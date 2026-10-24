Bắt gặp Kỳ Duyên - Thiên Ân tình tứ không rời nhau nửa bước, thái độ khi có người nhận ra mới đáng bàn

Thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thoải mái hơn trong cách thể hiện tình cảm dành cho nhau trước công chúng. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào tại sự kiện đến cuộc sống đời thường, cả hai liên tục xuất hiện bên cạnh đối phương, khiến netizen không khỏi chú ý.

Kỳ Duyên và Thiên Ân như hình với bóng từ sự kiện đến đời thường (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Mới đây, tại sự kiện ra mắt phim Án Mạng Karaoke, Kỳ Duyên mang bó hoa hồng lớn đến chúc mừng Thiên Ân. Trước hàng chục ống kính truyền thông, cặp đôi không ngần ngại ôm eo, nắm tay và dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Màn tương tác tình cảm của cả hai khiến thảm đỏ trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí được ví như một lễ đường thu nhỏ.

Sau khi sự kiện kết thúc, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn cùng nhau đi ăn khuya. Cả hai sau đó tự lái xe trở về nhà. Đây cũng là chi tiết quen thuộc với khán giả theo dõi cặp đôi. Mỗi khi một trong hai có công việc riêng, Kỳ Duyên hoặc Thiên Ân sẽ tự lái xe đưa rước nhau, qua đó cho thấy cả hai luôn đồng hành cùng nhau và luôn muốn tự tay chăm sóc đối phương.

Không chỉ đồng hành tại các sự kiện, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn được bắt gặp quấn quýt trong những khoảnh khắc đời thường. Trước đó, chúng tôi bắt gặp cả hai cùng đưa thú cưng đi dạo. Hai người lựa chọn trang phục năng động, đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang, ăn mặc thoải mái như bao người đi dạo phố khác.

Ở cạnh nhau trong thời gian dài, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn khiến dân tình thích thú bởi phong cách ngày càng có nhiều điểm tương đồng. Từ trang phục thể thao, cách phối đồ đến vóc dáng, cả hai mang đến cảm giác đồng điệu, đúng kiểu "tuy hai mà một".

Đáng chú ý, khi có khán giả nhận ra, Kỳ Duyên khá thoải mái giao lưu và nán lại chụp ảnh cùng mọi người. Trong lúc đó, người cầm máy ghi lại những khoảnh khắc này không ai khác chính là Thiên Ân. Chi tiết nhỏ càng khiến màn xuất hiện của cả hai thêm gần gũi. Sau đó, Kỳ Duyên và Thiên Ân thân thiện chào tạm biệt mọi người rồi cùng di chuyển về nhà chung.

Từ thảm đỏ đến những buổi đi dạo bình thường, cả hai liên tục xuất hiện bên nhau với sự tự nhiên và thoải mái. Chính tần suất đồng hành dày đặc cùng những cử chỉ tình cảm công khai khiến mối quan hệ của Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm.

Trước đó, Kỳ Duyên nhiều lần công khai thể hiện sự quan tâm dành cho Thiên Ân. Cô gọi đối phương bằng biệt danh Bơ, thường xuyên tương tác dưới các bài đăng và dành những lời có cánh cho người đẹp sinh năm 2000. Không chỉ Kỳ Duyên, Thiên Ân còn công khai gọi đàn chị là "my boo" dưới một bài đăng trên mạng xã hội.

Trong talkshow The 30s, Kỳ Duyên chia sẻ: "Theo mình, có ba điều để nói về một mối quan hệ tốt. Thứ nhất, mình được là chính mình. Thứ hai, cả hai cùng giúp nhau trở thành phiên bản tốt hơn. Thứ ba, hai người che chở, bảo vệ nhau mỗi khi giông bão kéo đến. Với Duyên, đó là một mối quan hệ tốt.

Còn về Thiên Ân, em ấy là một người bạn đồng hành rất tốt, giúp mình trưởng thành hơn và được là chính mình. Ân nhìn nhỏ bé vậy thôi, nhỏ hơn mình bốn tuổi, nhưng là người rất biết cách bảo vệ và che chở cho mình. Dù mình có như thế nào thì Ân cũng luôn bao dung với mình. Đó là điều mình rất quý trọng ở cô ấy".