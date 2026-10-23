Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Chi Pu - Tóc Tiên dát vàng con mắt, Pháo nghiện khoe dáng lắm rồi

Tối ngày 23/10, sự kiện ra mắt phim Chị Chị Em Em 3 tại TP. HCM đang khiến cả MXH "rần rần" vì quy tụ toàn gương mặt đình đám của Vbiz. Ngay từ sớm, khán giả đã có mặt để ủng hộ màn kết hợp của Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn và Quốc Anh trong dự án lần này. Thảm đỏ phim cũng bùng nổ khi chứng kiến màn đổ bộ của các nghệ sĩ đến ủng hộ dự án được ra mắt.

Dàn sao đổ bộ thảm đỏ Chị Chị Em Em 3 (Clip: Team sự kiện)

Đoàn phim Chị Chị Em Em 3

Tại sự kiện, Tóc Tiên chiếm trọn "spotlight" với thần thái "slay", tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Cô diện set đồ trắng cách điệu khoe khéo vòng eo thon cùng bờ vai trần nuột nà. Nụ cười rạng rỡ, góc mặt sắc sảo cùng kiểu tóc uốn sóng càng tôn lên visual cá tính, hiện đại của nữ ca sĩ.

Đứng cạnh Tóc Tiên là Dương Hoàng Yến đằm thắm nhưng không kém phần nhí nhảnh trong chiếc áo dài tone cam rực rỡ. Chung khung hình, của cả hai vừa bùng nổ sắc vóc vừa bùng nổ visual.

Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến

Chi Pu - một trong những nhân vật chính của sự kiện - thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo ngọt ngào nhưng không kém phần thanh lịch khi diện chiếc đầm cúp ngực gam màu xanh pastel nhã nhặn. Điểm nhấn cho visual là kiểu tóc búi uốn mái cổ điển, nhấn nhá thêm phụ kiện cài tóc hoa đồng điệu. Nhìn tổng thể, mỹ nhân sinh năm 1993 tỏa sáng với thần thái kiêu sa, cuốn hút chuẩn tiểu thư đài các trên thảm đỏ.

Chi Pu

Khác với dàn mỹ nhân diện những bộ áo dài truyền thống, gấm vóc hay đầm dạ hội thướt tha, Pháo xuất hiện với gu thời trang có phần "lạc quẻ" trên thảm đỏ. Nữ rapper kiêm diễn viên chọn chiếc đầm ôm sát cực ngắn màu xanh nổi bật, thiết kế cổ yếm. Có thể thấy, kể từ sau khi "trùng tu" nhan sắc, cô nàng càng tự tin và chăm chỉ diện những bộ trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo để triệt để phô diễn body ngày càng nét căng và gợi cảm của mình.

Pháo

Bên cạnh êkip phim, buổi công chiếu còn có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ Vbiz như Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Pháo, Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Bảo Anh... Ai nấy đều xinh đẹp, lộng lẫy, nhìn đâu cũng thấy trai tài gái sắc.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Hạ Anh

Văn Mai Hương

Hứa Vĩ Văn

Đoàn Minh Anh

Thiên Ân và Kỳ Duyên

Tiểu Vy

Pháp Kiều

Thanh Hằng

Dàn nghệ sĩ đẹp quá trời đẹp

Ngọc Thanh Tâm

Lâm Vỹ Dạ

Khánh My

Đỗ Nhật Hoàng

Sam

Lê Xuân Tiền

Đinh Viết Tường



