn.

Bức ảnh Kim Min Hee - Hong Sang Soo tại sân bay Incheon nhanh chóng gây bão mạng xã hội xứ Hàn bởi đây là lần đầu tiên họ lộ diện sau tin tức mang thai hồi tháng 1. Kim Min Hee đã sắp đến ngày sinh, cô lộ bụng bầu lớn nhưng tác phong đi lại vẫn khá nhanh nhẹn. Tuy nhiên nữ diễn viên bịt mặt kín mít, còn Hong Sang Soo lại thoải mái hơn trong lần xuất hiện này.

Kim Min Hee lộ bụng bầu lớn gần ngày sinh nhưng tác phong đi lại vẫn nhanh nhẹn. Cặp đôi này sẽ tham dự LHP Berlin, Đức

Đây là lần đầu tiên Kim Min Hee và người tình lộ diện sau lần Dispatch tung ảnh cô mang thai hồi tháng 1

Vào năm 2017, cặp đôi này công khai hẹn hò trong sự phẫn nộ của công chúng xứ Hàn. Vì chạy theo tình trẻ, Hong Sang Soo phụ bạc người vợ tào khang, cắt trợ cấp cho con gái đang học Đại học. Kim Min Hee còn mắng mỏ "bà cả" rằng: "Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải". Nữ diễn viên mang danh "tiểu tam trơ trẽn nhất Kbiz", cặp đôi bị khán giả Hàn Quốc ghẻ lạnh nên chỉ làm phim cùng nhau và mang đi trình chiếu tại các LHP nước ngoài.

Đến ngày 17/1, Dispatch khiến công chúng "ngã ngửa" khi khui tin Kim Min Hee - Hong Sang Soo chuẩn bị đón con đầu lòng. Cặp đôi đón tin vui vào tháng 6/2024, hoàn toàn mang thai tự nhiên, không sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thời gian dự sinh là mùa xuân năm 2025.

Được biết Kim Min Hee và Hong Sang Soo hiện cư trú tại Hanam, Gyeonggi (Hàn Quốc), gần nhà cha mẹ của nữ diễn viên 8X. Dispatch dự đoán con của Kim Min Hee sẽ được ghi vào sổ hộ tịch của Hong Sang Soo với tư cách là con ngoài giá thú. Ngoài ra, Kim Min Hee cũng có thể đăng ký cho con nhập hộ khẩu nhà mình.

Kim Min Hee - Hong Sang Soo là "cặp đôi con ghẻ" trong mắt khán giả Hàn Quốc

Nguồn: Newsen